Trailmakers

fnogaj
fnogaj
Gem42
Dante
Dante
Gem16
Matvei Pankov
Matvei Pankov
Gem16
Leo Roy
Leo Roy
Gem11
Atia
Atia
Gem10
vool jjj
vool jjj
Gem762
Alan Vizcarra
Alan Vizcarra
Gem12
PaulTran
PaulTran
Gem50
Josué Oliveira
Josué Oliveira
Gem21
Kara Hazar
Kara Hazar
Gem12
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem3
salbajoyreang2
salbajoyreang2
Gem16
leo_crazy42
leo_crazy42
Gem17
fnogaj
fnogaj
Gem14
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem3
fnogaj
fnogaj
Gem40
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem832
Ander Teskalo
Ander Teskalo
Gem17,500
Erika
Erika
Gem6
larisa costisor
larisa costisor
Gem10
Дождь

Gem177

novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
Войдите, чтобы начать общение в чате

44

0/160

Назад к форуму От пользователей

Trailmakers

Tony_k avatar

Tony_k

February 25, 2020 at 11:25 AM

Trailmakers — Статья написана специально для сайта gamehag.com


V2XwV8LYa3yeTX2j45scgpKQY88Vrw.jpg

Привет, всем обитателям портала gamehag.com! Разработчики аркадных гоночных симуляторов, то и дело соревнуются между собой, в попытке сделать самую интересную и оригинальную игру. Не исключением будет и команда разработчиков под названием "Flashbulb", которые выпустили не так давно на рынок своё творение под названием "Trailmakers". Вышедшая в сентябре 2019 года, эта игра успела получить более трёх тысяч положительных оценок на странице магазина от довольных покупателей. Игра "Trailmakers", так-же, как и предыдущая мною описанная аркадная гонка, имеет множество игровых режимов. Есть и одиночный режим игры, имеется режим игры по сети, а так-же сетевой кооперативный режим, который кстати заметить, показался мне наиболее интересным среди имеющихся. Есть в игре "Trailmakers" и полная поддержка контроллера, что порадуют всех любителей поиграть с геймпада. Русская локализация в игре "Trailmakers", тоже есть, но на уровне переведенного меню и субтитрах в некоторых моментах, где это необходимо.

0suWRSfuLI0B1H4obNa5hL5zTFhEU4.jpg

Но давайте поговорим, о том, чем же игра "Trailmakers", такая особенная. А отличает эту игру от многих других игр аркадно гоночных симуляторов такой момент, что здесь можно самому создавать машины. И не только машины, но вертолёты и даже боевых роботов. Да в прочем, вы можете создать в игре "Trailmakers" что угодно, и на этом отправится покорять гоночные треки. Впрочем, игра богата не только гоночными треками, помимо гонок с компьютером или друзьями, вы можете заняться исследование миров, которые проработаны достаточно качественно и досконально. Все меры, или назовём их картами, имеют свои дополнительные миссии, но об этом немного позже. А пока скажу о том, что строительство своей собственной технике в игре "Trailmakers", невероятно простое и интересное. Я бы даже сказал очень увлекательное, чем-то похоже на собирание конструктора lego.

tZYKtL5mOBYQ7Nt3VN1UEMgCERN8nU.jpg

После того, как вы построите свою технику, не медлите, а сразу отправляйтесь на следование миров в одиночку или с друзьями в сетевом режиме игры. Порадовал в игре и очень большой и открытый мир, в котором можно делать все что угодно. В мультиплеер можно свободно входить и выходить нет никаких ограничений. А крайне быстро растущее сообщество, дополняет игру всё новыми и новыми автомобилями. Вы и сами можете внести вклад в игру создав автомобиль и поделиться им с другими игроками. Что касательно цены, то на момент написания этого обзора, стоимость игры составляет 465 рублей за простое издание и немногим боле за делюксовое издание. Брать советую по скидке.

NAvv0rqGP5hO7dgW41SLbNF7gPV5Cu.jpg

Join the conversion by creating an account on Gamehag

ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности

Trailmakers на форуме От пользователей на Gamehag