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ZinDorS
February 27, 2020 at 06:58 PM
Описание сервера MTA Province!
Пополнить или снять счет можно в самом банке или через терминал.
В банке вы можете снять и положить любую сумму.
Через терминал минимальная сумма 100 рублей, максимальная – 50 000 рублей, за одну операцию. Найти ближайший к вам терминал, можно с помощью /gps ближайший банкомат.
Начисления процентов происходят каждые сутки, в 0.00 по МСК. Начисления происходят вне зависимости в сети вы или нет.
От 100 рублей по 499 999 рублей процентная ставка – 1%.
От 500 000 по 1 499 999 рублей – 0.5%.
От 1 500 000 по 9 999 999 рублей – 0.2%.
От 10 000 000 – от 0.2% до 0.055% Чем выше сумма в банке, тем больше суточные начисления.
В банке вы можете оплатить штрафы за нарушения ПДД. Каждое нарушение - штраф размером 1.000 рублей. Нарушение может зафиксировать радар (их не видно на карте) или сотрудник ДПС. Если сотрудник ДПС, отберет у вас права и у вас будут неоплаченные штрафы, вы не сможете пересдать в автошколе экзамен на них.
Nikilai2006
February 27, 2020 at 07:18 PM
ArticEgall
February 27, 2020 at 07:22 PM
kotyays
February 27, 2020 at 08:00 PM
magicmarshr
March 15, 2020 at 11:49 AM
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