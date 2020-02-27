Woodturning обзор

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novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
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novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
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Woodturning обзор

JlaTyHu avatar

JlaTyHu

February 27, 2020 at 05:18 PM

Woodturning.


Добрый день, читатели мои статей. Вот еще одна очередная мобильная игра на обзоре "Woodturning" !!! Надеюсь вы очень рады, приятного чтения!

О самой игре Woodturning .

Небольшая предыстория:

  • Совсем недавно мне стало очень при очень скучно, и я совершенно не знал что мне делать, даже со скуки залез в Play Market и наткнулся там на симуляторе работы над деревом "Woodturning". Эта игра меня затянула на некоторое время, и даже оставила после себя хорошее настроение, это и было поводом написать про такую превосходную игру хорошую статью!!!
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О самой игре:

  • Вы - это профессиональный трудовик, у которого есть до бесконечности пеньков, которые он решил не выкидывать в пустую а использовать их по предназначению. Вам будут давать заказы на изготовления каких либо вещей, будь это ракетка или ваза, неважно, вашей задачей будет по эскизу вырезать предмет, после трудной и сосредоточенной работы вам нужно будет обработать изделие со всех его сторон и после этих работ покрасить вышедшую модельку в нужный вам цвет и отделить узорами - воуля! Изделие можно отдавать заказчику за хорошие деньги!
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Как играть в Woodturning :

  • Если вас до сих пор интересует как же играть в эту интересную игру (Woodturning) то ответ очень прост - на самом первом этапе вам дается брусок\железо, на котором будет на половину прозрачный эскиз, по которому очень легко вы сделаете модельку, так же сверху вам будет показан этот же эскиз, кому как удобно, тот так и делает, можно ориентироваться по эскизу на бруске\железе, можно по тому что над вами. После того как вы тщательно обработаете материал, вас будет ожидать следующий этап обробления - зачистка заусенчиков и сглаживания модельки. После чего по логике вас будет ожидать этап окраски а уже после него создания узоров. Так что это всё очень просто!
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Доллары в Woodturning:

  • Валюта, которой будут платить заказчики вам это доллары. Количество долларов оплаченных за работу будут зависеть только от того как вы хорошо и качественно обработали модельку, заказчики оценивают ей с кончика до верха лупами и так далее, так что вам придется попотеть еще очень нормально! Доллары можно тратить на приобретения специальных рукояток для более удобной работой над деревом, а так же для особых видов наждачек, которые могут значительно упростить обробления модельки! Но увы это всё, игра как я понял еще имеет не совсем большой возраст и по этому там еще нет почти ничего, но я очень надеюсь что администрация игры будет завозить обновления частенько!!!
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Ну тут и всё, заканчивается этот обзор... Я понимаю.. Вы все хотели бы большего, но увы, в этой игре не столь много функций еще, как я уже говорил она молодая еще, может завезут мега обновление, и будет вторая статья, не расстраивайтесь! Спасибо что дочитали, мои читатели, до новых встреч!

ROBLOXE avatar

ROBLOXE

February 27, 2020 at 10:48 PM

класная статья
rhnk2006 avatar

rhnk2006

February 28, 2020 at 11:27 PM

Согласен
maksimka14102008 avatar

maksimka14102008

February 29, 2020 at 01:44 AM

Ч5ё это
VP_TOMMYGAN avatar

VP_TOMMYGAN

February 29, 2020 at 02:31 AM

Чё это за?
FF_adrealin avatar

FF_adrealin

February 29, 2020 at 03:58 PM

норм игра зайшланорм игра зайшланорм игра зайшланорм игра зайшланорм игра зайшланорм игра зайшламнорм игра зайшланорм игра зайшла
Soyp0984 avatar

Soyp0984

February 29, 2020 at 04:07 PM

Да олоолклвьвлчоулвоатклвшкладагедкдаоатаоаоаоаоаоаоаоаоаоаоаоаоаококококоаоаоаоаоаоаоаоаоаоаоаооаввомрицщщголоолвстоатбортлрр
Bogdan_Live avatar

Bogdan_Live

February 29, 2020 at 08:31 PM

Прикольно
denfreerobux avatar

denfreerobux

February 29, 2020 at 08:54 PM

оч круто!
Anonymous1582967760 avatar

Anonymous1582967760

February 29, 2020 at 11:21 PM

оченяяянь круутёеё
fryktvova avatar

fryktvova

March 1, 2020 at 03:00 AM

я играл

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