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novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
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Шведские тт 8-10 лвл

Serven avatar

Serven

February 21, 2020 at 05:55 PM

Сегодня мы рассмотрим тяжелые танки Швеции с 8 по 10 лвл,исключая премиумные.На данный момент таких танков 3 Emil1 , Emil 2 и Kranvagn.Эти танки отличаются барабанной системой заряжания,отличной броней башни и слабым бронированием корпуса,эти танки я качал с самого стока и,на удивление,они даже без топовых модулей хорошо играются.Так же можно отметить хорошую мобильность,которая немного не дотягивает до мобильности средних танков этих же уровней.


Начнем обзор тяжелых танков швеции с Emil 1   Как я уже говорил,этот танк хорошо играется в стоковом состоянии,учитывая,что у него всего 1 модуль башни ненужно выкачивать топовую,остается только пушка,двигатель и гусинецы.Такнковать башней ,как на этом,так и на следущий танках ,легко единственная уязвимость это скосы на краях башни,некоторые пт-сау с высоким пробитием могут голдой пробивать эту уязвимость.Благодаря барабану можно за короткое время выдавать более 900 урона за 9 секунд,но потом надо будет уйти на перезарядку.Удручает лишь броня корпуса,не способная оттанковать даже ббшки 6-7 уровней. jsYF7qu78mZxwNooN8BxGcaRFMAXzb.jpg    

                     Emil 2 продолжает традиции 1 эмиля,но с улучшениями.Например:от корпуса снаряды теперь иногда рикошетят,пробите и урон снарядов тоже увеличиваются,мобильность юе наоборот мтала немного похуже.На 2 эмиле нужно играть достаточно аккуратно,ибо хоть башня в скосы уже не пробивается,но малйъейших доворот башни не в ту сторону может означать пробите противником.Против танков с плохими увн лучшеидти в клинч,ибо их орудия не достанут до вашего корпуса,а вот вы сможете стрелять в крышку башни или комбашню.H1U7l31jrWfit4mOwJobeR2YulGnYE.jpg

                       Kranvagn   отличается от 2 эмиля только пробитием,большим кол-вом хп и брони,но впрочем не особо от него отличается.Геймплей не отличается от 1 и 2 эмиля.Этот танк можно брать на гк или клановые потасовки с турнирами,там он очень неплохо себя показывает,хотя и не является любимчиком игроков.Играя от рельефа ,кранвагн,как и другие танки этой ветки,имеет гиганское преимущество над противниками,в этом ему помогает барабан,крепкая башня и отличные увны.cdzt8XEY2qMWZeQHJiyuIehitboYOq.jpg



         Шведские тт-это танки с хорошей броней башни ,барабаном и неплохой мобильностью.За эти плюсы они расплачиваются слабой броней корпуса.Шведские тт-это игра от рельефа в этом вам помогут отличные увны и крепкая башня,НО на рельефе берегитесь арты,ибо за 2 выстрела она может снести добрую половину хп или убить весь маленкий экипаж(всего 3 члена экипажа).Артилерия будет вашим врагом номер 1,ибо вы в большенстве случаев будете на открытой местности ,городские карты ,где вы сможите поиграть от башни,будут довольно таки редки,так что получать от арты вы будете очень и очень часто.


 В этой статье мы рассмотрели шведские тт с 8 по 10 уровень,разобрали их плюсы и минусы,а также рассмотрели основной геймплей.Надеюсь,эта статья вам понравилась и вы напишите в коментах на какую тему писать следующую статью.
         До встречи в следующих статьях!
DEC3333 avatar

DEC3333

February 21, 2020 at 06:06 PM

Прикольно лайк
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

February 21, 2020 at 06:31 PM

А на скринах французы, не? Или я слишком давно в танки не играл.

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