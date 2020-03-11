Обзор Just Shapes & Beats.

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novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
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Обзор Just Shapes & Beats.

AydethX avatar

AydethX

March 11, 2020 at 06:58 AM

В этом обзоре я расскажу об игре Just Shapes and Beats.


Just Shapes and Beats - ритм-игра, которая способна привлечь любого человека не только своим дизайном, но и саундтреком!

Битам и музыке в этой игре выделяется особое место. Игроку необходимо двигаться синим квадратом в такт музыке, уворачиваясь от Боссов и розовых фигур. Разделить треки можно и с друзьями - в игре также есть и кооператив :э

Разработана Berzerk Studio, была выпущена относительно недавно, в конце весны 2018. Позже, в 2019, вышла на консолях. Обновляется до сих пор, в свете недавних событий в игре появился новый саундтрек из игры Shovel Knight и Сложный Режим.

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Об игре.

Игрок (или сразу четыре) управляет фигурой соответственного цвета (основной - синий) и пытается уворачиваться от препятствий, которые двигаются в ритме музыки. С каждым ударом, фигурка игрока распадается, а когда остался последний кусочек и игрок врезается в препятствие и вовсе уничтожается. За смертью следует экран с надписью "это конец", но если игрок будет нажимать Enter несколько раз, фраза изменится на "это НЕ конец", затем, уровень начинается сначала.

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Дизайн и графика.

Графика в JSaB двухмерная и не смотря на ее минимализм, имеет свои привлекательные стороны. К примеру, поиграв хотя бы одну битву с боссом - игра точно не даст вам заскучать, ведь сражения проявляются всевозможными ударами со стороны противника и быстро двигающимися фигурами, создавая безумные композиции.

Персонажи. Друзья и враги.

Помогать в дороге и облегчать нам игру будут друзья. Один из них, был нашим другом еще с начала игры (тот, который похож на котика :э). Позже появлялись новые - вертолёт и корабль. Вертолёт помогал нам пролетать пропасти, балки и двигающиеся шестерни на фабрике, а корабль - переплывать воды в пещере. В конце игры они все вместе спасли игрока.

Соответственно, усложнять игру будут враги. Один из них представлен в виде начального босса - Бликсер, за ним идут Барракуда и Танцующий острый круг, после них, опять Бликсер, но уже в другом виде. В конце он побеждает игрока, но друзья спасают его и под действием мощной силы остается только добить его. Битва сопровождается музыкой "Till It's Over".

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Впечатления и оценка.

После первых десяти часов игры я почувствовал наполнение энергией музыки, а поиграв с друзьями - меня и вовсе она охватила. В игре полно восьми-битной музыки и музыки, которую слышал каждый из нас еще раньше. Боссы и их механика выполнены идеально, что можно сказать и о графике. В целом - это самая лучшая ритм-игра из тех, в которые мне приходилось играть раньше. Моя оценка 5/5 !!

HOEI2V129ryunnUNK3OOWxnAHdrpgZ.jpg
egor_angel avatar

egor_angel

March 11, 2020 at 09:49 AM

класс
Topggmod avatar

Topggmod

March 11, 2020 at 02:00 PM

Джаст топ
Ivan5678955 avatar

Ivan5678955

March 11, 2020 at 02:21 PM

Топ игра очень понравилась

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