Сегодня я хочу провести гайд для вас по выживанию в новом моде Misery Gunslinger/

Первый совет: В моде есть всего 3 класса каждый из них уникален по-этому выбирайте с умом но кратко я вам расскажу про все 3 класса. Штурмовик- очень нуждается в еде и сне по-этому подходит не всем но владение оружием хорошие. Разведчик- потребность в еде и сне средняя оружие тоже среднее может носить большинство бронежилетов. Снайпер- его в свою очередь выбирают многие из-за его способности малой потребности в еде и сне и то что у него в начале игры уже имеется снайперская винтовка так-же умения носить бронежилет низкая хотя зависит от того какой именно бронежилет вот и всё что я могу сказать о этих трьох классах.

Второй совет: Чаще продавайте свой хлам так-как в будущем вам понадобиться не меньше 50 тысяч для продвижение по сюжету так что советую вам уже начать копить деньги.

Третий совет: Не продавайте всякий хлам первому попавшемуся торговцу,потому-что есть торговцы которые дорого покупают броню но дешевле оружие! Чаще обращайте внимание на то кому и что вы продаете.Второй совет: Всегда советую вам покупать батарейки в моде потому-что от батареек будет зависеть то как долго вы сможете пользоваться ПНВ и КПК.

Четвертый совет: Не выкидывайте сломанное оружие сразу вы сможете его разобрать с помощью лома и продать этот-же хлам но чуть дороже что в будущем вы сможете на накопленные деньги купить броню для похода в Припять.

Пятый совет: Не идите искать артефакты в начале игры или пока не купите комбинезон экологов потому-что радиация вас убьет быстро без хорошей брони.

Шестой совет: Не забывайте собирать трофеи с мутантов или сталкер если вещ редкая вы ее сможете продать за очень дорого и на эти деньги вам хватит хотя-бы на буханку хлеба.

Седьмой совет: Всегда прислушивайтесь ведь играть в сталкер без звука это немного опасно особенно в этом моде,на вас буквально может напасть собака и убить вас из-за того что вы не услышали ее приближение.

Восьмой совет:Всегда проверяйте состояние ваших вещей а иначе будет такой момент когда броня перестанет защищать а оружие убивать.

Девятый совет: Всегда выполняйте дополнительные задание в за них часто дают хорошею награду.

Десятый совет: Попытайтесь в начале игры избегать битв с бандитами и группировками потому-что они могут вас в начале игры легко убить.

Одиннадцатый совет: Пытайтесь налаживать отношение со всеми группировками особенно с долгом или свободой.

Вот и всё что я вам хотел рассказать в этом мини гайде! ну и на последок желаю вам удачи сталкеры!