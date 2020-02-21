Шведские тт 8-10 лвл

Сегодня мы рассмотрим тяжелые танки Швеции с 8 по 10 лвл,исключая премиумные.На данный момент таких танков 3 Emil1 , Emil 2 и Kranvagn.Эти танки отличаются барабанной системой заряжания,отличной броней башни и слабым бронированием корпуса,эти танки я качал с самого стока и,на удивление,они даже без топовых модулей хорошо играются.Так же можно отметить хорошую мобильность,которая немного не дотягивает до мобильности средних танков этих же уровней.

Начнем обзор тяжелых танков швеции с Emil 1 Как я уже говорил,этот танк хорошо играется в стоковом состоянии,учитывая,что у него всего 1 модуль башни ненужно выкачивать топовую,остается только пушка,двигатель и гусинецы.Такнковать башней ,как на этом,так и на следущий танках ,легко единственная уязвимость это скосы на краях башни,некоторые пт-сау с высоким пробитием могут голдой пробивать эту уязвимость.Благодаря барабану можно за короткое время выдавать более 900 урона за 9 секунд,но потом надо будет уйти на перезарядку.Удручает лишь броня корпуса,не способная оттанковать даже ббшки 6-7 уровней.продолжает традиции 1 эмиля,но с улучшениями.Например:от корпуса снаряды теперь иногда рикошетят,пробите и урон снарядов тоже увеличиваются,мобильность юе наоборот мтала немного похуже.На 2 эмиле нужно играть достаточно аккуратно,ибо хоть башня в скосы уже не пробивается,но малйъейших доворот башни не в ту сторону может означать пробите противником.Против танков с плохими увн лучшеидти в клинч,ибо их орудия не достанут до вашего корпуса,а вот вы сможете стрелять в крышку башни или комбашню.отличается от 2 эмиля только пробитием,большим кол-вом хп и брони,но впрочем не особо от него отличается.Геймплей не отличается от 1 и 2 эмиля.Этот танк можно брать на гк или клановые потасовки с турнирами,там он очень неплохо себя показывает,хотя и не является любимчиком игроков.Играя от рельефа ,кранвагн,как и другие танки этой ветки,имеет гиганское преимущество над противниками,в этом ему помогает барабан,крепкая башня и отличные увны.Шведские тт-это танки с хорошей броней башни ,барабаном и неплохой мобильностью.За эти плюсы они расплачиваются слабой броней корпуса.Шведские тт-это игра от рельефа в этом вам помогут отличные увны и крепкая башня,НО на рельефе берегитесь арты,ибо за 2 выстрела она может снести добрую половину хп или убить весь маленкий экипаж(всего 3 члена экипажа).Артилерия будет вашим врагом номер 1,ибо вы в большенстве случаев будете на открытой местности ,городские карты ,где вы сможите поиграть от башни,будут довольно таки редки,так что получать от арты вы будете очень и очень часто.В этой статье мы рассмотрели шведские тт с 8 по 10 уровень,разобрали их плюсы и минусы,а также рассмотрели основной геймплей.Надеюсь,эта статья вам понравилась и вы напишите в коментах на какую тему писать следующую статью.До встречи в следующих статьях!