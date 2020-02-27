Описание сервера MTA Province!

Реферальная система:

/referal

Использование промокода

Банк:

сервер в игре MTA.Отличийот других серверов очень много, сейчас мы поговорим о них.В Провинции располагаются три города (Мирный, Приволжск, Невский), а также загородная местность (деревни, села, пгт). Города являются вымышленными, однако в них можно встретить множество отсылок к реально существующим объектам из разных городов России.Автобусы, троллейбусы, трамваи, монорельс, поезда, электрички, водный транспорт, самолеты!Стройка, завод жбк, погрузка древесины, перевозчик материалов, шахтер, табачный завод, завод красного октября.Таксист, водитель автобусов, развозчик пиццы, лесоруб.Водитель троллейбуса, водитель трамвая, механик.Дальнобойщик, мусорщик.Водитель трамвая ЖТУ, ВТУ, Монорельс.Метро, теплоход, экскурсионный водный трамвай.Снегоуборочный трамвай, ледокол.Инкассатор.Летчик.- открыть окно реферальной системы.Активировать промокод вы можете один раз, на любом уровне, но воспользоваться им вы можете при условиях:1) Ваш уровень 3 или 4;2) На момент активации у вас нет квартиры и/или дома;3) Промокод создан не вами;Использование промокода игрока даст вам скидку в 20% на покупку дома или 25% на покупку автомобиля, стоимостью до 700,000 рублей.Каждому игроку выпадает рандомная скидка. Узнать на что именно можно в чате после активации.

Пополнить или снять счет можно в самом банке или через терминал.

В банке вы можете снять и положить любую сумму.

Через терминал минимальная сумма 100 рублей, максимальная – 50 000 рублей, за одну операцию. Найти ближайший к вам терминал, можно с помощью /gps ближайший банкомат.

Депозит

Начисления процентов происходят каждые сутки, в 0.00 по МСК. Начисления происходят вне зависимости в сети вы или нет.



От 100 рублей по 499 999 рублей процентная ставка – 1%.

От 500 000 по 1 499 999 рублей – 0.5%.

От 1 500 000 по 9 999 999 рублей – 0.2%.

От 10 000 000 – от 0.2% до 0.055% Чем выше сумма в банке, тем больше суточные начисления.

Оплата штрафов

В банке вы можете оплатить штрафы за нарушения ПДД. Каждое нарушение - штраф размером 1.000 рублей. Нарушение может зафиксировать радар (их не видно на карте) или сотрудник ДПС. Если сотрудник ДПС, отберет у вас права и у вас будут неоплаченные штрафы, вы не сможете пересдать в автошколе экзамен на них.