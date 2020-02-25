Магазин с вещами в Roblox

В этой статье я вам кратко объясню, что интересного есть в вещах. Хотите узнать больше читайте дальше.

Бесплатные вещи.

Предметы за события.

Как можно заработать на игре Roblox на одежде.

Платные вещи.

Вывод.

1.На них особо можно не обращать внимание ведь там ни чего не приплывёт и не уплывёт и сделать немного валюты Robux не получится ведь эти все вещи может купить каждый пример картинка снизу эта майка бесплатная но подойдёт для украшения персонажа не более.2.Когда идёт событие можно получить несколько предметов играя в игры когда вы получаете этот предмет его нельзя сразу обменивать за 10 Robux нужно чтобы прошёл как минимум год что бы продать этот предмет ведь много у кого этого предмета не будет и многие или не многие захотят его купить. А если предмет становится очень редким то ему цена может быть несколько тысяч, а то и десятков тысяч Robux. Как пример эти крылья все о них забыли хотя прошло всего лишь 2 года. Теперь это редкий предмет и можно его обменять примерно за 1-3 тысячи Robux.Не смотря на то, что в игре Roblox много проходит событий спрос на эти предметы остаётся таким же. Но обменять предметы в Roblox можно только вступив в Bulders Club но вступить можно в этот клуб за 100 Robux. Не все хотят получить эти предметы ведь играть в игры за которые можно получить предметы бывают не очень.3.И так же не надо забывать что Roblox игра для веселья и все больше играют нежели зарабатываю на ней. К примеру за когда создал годную одежду ты можешь выставить её на продажу если у тебя нету Bulders Club то Roblox будет забирать 90% от всей прибыли если у тебя есть этот клуб то Roblox будет забирать всего 10%, ну, а если твой предмет стал популярен то когда ты накопишь 100 тысяч Robux то ты можешь их конвертировать в реальные деньги в 370 USD не знаю почему 370 если можно было сделать 400 ну я не разработчик так, что не знаю. Виртуальная валюта Robux доступна больше всего за реальные деньги так, что все ищут обходные пути.4.Тяжело сказать платные вещи это хорошо или плохо. Есть вещи которые продаются очень редко и достать потом можно только обменом. Остальные могут идти на розыгрыши, перепродажу или просто для украшения. Так же есть анимации что делает игру немного разнообразной ведь не все идут игроки одинаково. ( Я про анимацию если, что) Слишком много платных вещей тоже не хорошо ведь в игре Roblox на платные вещи и предметы почти на каждом шагу это я ещё не говорю про разработанные самими игроками режимы. Раньше валюта Robux была на много дешевле к примеру: 400 Robux за 0.99 USD. Я достаточно новый игрок так что не могу сказать что именно сделало увеличение цены. Так что едем дальше.5.Закинуть денег на свой баланс или нет вы решаете сами. Создавать одежду или режим тоже решаете сами. Я лишь показал на чём можно заработать в игре Roblox. Спасибо за прочтение этой статьи!