Гайд по оружию в Doom Eternal

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apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
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adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
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novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
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Гайд по оружию в Doom Eternal

idkfa avatar

idkfa

March 12, 2020 at 10:54 AM

В преддверии выхода Doom Eternal, я хочу ознакомить вас с арсеналом Дум Слеера, какие новые способы расчленения демонов появятся в приближающейся игре и как можно прокачивать ваши "пушки". Ну, что ж, поехали!
ВНИМАНИЕ! В СТАТЬЕ СОДЕРЖАТСЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖЕСТОКОСТИ И КРОВИ, ТАК ЧТО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ И СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ СОВЕТУЕТСЯ К ПРОЧТЕНИЮ ДАННОЙ СТАТЬИ


В Doom Eternal появится так и привычный всем нам арсенал с джентльменским набором оружия, а именно дробовик, штурмовая винтовка, пулемет, плазменная винтовка, ракетница, так и новые и необычные оружия. Разберем каждое из них и выясним, стоит ли добавлять их себе в ротацию и какие улучшения мы можем к ним добавить. Итак, начнём!

Дробовик
Это самый классический дробовик со смачными звуками выстрелов и эпичным воздействием на врагов. Ничего не обычного, однако обновления для этого оружия могут вас удивить. Это всё те же обновления из Doom 2016, но прокачанные. Обновление с бомбой позволяет вам выпустить несколько снаряд подряд, без перезарядки, т.е. появился отдельный магазин, который восстанавливался автоматически. Автоматический режим дробовика теперь позволяет выпустить все патроны с большой скоростью, без каких либо ограничений.

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Двустволка
Всё так же мощное оружие, которое лично для меня является самым любимым в игре. У этого оружия нет конкретных обновлений с альтернативными режимами огня, однако добавился крюк, с помощью которого игрок может притянуться к врагу и сделать быстрый выстрел по демону, и, судя по геймплейным роликам, его можно прокачать, да то такого состояния, что крюк будет буквально полыхать огнем и давать больше урона по демонам. Эта фишка придает геймплею большую вертикальность и вписывается в динамику игры.

quakecon2018.png

Штурмовая винтовка
Штурмовая винтовка получила, по ощущениям, пониженную скорострельность и обновленные апгрейды. Один из самых бесполезных из них - прицел, теперь подготавливает мощный выстрел, с помощью которого можно либо оглушить, либо оторвать у демона встроенные приспособления по типу огнемета у Манкубуса, плазмагана у Арахнатрона и т.д. Маленькие ракеты остались без каких либо изменений

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Пулемет
Отличные новости! Это оружие стало значительно полезнее, чем было в Doom 2016, ибо раскрутка пулемета отсутствует, мы начинаем стрелять сразу же. Вправду сказать, пули теперь не мгновенно достигают противников, а теперь нужно некоторое время, прежде чем нанести урон. Одно улучшение осталось таким же - это мобильная турель, но вот вторая была переработана полностью. Теперь это не улучшение с банальной раскруткой стволов, которое было бесполезно, а щит, что защищает от урона, однако, какие ограничения будут при его использовании пока что неизвестно, но в целом оружие стало намного полезнее!

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Ракетница осталась практически такой же, даже обновления оружия остались такими же, как и в Doom 2016, так что перейдем к чему то поинтереснее
Плазменная винтовка
Она тут очень сильно прокачана. Урон от снарядов увеличен, однако их скорость заметно убавилась. Это оружие выгодно использовать и против обычных демонов, так и против солдат с щитом, так как с плазменной винтовки они быстро уничтожаются и взрываются, поэтому наносится урон ещё и по области. Обновления тоже были переработаны. Первое из них - это луч, который постепенно пожирает конкретно одного демона, полностью блокируя способность последнего атаковать. Второе из них - такой же "выброс" энергии, как в предыдущей части, но с тем условием, что урон наносится не вокруг Палача, а только впереди него

doom_eternal_destructible_demons_1920.0.jpg

Баллиста
И тут мы переходим к чему то поинтереснее. Баллиста - новое оружие, которое заменяет пушку Гаусса из прошлого Дума. Оно использует собственные патроны, а на альт. атаке мы можем выпустить снаряд, который взрывается через 1 секунду и наносит внушительный урон, так что с этим нужно быть поаккуратнее. Про обновления этого оружия мало что известно, разве что одно из них будет превращать баллисту в этакий арбалет, который наносит урон по области

3711ee33-6eb3-45ff-aad4-1b35fc5383d4.jpg

К бензопиле и BFG мы подходить не будем, так как принцип их работы практически не изменился, лишь с той оговоркой, что у бензопилы автоматически заряжается 1 бак бензопилы
Unmakyr 
Об этом оружии не известно практически ничего, можно лишь сделать догадки, как оно выглядит. Наверняка это тот самый меч, который похож на Горнило из первой части. Получается оно путем прохождения всех секретных арен - Slayer Gate... На этом вся информация заканчивается!

00ea76fcb5c288826cdbc1bfddc539fe.jpg

Новые приспособления Палача
У Дум Слеера появился клинок, который он использует в добиваниях, наплечная пушка и Blood Punch. Наплечная пушка может выпускать гранаты, замораживающие снаряды, а также использоваться как огнемет. Поджигая противника, вы можете восполнить запас брони, заморозив - восполнить здоровье, однако у каждой способности есть время перезарядки, так что надо распоряжаться с ними аккуратно. Blood Punch - это усиленный удар кулаком, который наносит большой урон по области. Его можно использовать, убив нескольких демонов зверскими добиваниями. 

screenshot_doom_eternal_1.jpg

На этом вся информация про оружие из Doom Eternal заканчивается. Ждем релиза и нового предрелизного трейлера, который должен выйти уже сегодня!
Ну, а на связи был IDKFA, до скорого!

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