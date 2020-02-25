Магазин с вещами в Roblox

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novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
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adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
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Магазин с вещами в Roblox

gg101 avatar

gg101

February 25, 2020 at 05:33 AM

В этой статье я вам кратко объясню, что интересного есть в вещах. Хотите узнать больше читайте дальше.


1. Бесплатные вещи. На них особо можно не обращать внимание ведь там ни чего не приплывёт и не уплывёт и сделать немного валюты Robux не получится ведь эти все вещи может купить каждый пример картинка снизу эта майка бесплатная но подойдёт для украшения персонажа не более.
EyQs7QcTFXrnWXgTPlqPDyYQB0PK3U.png
2. Предметы за события. Когда идёт событие можно получить несколько предметов играя в игры когда вы получаете этот предмет его нельзя сразу обменивать за 10 Robux нужно чтобы прошёл как минимум год что бы продать этот предмет ведь много у кого этого предмета не будет и многие или не многие захотят его купить. А если предмет становится очень редким то ему цена может быть несколько тысяч, а то и десятков тысяч Robux. Как пример эти крылья все о них забыли хотя прошло всего лишь 2 года. Теперь это редкий предмет и можно его обменять примерно за 1-3 тысячи Robux.
ozAROGEnKbbWG75BmwW8U37hdKwhKY.png
Не смотря на то, что в игре Roblox много проходит событий спрос на эти предметы остаётся таким же. Но обменять предметы в Roblox можно только вступив в Bulders Club но вступить можно в этот клуб за 100 Robux. Не все хотят получить эти предметы ведь играть в игры за которые можно получить предметы бывают не очень. 
3. Как можно заработать на игре Roblox на одежде. И так же не надо забывать что Roblox игра для веселья и все больше играют нежели зарабатываю на ней. К примеру за когда создал годную одежду ты можешь выставить её на продажу если у тебя нету Bulders Club то Roblox будет забирать 90% от всей прибыли если у тебя есть этот клуб то Roblox будет забирать всего 10%, ну, а если твой предмет стал популярен то когда ты накопишь 100 тысяч Robux то ты можешь их конвертировать в реальные деньги в 370 USD не знаю почему 370 если можно было сделать 400 ну я не разработчик так, что не знаю. Виртуальная валюта Robux доступна больше всего за реальные деньги так, что все ищут обходные пути. 
4. Платные вещи. Тяжело сказать платные вещи это хорошо или плохо. Есть вещи которые продаются очень редко и достать потом можно только обменом. Остальные могут идти на розыгрыши, перепродажу или просто для украшения. Так же есть анимации что делает игру немного разнообразной ведь не все идут игроки одинаково. ( Я про анимацию если, что) Слишком много платных вещей тоже не хорошо ведь в игре Roblox на платные вещи и предметы почти на каждом шагу это я ещё не говорю про разработанные самими игроками режимы. Раньше валюта Robux была на много дешевле к примеру: 400 Robux за 0.99 USD. Я достаточно новый игрок так что не могу сказать что именно сделало увеличение цены. Так что едем дальше.
5. Вывод. Закинуть денег на свой баланс или нет вы решаете сами. Создавать одежду или режим тоже решаете сами. Я лишь показал на чём можно заработать в игре Roblox. Спасибо за прочтение этой статьи!
TemyGachaLife avatar

