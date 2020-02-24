Дождь

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AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
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novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
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Полезные перки для DBD

Herman_R avatar

Herman_R

February 24, 2020 at 08:46 PM

В этой статье я предложу самые полезные перки (на мой взгляд) для выжившего и убийцы.


Выживший: 

1) "Железная воля" - по мне так очень полезный перк, заглушает все ваши стоны после ранения и можно спокойно прятаться. Хорошо подойдет в связке с Адреналином.
2) "Сам себе доктор" - прекрасный навык как для мансера, так и для стелсера. После получения удара можно спрятаться и вылечить самого себя. но конечно медленнее чем аптечкой.
3) "Адреналин" - отличный шанс вернуться в строй после тяжелого ранения и просто подлечится. Этот перк восстанавливает 1 степень ранения после заведения всех генераторов.
4) "Одолженное время" - попался маньяк-кемпер? Этот навык самое то! При снятии выжившего с крюка в терроре маньяка, на снятого накладывается эффект стойкости к следующему удару, но только на время!
5) "Решающий удар" - тоже прекрасный перк, в случае так же маньяка-кемпера. После снятия вас с крюка у вас начинается отсчет времени, если маньяк в это время попытается вас снова взять, то вы сможете спрыгнуть благодаря этому перку, только нужно попасть в проверку реакции...
6) "Гибкость" - прекрасный навык для мансера. Дает ускорение на несколько секунд, после перепрыгивания через окно.
7) "Напролом" - ух, столько сломанных жизней маньяков из-за этого перка... В чем суть - когда вы залезли в шкаф, через 4 секунды пробыв там, вы можете выпрыгнуть из него и оглушить маньяка, он даже может не понять что произошло, а вы уже убежали.
8) "Мы справимся" - после того как вы сняли выжившего с крюка - вы можете лечить других выживших намного быстрее.

Убийца:

1) "Танатофобий" - средний навык для убийцы, но все же заслуживает внимания. Когда ранен(-ы) выживший(-ие) то время починки генераторов увеличивается, чем больше ранено - тем медленнее они чинят!
2) "Умелец" - ну что тут сказать, после починки генератора - подсвечивает выживших вокруг него на несколько секунд.
3) "Барбекю и чили" - прекрасный навык! После повешивания выжившего на крюк, друг подсвечиваются на несколько секунд, конечно если они не близко и не прячутся в шкафах.
4) "Порча: пожирание надежды" - если выжившего снимают с крюка в дали от вас, то вам дается жетон, 3 жетона - способность приводить выжившего в предсмертное состояние, 5 - убивать своими руками.
5) "Перегрузка" - после того как вы ударите генератор, он будет деградировать как и всегда, но если выживший попытается его починить - ему нужно будет пройти сложную проверку реакции или же сломать генератор еще больше.
6) "Порча: никому не скрыться от смерти" - да, куда же без него! После починки всех генераторов дается вам возможность обычным ударов вводить выжившего в предсмертное состояние, конечно если на карте остались тотемы...
7) "Чертик из табакерки" - прекрасный навык, если генераторы очень быстро чинят! После того как вы повесили выжившего на крюк, повредите генератор и он будет очень быстро ломаться.
8) "Пугающая тряска" - после того как вы поднимите выжившего с земли, все генераторы на карте закроются, которые никто не чинит.

kisami468 avatar

kisami468

February 27, 2020 at 02:21 PM

топ статья
TIRAN468 avatar

TIRAN468

February 27, 2020 at 02:22 PM

почитать можно.интересно
german_rybakov avatar

german_rybakov

February 27, 2020 at 02:33 PM

Теперь придется скачать ее :sweat_smile:
nagarain avatar

nagarain

April 18, 2020 at 11:27 PM

Топчик. Играю в дбд 400+ часов и скажу что навыки ты выбрал то что нужно:thumbsup:

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