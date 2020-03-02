Commandos 2 Men of Courage обзор

Depstory
Depstory
Gem8
fnogaj
fnogaj
Gem42
Dante
Dante
Gem16
Matvei Pankov
Matvei Pankov
Gem16
Leo Roy
Leo Roy
Gem11
Atia
Atia
Gem10
vool jjj
vool jjj
Gem762
Alan Vizcarra
Alan Vizcarra
Gem12
PaulTran
PaulTran
Gem50
Josué Oliveira
Josué Oliveira
Gem21
Kara Hazar
Kara Hazar
Gem12
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem3
salbajoyreang2
salbajoyreang2
Gem16
leo_crazy42
leo_crazy42
Gem17
fnogaj
fnogaj
Gem14
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem3
fnogaj
fnogaj
Gem40
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem832
Ander Teskalo
Ander Teskalo
Gem17,500
Erika
Erika
Gem6
Дождь

Gem177

novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
Войдите, чтобы начать общение в чате

42

0/160

Назад к форуму От пользователей

Commandos 2 Men of Courage обзор

replikon avatar

replikon

March 2, 2020 at 10:46 AM

Привет дорогой друг. Сегодня поговорим об коммандос 2 награда за смелость или на английском Commandos 2 Men of Courage.


Итак, приступим. Я считаю это статья для тех кто хоть знаком чуть-чуть с этой игрой. Для меня эта классика. Commandos 2 произошла свои ожидания фанатов и просто игроков. В нашем диверсанте появились новички. Люпен он воришка и может красть ключи у живых противников. Также он может карабкаться по стенам, но его минус он не может заматывать неприятелей клейкой лентой и переносить фашистов.


P.S. Это вор если что

Thief

Наш жулик лезет на балкон, где находиться офицер. Дальше оглушающий ударом кулака и заходим сразу на второй этаж. Миссия называется "Спасение рядового Смита".

wuN5xhWVEv2Vu0mfkoWOeiUu9J7gML.png

Кстати появилась в отряде собака по клички Виски, умеет отвлекать фашистов лаем. Я просто не мог вставить фотографию собаки по такой смешной клички. Извиняюсь другой не было картинки в интернете мало картинок этой собаки.

Whiskey

Также в этой игре есть женский персонаж который знакомый с первой части игры это Наташа. Отличный снайпер который ещё и соблазняет фашистов.

Natasha

На этом по новеньким всё. Никого не уволили или убили из отряда. Малыш, Ястреб, Инферно, ТритонДоцент по-прежнему с нами. За прошедшее время они многому научились. К примеру все могут таскать трупов, водить машину, завязывать противников, оглушать немцев и плавать. У тритона есть акваланг он плавает под водой дольше и может отчищать мины под водой чтобы наш катер мог спокойно проплыть. Каждый пехотинец умеет отвлекать немцов пачкой сигарет и бутылкой с вином. Также бойцы могут пользоваться биноклем. Бинокля в Comamndos Behind Enemy Lines не было. Бинокль служит определением звания немца.

Commandos promotional artwork

Расскажу про Зелёного берета моего любимого персонажа. Он владеет ножом и радио которым он может отвлекать врагов. Когда нет времени и немцы уже бегут к тебя ты можешь выпрыгнуть в окно и упасть с небольшой высоты при этом не получить урона, а немцы будут недоумевать от происходящего. Берет может висеть на одной руке за окном, но когда выносливость закончиться нас персонаж упадёт.

Green beret

В отличие от берета тритон может кидать нож тем самым убивает врагов бесшумно. С помощью снаряжения подводного плаванья и гарпуна он может находиться под водой часами не волноваться о кислороде и опасности. Он также несёт зодиак (надувная лодка), чтобы перевозить своих товарищей. На суши он использует гарпун, чтобы залезть на высокую стену. Также он может использовать метательные ножи, но если он соберёт пару штук, то его летальность и эффективность увеличиться.

Artwork.commandos-2-мужчины-оф-courage.540x720.2001-05-18.106

Шпион. Он работает на суше он убивает недругов шприцем с ядом. Переодеваться в немецкую форму и ходит, как свой шпион владеет немецким языком и может командовать солдатами врага, но если он встретит на пути офицера в форме сержанта, то офицер распознает агента поэтому попытайтесь достать форму офицера.

шпион

Хочу напоследок сказать о сапёре он прекрасно разминирует местность врага при помощи металлоискателя. Также сам может заминировать, что угодно.Шпион может использовать базуку и гранаты. Посмотрите на красивые взрывы.

Aih0U3jRDQgawajMCw9F0Mourzow8K.jpg

А вот и сам сапёр.

сапер

Хотел сказать что из всей серии видеоигр класики. Графика отличная для своих времён. Управление самое лучшее из всех частей. Также добавили инвентарь каждому персонажу. Моя оценка 9 из 10. С вами был Черный Лепликон.
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

March 2, 2020 at 11:30 AM

на форуме картники не очень смотрятся
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

March 2, 2020 at 11:31 AM

не опубликовали в статьях...

Join the conversion by creating an account on Gamehag

ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности

Commandos 2 Men of Courage обзор на форуме От пользователей на Gamehag