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novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
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Обзор игры Fatal labyrinth

gvard avatar

gvard

March 3, 2020 at 05:56 AM

В данном обзоре я расскажу вам об игре Fatal labyrinth для игровой видео-приставки Sega Mega Drive. От разработчика Sega.  Обзор не содержит плагиата и написан целиком и полностью мной, Гвардом.


*Поговорим немного о сюжете и предыстории*

Действие игры происходит в фентезийном вымышленном мире. Многие тысячи лет назад герои победили силы тьмы и запечатали их в Замке Дракона. А сам замок опустился под землю. Прошло много лет и внезапно замок снова поднялся из земли, ближайшая деревня была атакована монстрами пришедшими из него и был ими украден священный Грааль. И мир окутала вечная ночь. Но нашелся герой решивший бросить вызов чудовищам и отправившийся в замок в самое его сердце, лабиринт судьбы что бы вернуть Грааль и победить зло. Именно за него нам и предстоит сыграть...

*Теперь немного о геймплее*

По своему жанру игра Fatal labyrinth относится к рпг с элементами экшена. После запуска игры нам демонстрируют восстание замка Драконов и ближайшую деревушку после чего управление сразу переходит к нам. Вид в игре у нас изометрический. Мы находимся в нашей родной деревне которая была атакована монстрами из замка. Это еще не совсем игра, а скорее этакое вступление сюжетное. Мы можем прогуляться по деревне и поговорить со всеми встреченными жителями. Они поведают нам кусочки сюжета игры. В самом верху деревни мы встретим старейшину который по началу не захочет пропускать нас, но в итоге согласится. Ведь только мы можем спасти деревню да и мир в целом.
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И теперь мы идём прямиком в замок и оказываемся в его сердце Лабиринте Судьбы. Итак, нам нужно пройти все уровни гигантского лабиринта что бы в конце сразиться с главным боссом. Каждый уровень лабиринта представляет собой довольно большого размера кусок лабиринта из нескольких комнат. Причем все комнаты и все проходы изначально скрыты во тьме. Весь лабиринт является процедурно генерируемым, каждый раз начиная игру все уровни и все комнаты с содержимым будут разными.Начинаем мы игру сразу же в одной из таких рандомно сгенерированных комнат с врагами и может быть предметами. Игровой интерфейс у нас отображается снизу в левом углу экрана. Тут мы можем видеть номер этажа лабиринта на котором мы находимся и его название. Ниже мы видим количество наших очков здоровья в виде текущей суммы и всего имеющихся в виде например 50/50. Еще ниже показано количество нашей еды и правее количество наших денег.
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И наконец снизу мы видим количество нашей Атаки и количество нашей Защиты. Что касается управления: На кнопку А мы подбираем предметы, а на кнопку С мы открываем меню инвентаря и снаряжения.В нижнем правом углу экрана в окошке показана информация о текущем снаряжении и вообще вся игровая информация вроде нанесенного урона врагу и т.д В игре у нас полностью отсутствуют какие-либо характеристики самого персонажа. Вся наша атака и защита, а так же вообще все характеристики и эффекты зависят от того снаряжения что мы одеваем. Найти можно Оружие, Щиты, Шлемы, Доспехи, Посохи, Эликсиры, Свитки с магией, Кольца и Стрелковое оружие. Все предметы которые мы находим в комнатах лабиринта по началу имеют неизвестные для нас параметры. Что бы понять что они нам дадут надо их одеть.Но некоторые предметы могут быть прокляты и давать нам не положительные, а отрицательные эффекты. Правда есть свитки которые помогают определять что дают предметы. Кроме того некоторые свитки позволяют например видеть сквозь стены и темноту — все лежащие в комнатах предметы.
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Есть и другие эффекты. Атакует наш персонаж автоматически просто когда мы упираемся во врага, а он в нас. Каждое наше движение равнозначно инициирует движение врага. Потому во время сражений стоит не допускать что бы нас зажимали со всех сторон. Иначе пока мы будем бить одного противника — нас будут бить все разом. Кроме того, следует всегда следить за количеством нашей еды так как если кончится вся то с каждым движением будут тратиться наши жизни. Еду пополняем находя и подбирая всякую еду вроде жареных окороков.Вот пожалуй и весь принцип геймплея данной игры. Мы зачищаем комнату за комнатой собирая разные предметы и повышая свою атаку и защиту и переходим на следующий этаж лабиринта. С каждым этажом враги будут все сильнее и к тому же накладывать отрицательные эффекты например травить или усыплять. В целом игра довольно простенькая, но что-то в ней есть такое что заставляет играть еще и еще хотя собирался вроде всего на пол часика.

*Подведем итоги по графике и музыке*

Графика:Графически игра больше похожа на игру для NES нежели для 16-ти битной Сеги. Довольно однообразные многочисленные уровни лабиринта. Скучноватая цветовая палитра. Довольно разнообразные монстры в лабиринте и огромное количество разнообразного используемого снаряжения. Спец-эффекты довольно простые и не примечательные.

Музыка и звук:Музыкальное сопровождение ничем не примечательно и довольно однообразно особенно в самом лабиринте. Звуковые спец-эффекты так же довольно простенькие.

На этом я заканчиваю свой обзор, спасибо что дочитали до конца.Для вас как обычно старался Золотой Дракон Гвард. Всем удачи в победе над силами тьмы!
vsurovnonevas avatar

vsurovnonevas

March 3, 2020 at 01:24 PM

она на денди была?
Bfaradey avatar

Bfaradey

May 26, 2020 at 10:17 AM

кратач играч мнеч нравитсяч круточ
Skorpipro avatar

Skorpipro

May 26, 2020 at 10:27 AM

наверно
SaadBooys521 avatar

SaadBooys521

May 27, 2020 at 02:22 PM

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fredor5689 avatar

fredor5689

May 27, 2020 at 02:30 PM

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TanTanich avatar

TanTanich

May 27, 2020 at 06:15 PM

прикольна
m_br avatar

m_br

May 28, 2020 at 01:52 AM

как по моему игра так себе
jesys_666 avatar

jesys_666

May 28, 2020 at 02:41 AM

о чем игра вообще?

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