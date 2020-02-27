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novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
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novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
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novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
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novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
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novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
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Draw Climber обзор

JlaTyHu avatar

JlaTyHu

February 27, 2020 at 05:18 PM

Draw Climber.


Добрый день мои дорогие читатели, сегодня я сделаю обзор на очень увлекательную мобильную игрушку а именно на "Draw Climber". Именно сегодня я её скачал, и поиграв пару часиков, точно смогу сделать свое мнение о данной игре, приступим.

Что же это такое - Draw Climber ???

Немного о самой игре:

  • Ну давайте я начну всё-таки с того, что это игра является симулятором гонок но по другой категории, здесь мы - это кубик, у которого есть отверстия для установки нарисованных нами ему ножек! И сама же суть этой игры заключается нарисовать нашему кубику ножки, которые понадобятся ему для прохождения уровня!
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О самих ножках:

  • Как я упомянул выше, для прохождения уровней вам понадобится нарисовать вашему квадратному другу ножки, но следует учесть что там есть вспомогательная подсказка, которая советует вам нарисовать скажем так маленькую радугу, да это как бы и есть самые оптимальные ножки, но следует учесть тот факт что они очень медленные и ими вы не заберетесь на верхнюю часть уровня. Я советую вам начинать рисовать с края левого угла до правого, закругляя ножку в конце. Тем самым мы добиваемся эффекта что вы становитесь выше и быстрей, но следует учесть один нюанс - вы не пролезете в нижней части уровня, по этому это не идеальные ножки но рисуются они легко, так что вам не составит труда сделать маленькие, что бы протиснуться а потом сразу большие.
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Уровни:

  • В Draw Climber есть уровни, их как я понял там бесконечное количество и за каждый пройденный уровень вам будут давать награду в виде монеток. Сами уровни состоят из длинной и тонкой дорожки с препятствиями, которые нужно одолеть, не исключаю тот факт что на дорожке могут быть монеты которые нужно собирать! Каждые пять уровней вам будет предоставляться шанс открыть три из девяти коробочек удачи, где вы сможете найти либо монеты либо скин для вашего крутого кубик-друга! Так же бывают уровни где помимо вашей дорожки есть сзади и вражеская, где похожий на вас кубик-бот будет против вас соревноваться, вашей задачей будет перегнать его и дойти до финиша первым, иначе вы проиграете и уровень придется проходить по новой!
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Предназначение монетам:

  • Как раз в игре Draw Climber как я говорил уже есть монеты, которые можно заработать за прохождения уровней либо открытия коробок. На данный момент монетки можно тратить исключительно на скин вашего кубика-друга. Пока-что в этой игре есть три раздела со скинами: Базовый , Эпический , Секретный . Отличаются они качеством, стоимостью, и возможностью получить их. Базовые вы откроете за монеты, Эпические за просмотр рекламного видео, а также Секретные которые можно получить только из коробочек, и то не всегда удача будет на вашей стороне...
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Ну а на этом я пожалуй и закончу свой обзор по данной мобильной игре Draw Climber! Спасибо всем тем, кому не было лень дочитать до конца именно этой статьи! Я буду рад если вы напишите комментарии под этой статьей и желательно положительные! Отрицательные никому не нужны, и никто их не ценит! Еще раз спасибо, всем до новых встреч, мои дорогие и любимые читатели!!!

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