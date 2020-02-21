Обзор на игру Gemfire

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novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
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adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
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novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
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novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
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Обзор на игру Gemfire

gvard avatar

gvard

February 21, 2020 at 09:23 PM

В данном обзоре я расскажу вам об игре Gemfire для игровой видео-приставки Sega Mega Drive. От разработчика Koei. Обзор не содержит плагиата и написан целиком и полностью мной, Гвардом.


Предыстория, сюжет:Действие игры происходит в фантастической вселенной, мире под названием Ишмерия. Когда-то вся магия мира была проклята и запечатана шестью магическими камнями, а сила сосредоточена в Короне Дракона Огня. Прошло много лет, и шесть королевств, шесть принцев решили сразиться с владельцем короны и вернуть в мир магию. Кого выберете вы?
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Геймплей:По своему жанру игра Gemfire относится к стратегиям.После запуска игры нам покажут довольно неплохой вступительный ролик в котором расскажут историю мира Ишмерии и завязку сюжета, а за одно познакомят нас со всеми шестью воителями и их королевствами. Затем мы попадем на стартовый экран где сможем выбрать один из четырех доступных сценариев для прохождения либо загрузить сохраненную ранее игру. После выбора любого сценария нам кратко расскажут сюжет данного сценария и предложат выбрать одного из нескольких принцев доступных в данном сценарии. А так же выбрать количество игроков (да, в данную игру можно играть вдвоем) либо режим демонстрации. Все принцы отличаются друг от друга множеством параметров от мощи в атаке и защите, здоровье армии и заканчивая количеством принадлежащих его царству вассальных провинций. После выбора своего принца нам покажут краткую сюжетную линию данного принца и предложат выбрать одного из четырех советников. Советники у всех правителей одни и те же: Элброу мудрый, Зорак могучий, Джед молниеносная и Джаспер грохотун. А затем стартует собственно сама игра.
ItxOQzFPCSIYtr9Hqny4sH92jSM9N7.jpg
Итак, перед нам глобальная карта всего королевства с левой стороны от которой мы видим всю информацию о нашем царстве. Что касается карты — вся карта разделена на провинции-вассалы, в том числе и принадлежащие нам. Все они пронумерованы и помечены гербами владеющих ими домов. Наша цель — захватить провинции врагов и защитить свои. Выбранная в данный момент провинция будет мигать. С левой стороны мы видим герб нашего государства, потрет нашего принца и иконки отображающие различные характеристики данной выбранной провинции. Например запасы пищи, деньги, количество солдат в войске и т.д Под этими всеми показателями мы видим иконки основных опций при помощи которых мы и манипулируем всем и вся в игре. Первая иконка со щитом и мечами отвечает за военные манипуляции. Тут мы можем нанимать себе войска, отправлять их на захват провинций, нанимать мифологических существ и т.д Да, в данной игре мы можем нанимать не только стандартные войска вроде рыцарей, кавалерии и магов, но и всяческих Орков, Скелетов, Гоблинов и прочих тварей. При найме существа нам покажут все его характеристики вроде атаки, защиты и стоимости, а так же покажут как именно и на сколько клеток ходит существо. Иконка со зданием отвечает за хозяйственные дела данной провинции. Например мы можем заставить жителей заниматься сельским хозяйством ради добычи пищи или же заставить их тратить силы больше на защиту провинции.Можем выдавать пищу или к примеру торговать. Иконка с флагом отвечает за дипломатию и саботаж. Мы можем отправить переговорщиков к врагу ради заключения мира или взаимопомощи. Так же можем отправить шпионов и саботировать провинцию врага. Или можем просто ограбить вражескую провинцию забрав из нее все ресурсы. Ну а иконка с рыцарским шлемом отвечает за меню лорда и манипуляций с разведкой или сменой владений. Нажав Strt можно открыть меню сохранения игры и настроек самой игры.Нажав кнопку А мы вызываем нашего советчика который даст нам рекомендации о том что надо сделать.После того как мы сделаем все дела что хотели нажимаем В и пропускаем ход, далее будет ходить противник. При нападении нам предложат выбор действий вроде Драться или Убежать. Если мы выбираем бой, то открывается боевой экран игры. Мы наблюдаем за полем боя сверху. С одной стороны экрана стоят все наши войска, а с другой войска противника. Сначала ходим мы, выбирая любой тип войск что у нас есть и делая как в шахматах ход на то количество клеток что может ходить данное существо или данные войска. Затем будет так же ходить противник. Естественно стреляющие войска стоит держать подальше от пехотинцев врага. Кроме того на поле боя имеются разные случайные препятствия, которые придётся обходить. В целом бой немного напоминает таковой из компьютерной игры Герои Магии и Меча 3. Принцип тот же.Стоит отметить что некоторые юниты имеют определенные способности, например кавалерия может ломать некоторые постройки и барьеры. Во время игры нам нужно постоянно следить за наличием еды и притоком золота в казну что бы нанимать армии и захватывать провинции. Кроме того время от времени в игре случаются различные стихийные катаклизмы вроде снежных буранов, извержений вулканов, ураганов и прочего. В принципе игра относится к долгим, вдумчивым стратегиям и почти что шахматам. Игра понравится игрокам для которых не так важна графическая составляющая как продуманный и глубокий тактический геймплей и качественный ИИ противника.
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Графика: Большую часть игры мы проводим на глобальной карте, а там особой графической красоты и не увидеть. Да, портреты персонажей нарисованы очень хорошо, карта мира выглядит симпатично. В боевой части игры используется очень упрощённая графика в виде примитивных фигурок армий. Спец-эффектов немного и ничего особенного из себя они не представляют.
Музыка и звук:Довольно примитивная музыка в самой игре, быстро надоедающая. Но вполне хорошая в главном меню и вступлении. Звуки в игре так же примитивны.
На этом я заканчиваю свой обзор, спасибо что дочитали до конца.Для вас как обычно старался Золотой Дракон Гвард. Всем удачи в сражении за Корону!
234567891011fok avatar

234567891011fok

February 22, 2020 at 11:16 PM

Офигеть ты хорошо пострался уважуха!
shaxa7 avatar

shaxa7

February 22, 2020 at 11:42 PM

топ для андроид
jack__dawz avatar

jack__dawz

February 23, 2020 at 12:18 AM

Not bad

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