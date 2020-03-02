Секреты и фишки в Fortnite 2

Новый сезон принёс массу новых возможностей и кучу секретных фишек но мало кто о них знает . Поэтому ты щас узнаёшь все тайны новых локации и целую тонну секретных фишек которые появились во 2 сезоне fortnite!

В этом сезоне появились пять новых локации . И сначала я расскажу о самой центральной .



Смотря со стороны можно подумать что это какой-то особняк , но при приближении и внимательном осмотрении становиться намного интереснее. В здании полно разных входов и один из них крайне удобен для быстрого лета и паст килов . И это открытая крыша которую можно всегда можно спокойно приземлится за оружием . Само себе здание выглядит крайне симпатично а зайдя внутрь можно отметить несколько этажей с открытыми небольшими комнатами и достаточно простым интерьером. Очевидно это офис агентство Призрак . И самое интересное находится именно на нижнем этаже . Это гигантское хранилище . Но чтобы её открыть нужно использовать специальную ключ карту котороя выпадает с моба-босса , в данном случае Мидас . После того как сканер прочтёт карту хранилище откроется и перед нами окажутся разные нештяки . Ещё появились винтелеционные шахты по которым мы можем перемещаться по зданию не замеченным .



Следующая локация это Яхта . На верхней палубе старт телефонная будка . Если в неё зайти используется маскировка и боты перестают вас атакавать . Внутри прямо вцентре будет стоять огромная золотая статуя Мидаса которая говорит нам в чей мы яхте находимся . Как и в Агентстве на самом нижнем уровне находится сейф . Именно внутри этого сейфа будет стоять туалет по которому мы можем быстро уйти с этой локации . На Яхте моб-босс является Агент Мяускалс . Тут тоже находится виленционная шахта , автоматические турели и мобы .



Теперь про Нефтевышку . И тут тоже находится фишка с винтеляции но теперь проходов не так много и теперь большинство ведут по трубам . На локацию можно попасть так с воздуха так и снизу . И она имеет свой сейф . Как и ф Яхте в нём находится туалет для быстрого побега . Босс этой локации Дина Мит .





Акула выглядит как секретная база злодея . Сверху она похожа на реальную акулу , а с другой стороны кажется что это большой особняк . Сама база внутри небольшая . Небольшой причиной приземляться на этот локацию является босс - Грёза . Ну и в этой локации как предполагается находится сейф . И в нём я щитах самый жирный лут среди новых локаций . Ну и по туалету можно быстро смытца .



Настало время Грота . Снаружи она почти не заметна , но внутри находится крупная военная база . Попасть на неё можно по воде , приземлится на вертолётную площадку , зайти через пещеру и самый секретный - через виленционную трубу . Здесь тоже встречаются секретные проходы и благодаря этому можно обходить ботов . Если ты спалился то можно войти в телефонную будку и замаскироваться . Бос является Здоровяк . В сейфе как всегда много различного лута .





Спасибо за внимание:)