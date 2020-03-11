Обзор Just Shapes & Beats.

В этом обзоре я расскажу об игре Just Shapes and Beats.

- ритм-игра, которая способна привлечь любого человека не только своим дизайном, но и саундтреком!Битам и музыке в этой игре выделяется особое место. Игроку необходимо двигаться синим квадратом в такт музыке, уворачиваясь от Боссов и розовых фигур. Разделить треки можно и с друзьями - в игре также есть и кооператив :эРазработана Berzerk Studio, была выпущена относительно недавно, в конце весны 2018. Позже, в 2019, вышла на консолях. Обновляется до сих пор, в свете недавних событий в игре появился новый саундтрек из игры Shovel Knight и Сложный Режим.Игрок (или сразу четыре) управляет фигурой соответственного цвета (основной - синий) и пытается уворачиваться от препятствий, которые двигаются в ритме музыки. С каждым ударом, фигурка игрока распадается, а когда остался последний кусочек и игрок врезается в препятствие и вовсе уничтожается. За смертью следует экран с надписью "", но если игрок будет нажимать Enter несколько раз, фраза изменится на "", затем, уровень начинается сначала.Графика вдвухмерная и не смотря на ее минимализм, имеет свои привлекательные стороны. К примеру, поиграв хотя бы одну битву с боссом - игра точно не даст вам заскучать, ведь сражения проявляются всевозможными ударами со стороны противника и быстро двигающимися фигурами, создавая безумные композиции.Помогать в дороге и облегчать нам игру будут друзья. Один из них, был нашим другом еще с начала игры (тот, который похож на котика :э). Позже появлялись новые -помогал нам пролетать пропасти, балки и двигающиеся шестерни на фабрике, а- переплывать воды в пещере. В конце игры они все вместе спасли игрока.Соответственно, усложнять игру будут враги. Один из них представлен в виде начального босса -, за ним идут, после них, опять, но уже в другом виде. В конце он побеждает игрока, но друзья спасают его и под действием мощной силы остается только добить его. Битва сопровождается музыкой "Till It's Over".После первых десяти часов игры я почувствовал наполнение энергией музыки, а поиграв с друзьями - меня и вовсе она охватила. В игре полно восьми-битной музыки и музыки, которую слышал каждый из нас еще раньше. Боссы и их механика выполнены идеально, что можно сказать и о графике. В целом - это самая лучшая ритм-игра из тех, в которые мне приходилось играть раньше. Моя оценка 5/5 !!