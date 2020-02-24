В этой статье я предложу самые полезные перки (на мой взгляд) для выжившего и убийцы.

Выживший:



1) "Железная воля" - по мне так очень полезный перк, заглушает все ваши стоны после ранения и можно спокойно прятаться. Хорошо подойдет в связке с Адреналином.

2) "Сам себе доктор" - прекрасный навык как для мансера, так и для стелсера. После получения удара можно спрятаться и вылечить самого себя. но конечно медленнее чем аптечкой.

3) "Адреналин" - отличный шанс вернуться в строй после тяжелого ранения и просто подлечится. Этот перк восстанавливает 1 степень ранения после заведения всех генераторов.

4) "Одолженное время" - попался маньяк-кемпер? Этот навык самое то! При снятии выжившего с крюка в терроре маньяка, на снятого накладывается эффект стойкости к следующему удару, но только на время!

5) "Решающий удар" - тоже прекрасный перк, в случае так же маньяка-кемпера. После снятия вас с крюка у вас начинается отсчет времени, если маньяк в это время попытается вас снова взять, то вы сможете спрыгнуть благодаря этому перку, только нужно попасть в проверку реакции...

6) "Гибкость" - прекрасный навык для мансера. Дает ускорение на несколько секунд, после перепрыгивания через окно.

7) "Напролом" - ух, столько сломанных жизней маньяков из-за этого перка... В чем суть - когда вы залезли в шкаф, через 4 секунды пробыв там, вы можете выпрыгнуть из него и оглушить маньяка, он даже может не понять что произошло, а вы уже убежали.

8) "Мы справимся" - после того как вы сняли выжившего с крюка - вы можете лечить других выживших намного быстрее.



Убийца:



1) "Танатофобий" - средний навык для убийцы, но все же заслуживает внимания. Когда ранен(-ы) выживший(-ие) то время починки генераторов увеличивается, чем больше ранено - тем медленнее они чинят!

2) "Умелец" - ну что тут сказать, после починки генератора - подсвечивает выживших вокруг него на несколько секунд.

3) "Барбекю и чили" - прекрасный навык! После повешивания выжившего на крюк, друг подсвечиваются на несколько секунд, конечно если они не близко и не прячутся в шкафах.

4) "Порча: пожирание надежды" - если выжившего снимают с крюка в дали от вас, то вам дается жетон, 3 жетона - способность приводить выжившего в предсмертное состояние, 5 - убивать своими руками.

5) "Перегрузка" - после того как вы ударите генератор, он будет деградировать как и всегда, но если выживший попытается его починить - ему нужно будет пройти сложную проверку реакции или же сломать генератор еще больше.

6) "Порча: никому не скрыться от смерти" - да, куда же без него! После починки всех генераторов дается вам возможность обычным ударов вводить выжившего в предсмертное состояние, конечно если на карте остались тотемы...

7) "Чертик из табакерки" - прекрасный навык, если генераторы очень быстро чинят! После того как вы повесили выжившего на крюк, повредите генератор и он будет очень быстро ломаться.

8) "Пугающая тряска" - после того как вы поднимите выжившего с земли, все генераторы на карте закроются, которые никто не чинит.