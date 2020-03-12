Гайд по оружию в Doom Eternal

В преддверии выхода Doom Eternal, я хочу ознакомить вас с арсеналом Дум Слеера, какие новые способы расчленения демонов появятся в приближающейся игре и как можно прокачивать ваши "пушки". Ну, что ж, поехали!

ВНИМАНИЕ! В СТАТЬЕ СОДЕРЖАТСЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖЕСТОКОСТИ И КРОВИ, ТАК ЧТО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ И СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ СОВЕТУЕТСЯ К ПРОЧТЕНИЮ ДАННОЙ СТАТЬИ

В Doom Eternal появится так и привычный всем нам арсенал с джентльменским набором оружия, а именно дробовик, штурмовая винтовка, пулемет, плазменная винтовка, ракетница, так и новые и необычные оружия. Разберем каждое из них и выясним, стоит ли добавлять их себе в ротацию и какие улучшения мы можем к ним добавить. Итак, начнём!Это самый классический дробовик со смачными звуками выстрелов и эпичным воздействием на врагов. Ничего не обычного, однако обновления для этого оружия могут вас удивить. Это всё те же обновления из Doom 2016, но прокачанные. Обновление с бомбой позволяет вам выпустить несколько снаряд подряд, без перезарядки, т.е. появился отдельный магазин, который восстанавливался автоматически. Автоматический режим дробовика теперь позволяет выпустить все патроны с большой скоростью, без каких либо ограничений.Всё так же мощное оружие, которое лично для меня является самым любимым в игре. У этого оружия нет конкретных обновлений с альтернативными режимами огня, однако добавился крюк, с помощью которого игрок может притянуться к врагу и сделать быстрый выстрел по демону, и, судя по геймплейным роликам, его можно прокачать, да то такого состояния, что крюк будет буквально полыхать огнем и давать больше урона по демонам. Эта фишка придает геймплею большую вертикальность и вписывается в динамику игры.Штурмовая винтовка получила, по ощущениям, пониженную скорострельность и обновленные апгрейды. Один из самых бесполезных из них - прицел, теперь подготавливает мощный выстрел, с помощью которого можно либо оглушить, либо оторвать у демона встроенные приспособления по типу огнемета у Манкубуса, плазмагана у Арахнатрона и т.д. Маленькие ракеты остались без каких либо измененийОтличные новости! Это оружие стало значительно полезнее, чем было в Doom 2016, ибо раскрутка пулемета отсутствует, мы начинаем стрелять сразу же. Вправду сказать, пули теперь не мгновенно достигают противников, а теперь нужно некоторое время, прежде чем нанести урон. Одно улучшение осталось таким же - это мобильная турель, но вот вторая была переработана полностью. Теперь это не улучшение с банальной раскруткой стволов, которое было бесполезно, а щит, что защищает от урона, однако, какие ограничения будут при его использовании пока что неизвестно, но в целом оружие стало намного полезнее!Ракетница осталась практически такой же, даже обновления оружия остались такими же, как и в Doom 2016, так что перейдем к чему то поинтереснееОна тут очень сильно прокачана. Урон от снарядов увеличен, однако их скорость заметно убавилась. Это оружие выгодно использовать и против обычных демонов, так и против солдат с щитом, так как с плазменной винтовки они быстро уничтожаются и взрываются, поэтому наносится урон ещё и по области. Обновления тоже были переработаны. Первое из них - это луч, который постепенно пожирает конкретно одного демона, полностью блокируя способность последнего атаковать. Второе из них - такой же "выброс" энергии, как в предыдущей части, но с тем условием, что урон наносится не вокруг Палача, а только впереди негоИ тут мы переходим к чему то поинтереснее. Баллиста - новое оружие, которое заменяет пушку Гаусса из прошлого Дума. Оно использует собственные патроны, а на альт. атаке мы можем выпустить снаряд, который взрывается через 1 секунду и наносит внушительный урон, так что с этим нужно быть поаккуратнее. Про обновления этого оружия мало что известно, разве что одно из них будет превращать баллисту в этакий арбалет, который наносит урон по областиК бензопиле и BFG мы подходить не будем, так как принцип их работы практически не изменился, лишь с той оговоркой, что у бензопилы автоматически заряжается 1 бак бензопилыОб этом оружии не известно практически ничего, можно лишь сделать догадки, как оно выглядит. Наверняка это тот самый меч, который похож на Горнило из первой части. Получается оно путем прохождения всех секретных арен - Slayer Gate... На этом вся информация заканчивается!У Дум Слеера появился клинок, который он использует в добиваниях, наплечная пушка и Blood Punch. Наплечная пушка может выпускать гранаты, замораживающие снаряды, а также использоваться как огнемет. Поджигая противника, вы можете восполнить запас брони, заморозив - восполнить здоровье, однако у каждой способности есть время перезарядки, так что надо распоряжаться с ними аккуратно. Blood Punch - это усиленный удар кулаком, который наносит большой урон по области. Его можно использовать, убив нескольких демонов зверскими добиваниями.На этом вся информация про оружие из Doom Eternal заканчивается. Ждем релиза и нового предрелизного трейлера, который должен выйти уже сегодня!Ну, а на связи был IDKFA, до скорого!