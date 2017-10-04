Что лучше world of tanks или war thunder, просто не могу выбрать

World of Tanks (проще говоря WoT) менее динамичный и менее реалистичный, чем War Thunder, и физикой, и еффектами, да и впринципе графикой))
Лучше Танки и они проще чом Вартандер
Нужно брать то, что больше подходит для тебя. Я привык играть в WoT и мне просто не удобно играть в вар тандер, да и сама физика игры не привычна.
Играю в обе, каждая интересно по своему!)))
Но помоему они обе хороши.
Люблю детали, графику, физику, повреждения, механику....тогда лутше Тундра)
Wot более динамичнаяи, а графон и детали у thunder
World of Tanks вышел на несколько лет раньше своего конкурента, что означало только одно - игра была сыровата для своего времени. Но разработчики Постоянно вводят новшества. Сейчас уже практически 300 машин переведены в HD качество. В игре присутствует множесто разнообразных режимов. Но это всего лишь оболочка. Если вдаваться в подробности, то реализма, по сравнения с War Thunder - 0. WoT - Аркада, а её конкурент, грубо говоря, - симулятор. Поэтому это 2 совершенно разных игры. Сложна, да :D
Каждый сам должен определить что лучше а не смотреть другое мнение
world of tanks это RPG,1 бой 1 жизнь,тут фугасы и донат решает
war tunder реализм,бесят ваншоты в бою,3 жизни на 1 бой, можно вызвать самолет если набить килы,можно вызвать артилерию,сдеалть дым