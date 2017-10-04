Что лучше world of tanks или war thunder, просто не могу выбрать

Нужно брать то, что больше подходит для тебя. Я привык играть в WoT и мне просто не удобно играть в вар тандер, да и сама физика игры не привычна.

4ipQa

World of Tanks вышел на несколько лет раньше своего конкурента, что означало только одно - игра была сыровата для своего времени. Но разработчики Постоянно вводят новшества. Сейчас уже практически 300 машин переведены в HD качество. В игре присутствует множесто разнообразных режимов. Но это всего лишь оболочка. Если вдаваться в подробности, то реализма, по сравнения с War Thunder - 0. WoT - Аркада, а её конкурент, грубо говоря, - симулятор. Поэтому это 2 совершенно разных игры. Сложна, да :D