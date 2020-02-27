Draw Climber обзор

Draw Climber.

Добрый день мои дорогие читатели, сегодня я сделаю обзор на очень увлекательную мобильную игрушку а именно на "Draw Climber". Именно сегодня я её скачал, и поиграв пару часиков, точно смогу сделать свое мнение о данной игре, приступим.

Что же это такое - Draw Climber ???

Немного о самой игре:

Ну давайте я начну всё-таки с того, что это игра является симулятором гонок но по другой категории, здесь мы - это кубик, у которого есть отверстия для установки нарисованных нами ему ножек! И сама же суть этой игры заключается нарисовать нашему кубику ножки, которые понадобятся ему для прохождения уровня!



О самих ножках:

Как я упомянул выше, для прохождения уровней вам понадобится нарисовать вашему квадратному другу ножки, но следует учесть что там есть вспомогательная подсказка, которая советует вам нарисовать скажем так маленькую радугу, да это как бы и есть самые оптимальные ножки, но следует учесть тот факт что они очень медленные и ими вы не заберетесь на верхнюю часть уровня. Я советую вам начинать рисовать с края левого угла до правого, закругляя ножку в конце. Тем самым мы добиваемся эффекта что вы становитесь выше и быстрей, но следует учесть один нюанс - вы не пролезете в нижней части уровня, по этому это не идеальные ножки но рисуются они легко, так что вам не составит труда сделать маленькие, что бы протиснуться а потом сразу большие.



Уровни:

В Draw Climber есть уровни, их как я понял там бесконечное количество и за каждый пройденный уровень вам будут давать награду в виде монеток. Сами уровни состоят из длинной и тонкой дорожки с препятствиями, которые нужно одолеть, не исключаю тот факт что на дорожке могут быть монеты которые нужно собирать! Каждые пять уровней вам будет предоставляться шанс открыть три из девяти коробочек удачи, где вы сможете найти либо монеты либо скин для вашего крутого кубик-друга! Так же бывают уровни где помимо вашей дорожки есть сзади и вражеская, где похожий на вас кубик-бот будет против вас соревноваться, вашей задачей будет перегнать его и дойти до финиша первым, иначе вы проиграете и уровень придется проходить по новой!



Предназначение монетам:

Как раз в игре Draw Climber как я говорил уже есть монеты, которые можно заработать за прохождения уровней либо открытия коробок. На данный момент монетки можно тратить исключительно на скин вашего кубика-друга. Пока-что в этой игре есть три раздела со скинами: Базовый , Эпический , Секретный . Отличаются они качеством, стоимостью, и возможностью получить их. Базовые вы откроете за монеты, Эпические за просмотр рекламного видео, а также Секретные которые можно получить только из коробочек, и то не всегда удача будет на вашей стороне...



Ну а на этом я пожалуй и закончу свой обзор по данной мобильной игре Draw Climber! Спасибо всем тем, кому не было лень дочитать до конца именно этой статьи! Я буду рад если вы напишите комментарии под этой статьей и желательно положительные! Отрицательные никому не нужны, и никто их не ценит! Еще раз спасибо, всем до новых встреч, мои дорогие и любимые читатели!!!