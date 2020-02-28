Дождь

Gem177

novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
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novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
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Назад к форуму От пользователей

Мини гайд по моду"Misery Gunslinger"

nijko avatar

nijko

February 28, 2020 at 03:35 PM

Сегодня я хочу провести гайд  для вас по выживанию в новом моде Misery Gunslinger/


Первый совет: В моде есть всего 3 класса каждый из них уникален по-этому выбирайте с умом но кратко я вам расскажу про все 3 класса. Штурмовик- очень нуждается в еде и сне по-этому подходит не всем но владение оружием хорошие. Разведчик- потребность в еде и сне средняя оружие тоже среднее может носить большинство бронежилетов. Снайпер- его в свою очередь выбирают многие из-за его способности малой потребности в еде и сне и то что у него в начале игры уже имеется снайперская винтовка так-же умения носить бронежилет низкая хотя зависит от того какой именно бронежилет вот и всё что я могу сказать о этих трьох классах.

Второй совет: Чаще продавайте свой хлам так-как в будущем вам понадобиться не меньше 50 тысяч для продвижение по сюжету так что советую вам уже начать копить деньги.

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Третий совет: Не продавайте всякий хлам первому попавшемуся торговцу,потому-что есть торговцы которые дорого покупают броню но дешевле оружие! Чаще обращайте внимание на то кому и что вы продаете.Второй совет: Всегда советую вам покупать батарейки в моде потому-что от батареек будет зависеть то как долго вы сможете пользоваться ПНВ и КПК.

Четвертый совет: Не выкидывайте сломанное оружие сразу вы сможете его разобрать с помощью лома и продать этот-же хлам но чуть дороже что в будущем вы сможете на накопленные деньги купить броню для похода в Припять.

Пятый совет: Не идите искать артефакты в начале игры или пока не купите комбинезон экологов потому-что радиация вас убьет быстро без хорошей брони.

Шестой совет: Не забывайте собирать трофеи с мутантов или сталкер если вещ редкая вы ее сможете продать за очень дорого и на эти деньги вам хватит хотя-бы на буханку хлеба.

Седьмой совет: Всегда прислушивайтесь ведь играть в сталкер без звука это немного опасно особенно в этом моде,на вас буквально может напасть собака и убить вас из-за того что вы не услышали ее приближение.

Восьмой совет:Всегда проверяйте состояние ваших вещей а иначе будет такой момент когда броня перестанет защищать а оружие убивать.

Девятый совет: Всегда выполняйте дополнительные задание в за них часто дают  хорошею награду. 

Десятый совет: Попытайтесь в начале игры избегать битв с бандитами и группировками потому-что они могут вас в начале игры легко убить.

Одиннадцатый совет: Пытайтесь налаживать отношение со всеми группировками особенно с долгом или свободой.

Вот и всё что я вам хотел рассказать в этом мини гайде! ну и на последок желаю вам удачи сталкеры! 

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Fortff avatar

Fortff

February 28, 2020 at 05:14 PM

Норм
Denys654 avatar

Denys654

February 28, 2020 at 07:57 PM

Lol всетоп гра топ
Yn3corol avatar

Yn3corol

February 28, 2020 at 08:40 PM

топ топ
Gemiro42 avatar

Gemiro42

February 28, 2020 at 08:40 PM

Топ алсл
Gucyc avatar

Gucyc

March 1, 2020 at 11:34 AM

топ
fryktvova avatar

fryktvova

March 1, 2020 at 01:07 PM

топ гайд

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