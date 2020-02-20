Обзор на Zooba

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novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
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novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
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Обзор на Zooba

geniydada avatar

geniydada

February 20, 2020 at 06:09 AM

Zooba - мультиплеерная игра на мобильные устройства в жанре MOBA. Главной чертой Zooba является Королевская Битва с 20-ю игроками! 


Почему в игру стоит сыграть?

Zooba объединила в себе элементы МОБы и Королевской Битвы, которые на данный момент имеют огромную популярность среди консольных, компьютерных и мобильных геймеров. Управление персонажем от 3-его лица облегчает игру, ведь игрок видит всю обстановку вокруг себя на 360 градусов, а режим Королевской Битвы на 20 игроков захватывает своей динамичностью и соперничеством. 
Так же игра имеет мультяшную графику и простое управление, что несомненно привлекает геймеров всех возрастов. А разнообразие персонажей точно никого не оставит равнодушным к игре, ведь каждый сможет выбрать любимого героя:
Любишь постоянно быть в центре сражений? - вам подойдёт танк Брюс! 
Больше предпочитаете держаться от врагов на расстоянии? - смело выбирайте снайпера Фуззи!
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Функционал игры

Из главных особенностей игры можно отметить разнообразие героев (более 10 зверьков) и мультиплеер на 20 игроков. Так же каждый персонаж имеет уровни их требуется постоянно прокачивать, ведь увеличение уровня зверька увеличивает его здоровье и урон. Как понимаете, на высоком рейтинге вам не получится выигрывать с персонажем маленького уровня. Фарм опыта для прокачки точно затянет вас на долгие часы. 
Так же в игре присутствуют кланы. Вы можете создать клан с друзьями и в последующем играть вместе, или вступить в новый клан и найти себе друзей. Между прочим, в игре большое русскоязычное коммьюнити, так что с поиском новых друзей у вас точно не будет проблем.
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Оценка сообщества

Игра набрала более 10 миллионов скачиваний и имеет среднюю оценку 4,2, что действительно является хорошим результатом для новой игры. 
Из отзывов сообщества можно выделить несколько минусов в игре:
1. Дисбаланс персонажей в игре. Некоторые редкие персонажи имеют небольшое преимущество по показателям здоровья и урона перед обычными персонажами, что приводит к неравному сражению.
2. Так как игра вышла совсем недавно, она имеет некоторые недоработки. Игра может иногда вылетать перед загрузкой боя.
3. Дисбаланс игроков в игре. В бою вам могут попадать игроки на несколько уровней выше вашего, так что приготовьтесь к тому, что играть порой будет трудно.
У игры огромный потенциал и возможно в скором будущем разработчики исправят баланс и оптимизируют игру.

Немного от себя

Мне понравилась данная игра и я советую вам тоже поиграть в неё. Игра подходит как отличный таймкиллер, можно скоротать время или весело провести пару часов в игре с друзьями. 
Делитесь своим мнением об игре в комментариях и обязательно поставьте оценку статье. Спасибо за внимание.
 

 

bro7868 avatar

bro7868

February 20, 2020 at 03:25 PM

Hellol
lsomm1236662 avatar

lsomm1236662

February 20, 2020 at 06:57 PM

Просто ап 3 лвла?

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