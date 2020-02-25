Дождь

Gem177

novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
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adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
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Обзор на игру Evil Bank Manager

gvard avatar

gvard

February 25, 2020 at 06:00 AM

В данном обзоре я расскажу вам об игре Evil Bank Manager. От разработчика Hamsters Gaming.  Обзор не содержит плагиата и написан целиком и полностью мной, Гвардом.


Предыстория, сюжет:Действие игры происходит во времена расцвета ренессанса, пришедшегося примерно с четырнадцатый по начало шестнадцатого веков. Нам предстоит создать и возглавить своё банковское дело приведя в итоге к его повсеместному расцвету и захвату всей европы и не только...
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Геймплей:По своему жанру игра является пошаговым экономическим менеджером, симулятором банкира. После запуска игры и стандартного экрана опций мы стартуем одиночную игру и первым делом попадаем на экран выбора нации, к которой будем принадлежать мы и наша банковская империя.
Доступно по четыре нации для Востока и Запада соответственно. Каждая нация имеет два своих бонуса и свою направленность: Завоеватель, Дипломат, Финансист, Капиталист, Милитарист, Наемник, Управленец и Магнат. Бонусы очень разнообразные и все перечислять думаю смысла нет, тем более что все они имеют подробное понятное описание.После выбора своей стартовой нации нам предлагают выбрать сложность и наконец то начинается сама игры...
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Вид в игре у нас либо сбоку в городах, а так же в 3D при манипуляциях со зданиями в нем, либо сверху на тактической карте разумеется. Первым делом даем своему банку имя на своё вкус. Далее советую следовать подсказкам туториала-обучения, так проще будет разобраться. Основные пункты менюшек для разных манипуляций у нас расположены снизу. Здесь у нас расположены: Наша штаб-квартира, резервная система, дипломатия, кредиты, гвардия, инвестиции, фермы, промышленность, роскошь, недвижимость и оружие. Все эти меню продублированы соответствующими зданиями в столице, в которой мы начинаем свою игру. И посещать все эти вкладки можно так же щёлкая по соответствующим зданиям в самом городе. Сверху экрана у нас расположены информационные в основном менюшки. Информация о финансах, прибылях, расходах и т.д Календарь, статистика, идущие в данный момент войны, бирж, страны, ресурсы и т.д Дальнейшая тактика развития своей банковской империи конечно же у каждого может быть своя. Я обычно нанимаю для начала нескольких менеджеров по кредитам и инвестициям, а так же дипломатии. Перед покупкой советую поискать за 50 монет как можно более прокачанного по навыкам менеджера, в итоге все равно обойдется выгоднее.За одно можно ознакомиться и с огромной глобальной мировой картой с расположением всех возможных государств причем отмечу — исторически достоверное. Что бы взаимодействовать с разными странами и государствами надо предварительно открыть их. Изображение замка как раз и означает что для нас на данный момент данная столица закрыта. Что бы открыть любую страну нужно заплатить определенную сумму денег. И тут кроется множество как плюсов так и минусов. Нужно стратегически мыслить о перспективности той или иной страны так как например постоянно воюющие страны кроме убытков нам ничего не принесут. Напомню что свободные деньги мы можем вкладывать, а различные предприятия и ресурсы добычи которые будут приносить нам стабильный доход. Можем так же создавать свою армию и даже ковать для нее различное оружие из различных имеющихся у нас ресурсов. Вообще силовые структуры нам понадобятся для взыскания с наших должников долгов в виде имущества или денег.Так же свободные деньги можно вкладывать в покупку различной роскоши для себя любимого или например прикупить коттеджи которые со временем будут приносить нам доход. По началу конечно многое нам будет еще не доступно так как ни денег ни влияния мы еще не имеем.После того как мы сделаем все возможные для нас действия мы можем пропустить ход нажав на соответствующую кнопку над календарем сверху в центре экрана. Тогда походят все прочие страны и банки, пока мы этого не сделаем игра как бы на паузе. Отстраивая свои предприятия вроде лесопилок, сталелитейных заводов, каменных рудников и прочего мы получаем основные ресурсы. Их мы можем продавать либо пустить например на производство различного оружия которое так же можем либо снаряжать в свою гвардию либо продать. Ну или если идет какая-либо военная компания то очень выгодно вложить оружие в войну. Кому война, а кому мать рода — как говорится. Вообще манипулирование войнами это отдельная тактика в данной игре. Мы например можем уничтожать конкурентов вкладывая деньги в армию той стороны которая выгодна нам и при её победе конкуренты будут уничтожены.Параллельно стараемся как можно больше вкладываться во все подряд, так как по началу нам главное получать любой доход. Для прокачки своего влияния в том или ином государстве и открытие больше возможностей нужно выполнять задания гвардии либо задания магнатов. Помните что ресурсы для торговли нам поставляют не только наши предприятия, но и сами открытые нами государства. Потому нужно стараться открывать все больше новых государств прокачивая попутно уже открытые и уничтожая наших конкурентов.
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Графика:Конечно учитывая направленность игры особых графических красот ожидать от нее сложно. Огромное количество менюшек и подменю — там мы проведем большую часть игры. Экраны городов выглядят более чем достойно с псевдо 3D зданиями и разной архитектурой в зависимости от страны принадлежности. Глобальная же тактическая карта огромных размеров с сотнями разных государств и вполне правильной историчной принадлежностью и расположением. Различные картинки, портреты и прочее нарисованы очень красиво и опять же исторически верно.
Музыка и звук:Довольно неплохая музыка со средневековым колоритом причем зачастую музыка является национальной, и зависит от того государства в чьей стране мы находимся. Расслабляющая, не отвлекающая от процесса, а большего и не требуется. Звуковая палитра так же достаточно хороша.
На этом я заканчиваю свой обзор, спасибо что дочитали до конца.Для вас как обычно старался Золотой Дракон Гвард. Всем удачи в нелегком банковском деле!

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