TemyGachaLife

March 24, 2020 at 01:01 PM

Эм.... как бы это форум,а не статьи
GIONUP avatar

GIONUP

March 25, 2020 at 04:46 PM

Смешно
lmaoorinfinitysuffer avatar

lmaoorinfinitysuffer

March 26, 2020 at 02:29 AM

Ну ок, прикольно..
dimon_tv200 avatar

dimon_tv200

March 28, 2020 at 02:37 AM

я просто зашел а здесь не знаю что
Raysciy avatar

Raysciy

March 28, 2020 at 02:53 AM

Prosto
Raysciy avatar

Raysciy

March 28, 2020 at 02:54 AM

Promepro
gaddzila avatar

gaddzila

March 28, 2020 at 03:56 AM

роблокс дичь мутят с робаксами)
Pro191918 avatar

Pro191918

March 28, 2020 at 04:13 AM

Hi how are you
vassoR avatar

vassoR

March 28, 2020 at 04:33 AM

Да и не говориье
aleksandra_catswill avatar

aleksandra_catswill

March 28, 2020 at 07:30 AM

Лолда
Egor_20071 avatar

Egor_20071

March 28, 2020 at 12:49 PM

Ну.... хз

LOL1312 avatar

LOL1312

March 28, 2020 at 01:35 PM

Помогите ребят...
Argentum_TV avatar

Argentum_TV

March 28, 2020 at 01:37 PM

Привет как дела
TokiMager avatar

TokiMager

March 28, 2020 at 01:38 PM

офрепдлрпоелр офкпр лрпкл фупфпфп
MrTurhis avatar

MrTurhis

March 28, 2020 at 01:54 PM

Спасибо
MrBurunduk avatar

MrBurunduk

March 28, 2020 at 02:02 PM

А крылья то не такие и старые, и теперь из каталога убрали картнки на футболку
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

March 28, 2020 at 02:30 PM

не играю
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

March 28, 2020 at 02:30 PM

уж простите, не люблю
VanyGamer2008T avatar

VanyGamer2008T

March 28, 2020 at 02:35 PM

Ну по идеи все это знают
NikitaPROUA avatar

NikitaPROUA

March 28, 2020 at 02:38 PM

Ну и так понятно

Sasha1815 avatar

Sasha1815

March 28, 2020 at 02:42 PM

смешноооо
Sasha1815 avatar

Sasha1815

March 28, 2020 at 02:42 PM

крутоооооо
Sasha1815 avatar

Sasha1815

March 28, 2020 at 02:43 PM

ваааааааааауууууу круттттооооооооооо
docmaster avatar

docmaster

March 28, 2020 at 03:30 PM

для тех кто играет это и так извуестно, а кто только начал наверное поможет
Lisa2236rusian avatar

Lisa2236rusian

March 28, 2020 at 03:43 PM

Ну для начинающих статья очень полезна
PolyaPikul avatar

PolyaPikul

March 28, 2020 at 04:06 PM

ребят давайте поможем друг другу накопить робуксы присылайте свои коды мой код GH2987276
matvei243 avatar

matvei243

March 28, 2020 at 04:20 PM

прк0льно
matvei243 avatar

matvei243

March 28, 2020 at 04:21 PM

лунтик нифига
matvei243 avatar

matvei243

March 28, 2020 at 04:22 PM

люблю донатить в роблокс

matvei243 avatar

matvei243

March 28, 2020 at 04:23 PM

режим da hood крутой

matvei243 avatar

matvei243

March 28, 2020 at 04:23 PM

вобщем.............
matvei243 avatar

matvei243

March 28, 2020 at 04:24 PM

я донатер очень жосткий :]
MrBurunduk avatar

MrBurunduk

March 28, 2020 at 04:48 PM

блииин у меня почему-то не апается уровень, у меня 83 процента 2 уровень, и оно не хочет апатся до 3 уровня, ребт ппочему так происходит?
sosun3839 avatar

sosun3839

March 28, 2020 at 05:39 PM

Про чего форум этот то?
Rhgtueyz avatar

Rhgtueyz

March 28, 2020 at 06:02 PM

вот мой код GH5410676
Rhgtueyz avatar

Rhgtueyz

March 28, 2020 at 06:03 PM

у меня тоже не апается лвл
AgentPro2020 avatar

AgentPro2020

March 28, 2020 at 06:04 PM

Крутая игра! Советую. Класс!
ilyin_do avatar

ilyin_do

March 28, 2020 at 07:36 PM

Если кто-то не знает, чтобы получить халявные вещи нужно аройти роблокс креатор челлендж
mark3452 avatar

mark3452

March 28, 2020 at 07:54 PM

врыврсросорил!!!!!!!!!!!!!!111111111
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