MTA Province

fnogaj
fnogaj
Gem42
Dante
Dante
Gem16
Matvei Pankov
Matvei Pankov
Gem16
Leo Roy
Leo Roy
Gem11
Atia
Atia
Gem10
vool jjj
vool jjj
Gem762
Alan Vizcarra
Alan Vizcarra
Gem12
PaulTran
PaulTran
Gem50
Josué Oliveira
Josué Oliveira
Gem21
Kara Hazar
Kara Hazar
Gem12
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem3
salbajoyreang2
salbajoyreang2
Gem16
leo_crazy42
leo_crazy42
Gem17
fnogaj
fnogaj
Gem14
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem3
fnogaj
fnogaj
Gem40
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem832
Ander Teskalo
Ander Teskalo
Gem17,500
Erika
Erika
Gem6
larisa costisor
larisa costisor
Gem10
Дождь

Gem177

novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
Войдите, чтобы начать общение в чате

43

0/160

Назад к форуму От пользователей

MTA Province

ZinDorS avatar

ZinDorS

February 27, 2020 at 06:58 PM

Описание сервера MTA Province!


Всем привет, не судите строго - это моя первая статья.
MTA Province - сервер в игре MTA.
Отличий Province от других серверов очень много, сейчас мы поговорим о них.

Карта: В Провинции располагаются три города (Мирный, Приволжск, Невский), а также загородная местность (деревни, села, пгт). Города являются вымышленными, однако в них можно встретить множество отсылок к реально существующим объектам из разных городов России.
Общественный транспорт: Автобусы, троллейбусы, трамваи, монорельс, поезда, электрички, водный транспорт, самолеты! GUYLm0upvC2heYdhjsEo9aZClrj1lY.png

Работы:
1-ый уровень - Стройка, завод жбк, погрузка древесины, перевозчик материалов, шахтер, табачный завод, завод красного октября.
2-ой уровень - Таксист, водитель автобусов, развозчик пиццы, лесоруб.
3-ий уровень - Водитель троллейбуса, водитель трамвая, механик.
4-ый уровень - Дальнобойщик, мусорщик.
5-ый уровень -  Водитель трамвая ЖТУ, ВТУ, Монорельс.
6-ый уровень - Метро, теплоход, экскурсионный водный трамвай.
7-ой уровень - Снегоуборочный трамвай, ледокол.
8-ой уровень - Инкассатор.
9-ый уровень - Летчик.

               

Реферальная система:

/referal - открыть окно реферальной системы.

Использование промокода

Активировать промокод вы можете один раз, на любом уровне, но воспользоваться им вы можете при условиях:
1) Ваш уровень 3 или 4;
2) На момент активации у вас нет квартиры и/или дома;
3) Промокод создан не вами;
Использование промокода игрока даст вам скидку в 20% на покупку дома или 25% на покупку автомобиля, стоимостью до 700,000 рублей.
Каждому игроку выпадает рандомная скидка. Узнать на что именно можно в чате после активации.

Банк:

Пополнить или снять счет можно в самом банке или через терминал.
В банке вы можете снять и положить любую сумму.
Через терминал минимальная сумма 100 рублей, максимальная – 50 000 рублей, за одну операцию. Найти ближайший к вам терминал, можно с помощью /gps ближайший банкомат.

Депозит

Начисления процентов происходят каждые сутки, в 0.00 по МСК. Начисления происходят вне зависимости в сети вы или нет.

От 100 рублей по 499 999 рублей процентная ставка – 1%.
От 500 000 по 1 499 999 рублей – 0.5%.
От 1 500 000 по 9 999 999 рублей – 0.2%.
От 10 000 000 – от 0.2% до 0.055% Чем выше сумма в банке, тем больше суточные начисления.

Оплата штрафов

В банке вы можете оплатить штрафы за нарушения ПДД. Каждое нарушение - штраф размером 1.000 рублей. Нарушение может зафиксировать радар (их не видно на карте) или сотрудник ДПС. Если сотрудник ДПС, отберет у вас права и у вас будут неоплаченные штрафы, вы не сможете пересдать в автошколе экзамен на них.

Nikilai2006 avatar

Nikilai2006

February 27, 2020 at 07:18 PM

говно по моему полноеееееее
ArticEgall avatar

ArticEgall

February 27, 2020 at 07:22 PM

канешно
kotyays avatar

kotyays

February 27, 2020 at 08:00 PM

what of fack
magicmarshr avatar

magicmarshr

March 15, 2020 at 11:49 AM

Как игра?

Join the conversion by creating an account on Gamehag

ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности

MTA Province на форуме От пользователей на Gamehag