Trailmakers — Статья написана специально для сайта gamehag.com

Привет, всем обитателям портала gamehag.com! Разработчики аркадных гоночных симуляторов, то и дело соревнуются между собой, в попытке сделать самую интересную и оригинальную игру. Не исключением будет и команда разработчиков под названием "Flashbulb", которые выпустили не так давно на рынок своё творение под названием "Trailmakers". Вышедшая в сентябре 2019 года, эта игра успела получить более трёх тысяч положительных оценок на странице магазина от довольных покупателей. Игра "Trailmakers", так-же, как и предыдущая мною описанная аркадная гонка, имеет множество игровых режимов. Есть и одиночный режим игры, имеется режим игры по сети, а так-же сетевой кооперативный режим, который кстати заметить, показался мне наиболее интересным среди имеющихся. Есть в игре "Trailmakers" и полная поддержка контроллера, что порадуют всех любителей поиграть с геймпада. Русская локализация в игре "Trailmakers", тоже есть, но на уровне переведенного меню и субтитрах в некоторых моментах, где это необходимо.Но давайте поговорим, о том, чем же игра "Trailmakers", такая особенная. А отличает эту игру от многих других игр аркадно гоночных симуляторов такой момент, что здесь можно самому создавать машины. И не только машины, но вертолёты и даже боевых роботов. Да в прочем, вы можете создать в игре "Trailmakers" что угодно, и на этом отправится покорять гоночные треки. Впрочем, игра богата не только гоночными треками, помимо гонок с компьютером или друзьями, вы можете заняться исследование миров, которые проработаны достаточно качественно и досконально. Все меры, или назовём их картами, имеют свои дополнительные миссии, но об этом немного позже. А пока скажу о том, что строительство своей собственной технике в игре "Trailmakers", невероятно простое и интересное. Я бы даже сказал очень увлекательное, чем-то похоже на собирание конструктора lego.После того, как вы построите свою технику, не медлите, а сразу отправляйтесь на следование миров в одиночку или с друзьями в сетевом режиме игры. Порадовал в игре и очень большой и открытый мир, в котором можно делать все что угодно. В мультиплеер можно свободно входить и выходить нет никаких ограничений. А крайне быстро растущее сообщество, дополняет игру всё новыми и новыми автомобилями. Вы и сами можете внести вклад в игру создав автомобиль и поделиться им с другими игроками. Что касательно цены, то на момент написания этого обзора, стоимость игры составляет 465 рублей за простое издание и немногим боле за делюксовое издание. Брать советую по скидке.