Секреты и фишки в Fortnite 2

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adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
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novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
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Секреты и фишки в Fortnite 2

CatMax avatar

CatMax

March 2, 2020 at 01:20 AM

Новый сезон принёс массу новых возможностей и кучу секретных фишек но мало кто о них знает . Поэтому ты щас узнаёшь все тайны новых локации и целую тонну секретных фишек которые появились во 2 сезоне fortnite! 


В этом сезоне появились пять новых локации И сначала я расскажу о самой центральной .
 

Смотря со стороны можно подумать что это какой-то особняк , но при приближении и внимательном осмотрении становиться намного интереснее. В здании полно разных входов и один из них крайне удобен для быстрого лета и паст килов . И это открытая крыша которую можно всегда можно спокойно приземлится за оружием . Само себе здание выглядит крайне симпатично а зайдя внутрь можно отметить несколько этажей с открытыми небольшими комнатами и достаточно простым интерьером. Очевидно это офис агентство Призрак . И самое интересное находится именно на нижнем этаже . Это гигантское хранилище . Но чтобы её открыть нужно использовать специальную ключ карту котороя выпадает с моба-босса , в данном случае Мидас . После того как сканер прочтёт карту хранилище откроется и перед нами окажутся разные нештяки . Ещё появились винтелеционные шахты по которым мы можем перемещаться по зданию не замеченным .
 

 Следующая локация это Яхта . На верхней палубе старт телефонная будка . Если в неё зайти используется маскировка и боты перестают вас атакавать . Внутри прямо вцентре будет стоять огромная золотая статуя Мидаса которая говорит нам в чей мы яхте находимся . Как и в Агентстве на самом нижнем уровне находится сейф . Именно внутри этого сейфа будет стоять туалет по которому мы можем быстро уйти с этой локации . На Яхте моб-босс является Агент Мяускалс . Тут тоже находится виленционная шахта , автоматические турели и мобы .

 Теперь про Нефтевышку . И тут тоже находится фишка с винтеляции но теперь проходов не так много и теперь большинство ведут по трубам . На локацию можно попасть так с воздуха так и снизу . И она имеет свой сейф . Как и ф Яхте в нём находится туалет для быстрого побега . Босс этой локации Дина Мит .


Акула выглядит как секретная база злодея . Сверху она похожа на реальную акулу , а с другой стороны кажется что это большой особняк . Сама база внутри небольшая . Небольшой причиной приземляться на этот локацию является босс - Грёза . Ну и в этой локации как предполагается находится сейф . И в нём я щитах самый жирный лут среди новых локаций . Ну и по туалету можно быстро смытца .

 Настало время Грота . Снаружи она почти не заметна , но внутри находится крупная военная база . Попасть на неё можно по воде , приземлится на вертолётную площадку , зайти через пещеру и самый секретный - через виленционную трубу . Здесь тоже встречаются секретные проходы и благодаря этому можно обходить ботов . Если ты спалился то можно войти в телефонную будку и замаскироваться . Бос является Здоровяк . В сейфе как всегда много различного лута .


Спасибо за внимание:)

green_win avatar

green_win

March 2, 2020 at 01:25 AM

мне интересно, рассказывай
jesys_666 avatar

jesys_666

March 2, 2020 at 04:50 PM

Фортнайт2 неужели мы застряли в пространственно-временномконтиниуме?
Lorden234 avatar

Lorden234

March 2, 2020 at 04:52 PM

Ааа пап аппарат
Carefulmustard avatar

Carefulmustard

March 2, 2020 at 06:16 PM

помогите пж , я выполнил задание играл 3 дня а 300 кд не дали , что с этим делать

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