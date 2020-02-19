Green Farm 3 кратко

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novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
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adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
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Green Farm 3 кратко

4ebyre4naya avatar

4ebyre4naya

February 19, 2020 at 08:07 PM

В целом игра "Green Farm 3" очень органичная и милая. Лично для меня играть в неё одно удовольствие. Думаю, что и Вам обязательно понравится!
Рекомендую!!


недавно нашел в "Play Маркете" очередную ферму, конечно же скачал и принялся осваивать. Игрушка супер! Я в восторге!
Очень приятный игровой процесс. Сейчас очень многие фермы сделаны на один лад, графика просто разная. А это всё-таки отличается, поверьте мне, как знатоку ферм ;-)
По сюжету игры Вам предстоит Вам предстоит восстановить поместье своего дядюшки. Работы по восстановлению фермы Вам предстоит много и даже очень много.
Green Farm 3 - игра для Android фото


Что мне больше всего понравилось в этой ферме, от чего я просто пришел в восторг - здесь не нужно искать себе друзей для прохождения игры! Разработчики "Green Farm 3" позаботились об этом! Друзья у Вас уже есть, просто открываться они будут не сразу, а по мере повышения Вашего уровня в игре.
Green Farm 3 - игра для Android фото


Возможность добавить своих тоже есть, через фейсбук. Просто из моих друзей никто в такие игры не играет, поэтому мне данная функция в игре не нужна :-)
К игровым соседям Вы можете ходить в гости, помогать им, принимать их заказы на продукцию. И самое главное когда у Вас возникнет задание сходить к соседу и помочь ему, Вам не надо будет судорожно думать кого бы добавить в игру. Соседи у Вас уже есть ;-)
Территория в игре разделена на кучу всяких участков, у каждого из которых есть своё название - "Тенистые земли", "Тихие земли", "Безмолвные земли" и много ещё какие земли :-) Для приобретения каждого такого участка, Вам понадобятся определенные достижения в игре, игровая валюта и обязательно задание по покупке этого участка. Т. е. просто так, если у Вас есть деньги и Вы хотите расшириться, у Вас это сделать не получится. Обязательно нужно задание в игре для покупки определенного участка. Для возникновения такого задания, необходимо выполнять другие задания, которые будут возникать по мере прохождения игры. Пришедшие задания Вы можете посмотреть нажав на планшет с ручкой в левом нижнем углу экрана. Там же рядом будет кнопочка с акциями.
Смысл акции - принести Вам прибыль. Каждая акция длится определенное количество времени. Какая-то 17 часов, а некоторые по 3 дня. Например по условиям акции Вам надо собрать, как можно больше яиц или шерсти с овечек. Эти акции вносят разнообразие в игровой процесс и на мой взгляд являются некой изюминкой в игре.
На территории Вашего поместья будет стоять усадьба, которую Вы будете потихоньку отстраивать. Войдя в усадьбу у Вас будет три функции. Это готовка еды, коллекции и ремонт комнат.
Разнообразие блюд при готовке просто зашкаливает, что приятно меня удивило. Коллекции, которые у Вас будут пополнятся по мере того, как Вы будете собирать урожай. За полностью собранную коллекцию, Вы конечно же будете получать вознаграждение.
Green Farm 3 - игра для Android фото


Так же на территории поместья ещё будет стоять прилавок. В котором Вы можете как продавать самостоятельно Вашу продукция, так и брать уже готовые заказы по поставке продуктов для деревенских школ, отелей, обсерваторий, баров и прочих учреждений и заведений.
Помимо того, что на этой ферме есть всякие постройки и домашний скот, у Вас ещё будет возможность завести себе собачку :-) Которая будет прогонять злую лису, которая будет время от времени наведываться к Вам, чтобы захомячить Ваших курей или поросят)
В игре будут присутствовать две игровые валюты - монетки и доллары. Конечно в долларах Вы всегда, как и в любой ферме будете чувствовать нехватку, ну для самых нетерпеливых игроков, предусмотрена функция - покупки игровой валюты за реальные деньги. Я лично данной функцией в играх никогда не пользуюсь. По мне и так можно замечательно играть.
Все постройки, кроме усадьбы и прилавка (рынок), Вы можете спокойно перемещать по всей территории Вашего поместья. Тоже самое касается всех зверей и растений.
Есть в игре небольшой минусик... не пугайтесь он не на столько критичный, чтобы не играть. Если зверушка (коровка, курочка, собачка и т. д) заходит за какую-нибудь постройку, а в этот момент её нужно накормить или поухаживать, то сделать это достаточно проблематично, т. к. нажатие на экран будет открывать Вам меню постройки или того дерева, за которое зашла зверушка. Я с этим справляюсь так - нажимаю в этом месте на экран и держу, чтобы переместить предмет в другое место. Но таки случаи в игре случаются редко.

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