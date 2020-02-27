Woodturning обзор

Woodturning.

Добрый день, читатели мои статей. Вот еще одна очередная мобильная игра на обзоре "Woodturning" !!! Надеюсь вы очень рады, приятного чтения!

О самой игре Woodturning .

Небольшая предыстория:

Совсем недавно мне стало очень при очень скучно, и я совершенно не знал что мне делать, даже со скуки залез в Play Market и наткнулся там на симуляторе работы над деревом "Woodturning". Эта игра меня затянула на некоторое время, и даже оставила после себя хорошее настроение, это и было поводом написать про такую превосходную игру хорошую статью!!!



О самой игре:

Вы - это профессиональный трудовик, у которого есть до бесконечности пеньков, которые он решил не выкидывать в пустую а использовать их по предназначению. Вам будут давать заказы на изготовления каких либо вещей, будь это ракетка или ваза, неважно, вашей задачей будет по эскизу вырезать предмет, после трудной и сосредоточенной работы вам нужно будет обработать изделие со всех его сторон и после этих работ покрасить вышедшую модельку в нужный вам цвет и отделить узорами - воуля! Изделие можно отдавать заказчику за хорошие деньги!



Как играть в Woodturning :

Если вас до сих пор интересует как же играть в эту интересную игру (Woodturning) то ответ очень прост - на самом первом этапе вам дается брусок\железо, на котором будет на половину прозрачный эскиз, по которому очень легко вы сделаете модельку, так же сверху вам будет показан этот же эскиз, кому как удобно, тот так и делает, можно ориентироваться по эскизу на бруске\железе, можно по тому что над вами. После того как вы тщательно обработаете материал, вас будет ожидать следующий этап обробления - зачистка заусенчиков и сглаживания модельки. После чего по логике вас будет ожидать этап окраски а уже после него создания узоров. Так что это всё очень просто!



Доллары в Woodturning:

Валюта, которой будут платить заказчики вам это доллары. Количество долларов оплаченных за работу будут зависеть только от того как вы хорошо и качественно обработали модельку, заказчики оценивают ей с кончика до верха лупами и так далее, так что вам придется попотеть еще очень нормально! Доллары можно тратить на приобретения специальных рукояток для более удобной работой над деревом, а так же для особых видов наждачек, которые могут значительно упростить обробления модельки! Но увы это всё, игра как я понял еще имеет не совсем большой возраст и по этому там еще нет почти ничего, но я очень надеюсь что администрация игры будет завозить обновления частенько!!!







Ну тут и всё, заканчивается этот обзор... Я понимаю.. Вы все хотели бы большего, но увы, в этой игре не столь много функций еще, как я уже говорил она молодая еще, может завезут мега обновление, и будет вторая статья, не расстраивайтесь! Спасибо что дочитали, мои читатели, до новых встреч!