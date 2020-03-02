Сounter blox

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adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
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novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
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novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
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novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
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Сounter blox

Hamsterozavr avatar

Hamsterozavr

March 2, 2020 at 01:40 AM


сегодня я расскажу вам о игре контр блокс роблокс оффенсив


Известная игра CS:Go теперь есть и в Роблоксе. Любители жанра оценят оригинальную карту, которая полностью повторяет CounterStrike, а те, кто не был ранее знаком с шутером – смогут познакомиться с одной из самых популярных игр. Содержание: Как начать игру! Суть игры Качество графики Особенности карты + ссылка на карту Единственный её недостаток – стоимость в Steam, где она стоит около 400 рублей. Для пользователей Роблокса карта абсолютно бесплатна и находится в каталоге на официальном сайте. Как начать игру! Чтобы начать играть, нужно на официальном сайте в поиске найти «counter blox roblox offensive». Именно так звучит название и его нельзя менять. В противном случае можно попасть на кие-либо другие карты и моды, которые не имеют никакого отношения к Counter Strike. Первая же в поиске карта имеем высокий рейтинг и чаще всего там находится много игроков. В среднем, за день туда заходят более тысячи пользователей. Карту нужно скачать и установить на свой компьютер. Для запуска не требуется устанавливать файлы в определенную папку или производить других манипуляций – игра самостоятельно установится именно в тот каталог, который требуется.  После того, как игра установится, на экране выскочит окошко «Play». Нажав на большую зеленую кнопку, запустится Роблокс и можно начинать игру. Суть игры Это шутер, где нужно бегать и убивать противников. Пользователи играют в несколько раундов, по окончанию каждого, команде засчитывается определенное количество очков и предоставляются деньги на покупку оружия. Игра может происходить командой 5 на 5, 4 на 4 и так далее. Также возможны игры с участием десяти игроков с обеих команд. Основная задача – как можно быстрее убить противника. Также есть раздел на котр-террористов и территористов. Первые выполняют важное задание – они должны разминировать бомбу, котору поставит террорист. Для бомбы есть определенное место, где её устанавливают. Важно, чтобы террористы защищали бомбу всеми усилиями, а контр-террористы старались её разминировать. Бомба находится у одного игрока. Его задача не умереть раньше, чем он сможет установить бомбу. Если персонажа убивают или он теряет бомбу, то она переходит в руки другого игрока. Если убить всех противников – раунд считается завершенным. Проигравшая команда не получает дополнительных средств. Также существует отдельные карты на которых происходит сама игра. После серии раундов – карта меняется. Каждая имеет свои особенности и места, чтобы спрятаться. Игра динамична и не заставит игрока скучать. Качество графики Фанаты игры удивятся зайдя на эту карту, ведь оружие и система его покупки – такая же, как в оригинальной игре. Перед началом игры выделяется небольшое количество времени, чтобы закупиться нужными вещами. Роблокс предлагает большой выбор оружия и даже скинов на них. Поэтому почитатели красивого оружия не остались без внимания. Окружающий внешний вид в стиле Роблокс. Персонажи квадратные и их можно легко заметить на карте. Движения персонажей такие же, как в обычной игре. Интерфейс и функциональные клавиши также настроены, как в стандартной CS:Go, поэтому проблем с поиском нужных клавиш не может быть. Особенности карты Ссылка на карту — Counter Blox Roblox Offensive Это официальное дополнение, которое требует установки на компьютер. Игра представлена на английском, также, как и весь интерфейс Роблокса. Это не мешает успешно убивать противников и быстро закупаться. Играя в эту версию CS:Go, пользователь не заметит существенных отличий. Выглядит, конечно, интересно. Изменения во внешнем виде абсолютно не мешают игре. Можно сыграть множество раундов и получить небольшое вознаграждение за победу. За полученные средства, пользователь может купить дополнительные платные предметы или скины для оружия. Дополнительные элементы не нужно скачивать – они находятся в самой игре, в магазине. Карта не имеет каких-либо уникальных особенностей, которые отличали бы ее от CS:Go. Основная задача у разработчиков – создать идентичную карту из CS:Go в Роблокс. На карте нет дополнительных читов, которые могли бы сделать игру проще, поэтому только честная игра. Оригинальная карта находится первая в списке и относится к самым популярным картам в Роблоксе. Здесь нельзя найти какие-либо интересные задачи или загадки. Есть система повышения уровне, в соответствии с CS:Go.Ua5VDx8bSNNdSCqIx2ApGVTYvxcIYE.jpg

приятной игры!

tanna0002 avatar

tanna0002

March 2, 2020 at 08:00 PM

juj? yjhvfkmy
Hamsterozavr avatar

Hamsterozavr

March 3, 2020 at 09:45 AM

ну как вам?
sasharoker1 avatar

sasharoker1

March 3, 2020 at 11:47 AM

норм

VanyGamer2008T avatar

VanyGamer2008T

March 3, 2020 at 08:20 PM

Я в кс играю
VanyGamer2008T avatar

VanyGamer2008T

March 3, 2020 at 08:20 PM

Давно играл в контр блок
servergoooo avatar

servergoooo

March 3, 2020 at 08:42 PM

прикольно
akira_yukio avatar

akira_yukio

March 13, 2020 at 05:15 AM

Полезная инфа
dytlovs avatar

dytlovs

March 13, 2020 at 06:35 AM

Ну норм
095664 avatar

095664

March 13, 2020 at 06:41 AM

Нормально
Caut2006 avatar

Caut2006

March 13, 2020 at 02:03 PM

Оаоаооаа
Anonymous1583664426 avatar

Anonymous1583664426

March 13, 2020 at 02:07 PM

Просто слов нету.
Gordei_2010 avatar

Gordei_2010

March 14, 2020 at 04:23 PM

спасибо большое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
RealManGameHag avatar

RealManGameHag

March 14, 2020 at 07:40 PM

ну как вам?
magicmarshr avatar

magicmarshr

March 15, 2020 at 11:46 AM

Лучше кс скачай

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