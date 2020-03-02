Commandos 2 Men of Courage обзор

Привет дорогой друг. Сегодня поговорим об коммандос 2 награда за смелость или на английском Commandos 2 Men of Courage.

Итак, приступим. Я считаю это статья для тех кто хоть знаком чуть-чуть с этой игрой. Для меня эта классика. Commandos 2 произошла свои ожидания фанатов и просто игроков. В нашем диверсанте появились новички. Люпен он воришка и может красть ключи у живых противников. Также он может карабкаться по стенам, но его минус он не может заматывать неприятелей клейкой лентой и переносить фашистов.



P.S. Это вор если что





Наш жулик лезет на балкон, где находиться офицер. Дальше оглушающий ударом кулака и заходим сразу на второй этаж. Миссия называется "Спасение рядового Смита".







Кстати появилась в отряде собака по клички Виски, умеет отвлекать фашистов лаем. Я просто не мог вставить фотографию собаки по такой смешной клички. Извиняюсь другой не было картинки в интернете мало картинок этой собаки.

шприцем

Переодеваться

командовать

последок

металлоискателя

что угодно

Также в этой игре есть женский персонаж который знакомый с первой части игры это. Отличный снайпер который ещё и соблазняет фашистов.На этом по новеньким всё. Никого не уволили или убили из отряда.по-прежнему с нами. За прошедшее время они многому научились. К примеру все могут таскать трупов, водить машину, завязывать противников, оглушать немцев и плавать. У тритона есть акваланг он плавает под водой дольше и может отчищать мины под водой чтобы наш катер мог спокойно проплыть. Каждый пехотинец умеет отвлекать немцов пачкой сигарет и бутылкой с вином. Также бойцы могут пользоваться биноклем. Бинокля в Comamndos Behind Enemy Lines не было. Бинокль служит определением звания немца.Расскажу промоего любимого персонажа. Он владеет ножом и радио которым он может отвлекать врагов. Когда нет времени и немцы уже бегут к тебя ты можешь выпрыгнуть в окно и упасть с небольшой высоты при этом не получить урона, а немцы будут недоумевать от происходящего. Берет может висеть на одной руке за окном, но когда выносливость закончиться нас персонаж упадёт.В отличие от беретаможет кидать нож тем самым убивает врагов бесшумно. С помощью снаряжения подводного плаванья и гарпуна он может находиться под водой часами не волноваться о кислороде и опасности. Он также несёт зодиак (надувная лодка), чтобы перевозить своих товарищей. На суши он использует гарпун, чтобы залезть на высокую стену. Также он может использовать метательные ножи, но если он соберёт пару штук, то его летальность и эффективность увеличиться.. Он работает на суше он убивает недруговс ядом.в немецкую форму и ходит, как свой шпион владеет немецким языком и можетсолдатами врага, но если он встретит на пути офицера в форме сержанта, то офицер распознает агента поэтому попытайтесь достать форму офицера.Хочу насказать оон прекрасно разминирует местность врага при помощи. Также сам может заминировать,.Шпион может использовать базуку и гранаты. Посмотрите на красивые взрывы.А вот и самХотел сказать что из всей серии видеоигр класики. Графика отличная для своих времён. Управление самое лучшее из всех частей. Также добавили инвентарь каждому персонажу. Моя оценка 9 из 10. С вами был Черный Лепликон.