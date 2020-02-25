В данном обзоре я расскажу вам об игре Evil Bank Manager. От разработчика Hamsters Gaming. Обзор не содержит плагиата и написан целиком и полностью мной, Гвардом.

Предыстория, сюжет:Действие игры происходит во времена расцвета ренессанса, пришедшегося примерно с четырнадцатый по начало шестнадцатого веков. Нам предстоит создать и возглавить своё банковское дело приведя в итоге к его повсеместному расцвету и захвату всей европы и не только...Геймплей:По своему жанру игра является пошаговым экономическим менеджером, симулятором банкира. После запуска игры и стандартного экрана опций мы стартуем одиночную игру и первым делом попадаем на экран выбора нации, к которой будем принадлежать мы и наша банковская империя.Доступно по четыре нации для Востока и Запада соответственно. Каждая нация имеет два своих бонуса и свою направленность: Завоеватель, Дипломат, Финансист, Капиталист, Милитарист, Наемник, Управленец и Магнат. Бонусы очень разнообразные и все перечислять думаю смысла нет, тем более что все они имеют подробное понятное описание.После выбора своей стартовой нации нам предлагают выбрать сложность и наконец то начинается сама игры...Вид в игре у нас либо сбоку в городах, а так же в 3D при манипуляциях со зданиями в нем, либо сверху на тактической карте разумеется. Первым делом даем своему банку имя на своё вкус. Далее советую следовать подсказкам туториала-обучения, так проще будет разобраться. Основные пункты менюшек для разных манипуляций у нас расположены снизу. Здесь у нас расположены: Наша штаб-квартира, резервная система, дипломатия, кредиты, гвардия, инвестиции, фермы, промышленность, роскошь, недвижимость и оружие. Все эти меню продублированы соответствующими зданиями в столице, в которой мы начинаем свою игру. И посещать все эти вкладки можно так же щёлкая по соответствующим зданиям в самом городе. Сверху экрана у нас расположены информационные в основном менюшки. Информация о финансах, прибылях, расходах и т.д Календарь, статистика, идущие в данный момент войны, бирж, страны, ресурсы и т.д Дальнейшая тактика развития своей банковской империи конечно же у каждого может быть своя. Я обычно нанимаю для начала нескольких менеджеров по кредитам и инвестициям, а так же дипломатии. Перед покупкой советую поискать за 50 монет как можно более прокачанного по навыкам менеджера, в итоге все равно обойдется выгоднее.За одно можно ознакомиться и с огромной глобальной мировой картой с расположением всех возможных государств причем отмечу — исторически достоверное. Что бы взаимодействовать с разными странами и государствами надо предварительно открыть их. Изображение замка как раз и означает что для нас на данный момент данная столица закрыта. Что бы открыть любую страну нужно заплатить определенную сумму денег. И тут кроется множество как плюсов так и минусов. Нужно стратегически мыслить о перспективности той или иной страны так как например постоянно воюющие страны кроме убытков нам ничего не принесут. Напомню что свободные деньги мы можем вкладывать, а различные предприятия и ресурсы добычи которые будут приносить нам стабильный доход. Можем так же создавать свою армию и даже ковать для нее различное оружие из различных имеющихся у нас ресурсов. Вообще силовые структуры нам понадобятся для взыскания с наших должников долгов в виде имущества или денег.Так же свободные деньги можно вкладывать в покупку различной роскоши для себя любимого или например прикупить коттеджи которые со временем будут приносить нам доход. По началу конечно многое нам будет еще не доступно так как ни денег ни влияния мы еще не имеем.После того как мы сделаем все возможные для нас действия мы можем пропустить ход нажав на соответствующую кнопку над календарем сверху в центре экрана. Тогда походят все прочие страны и банки, пока мы этого не сделаем игра как бы на паузе. Отстраивая свои предприятия вроде лесопилок, сталелитейных заводов, каменных рудников и прочего мы получаем основные ресурсы. Их мы можем продавать либо пустить например на производство различного оружия которое так же можем либо снаряжать в свою гвардию либо продать. Ну или если идет какая-либо военная компания то очень выгодно вложить оружие в войну. Кому война, а кому мать рода — как говорится. Вообще манипулирование войнами это отдельная тактика в данной игре. Мы например можем уничтожать конкурентов вкладывая деньги в армию той стороны которая выгодна нам и при её победе конкуренты будут уничтожены.Параллельно стараемся как можно больше вкладываться во все подряд, так как по началу нам главное получать любой доход. Для прокачки своего влияния в том или ином государстве и открытие больше возможностей нужно выполнять задания гвардии либо задания магнатов. Помните что ресурсы для торговли нам поставляют не только наши предприятия, но и сами открытые нами государства. Потому нужно стараться открывать все больше новых государств прокачивая попутно уже открытые и уничтожая наших конкурентов.Графика:Конечно учитывая направленность игры особых графических красот ожидать от нее сложно. Огромное количество менюшек и подменю — там мы проведем большую часть игры. Экраны городов выглядят более чем достойно с псевдо 3D зданиями и разной архитектурой в зависимости от страны принадлежности. Глобальная же тактическая карта огромных размеров с сотнями разных государств и вполне правильной историчной принадлежностью и расположением. Различные картинки, портреты и прочее нарисованы очень красиво и опять же исторически верно.Музыка и звук:Довольно неплохая музыка со средневековым колоритом причем зачастую музыка является национальной, и зависит от того государства в чьей стране мы находимся. Расслабляющая, не отвлекающая от процесса, а большего и не требуется. Звуковая палитра так же достаточно хороша.На этом я заканчиваю свой обзор, спасибо что дочитали до конца.Для вас как обычно старался Золотой Дракон Гвард. Всем удачи в нелегком банковском деле!