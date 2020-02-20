Обзор на Zooba

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geniydada
February 20, 2020 at 06:09 AM
Zooba - мультиплеерная игра на мобильные устройства в жанре MOBA. Главной чертой Zooba является Королевская Битва с 20-ю игроками!
Почему в игру стоит сыграть?
Zooba объединила в себе элементы МОБы и Королевской Битвы, которые на данный момент имеют огромную популярность среди консольных, компьютерных и мобильных геймеров. Управление персонажем от 3-его лица облегчает игру, ведь игрок видит всю обстановку вокруг себя на 360 градусов, а режим Королевской Битвы на 20 игроков захватывает своей динамичностью и соперничеством.
Так же игра имеет мультяшную графику и простое управление, что несомненно привлекает геймеров всех возрастов. А разнообразие персонажей точно никого не оставит равнодушным к игре, ведь каждый сможет выбрать любимого героя:
Любишь постоянно быть в центре сражений? - вам подойдёт танк Брюс!
Больше предпочитаете держаться от врагов на расстоянии? - смело выбирайте снайпера Фуззи!
Функционал игры
Из главных особенностей игры можно отметить разнообразие героев (более 10 зверьков) и мультиплеер на 20 игроков. Так же каждый персонаж имеет уровни их требуется постоянно прокачивать, ведь увеличение уровня зверька увеличивает его здоровье и урон. Как понимаете, на высоком рейтинге вам не получится выигрывать с персонажем маленького уровня. Фарм опыта для прокачки точно затянет вас на долгие часы.
Так же в игре присутствуют кланы. Вы можете создать клан с друзьями и в последующем играть вместе, или вступить в новый клан и найти себе друзей. Между прочим, в игре большое русскоязычное коммьюнити, так что с поиском новых друзей у вас точно не будет проблем.
Оценка сообщества
Игра набрала более 10 миллионов скачиваний и имеет среднюю оценку 4,2, что действительно является хорошим результатом для новой игры.
Из отзывов сообщества можно выделить несколько минусов в игре:
1. Дисбаланс персонажей в игре. Некоторые редкие персонажи имеют небольшое преимущество по показателям здоровья и урона перед обычными персонажами, что приводит к неравному сражению.
2. Так как игра вышла совсем недавно, она имеет некоторые недоработки. Игра может иногда вылетать перед загрузкой боя.
3. Дисбаланс игроков в игре. В бою вам могут попадать игроки на несколько уровней выше вашего, так что приготовьтесь к тому, что играть порой будет трудно.
У игры огромный потенциал и возможно в скором будущем разработчики исправят баланс и оптимизируют игру.
Немного от себя
Мне понравилась данная игра и я советую вам тоже поиграть в неё. Игра подходит как отличный таймкиллер, можно скоротать время или весело провести пару часов в игре с друзьями.
Делитесь своим мнением об игре в комментариях и обязательно поставьте оценку статье. Спасибо за внимание.
bro7868
February 20, 2020 at 03:25 PM
lsomm1236662
February 20, 2020 at 06:57 PM
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