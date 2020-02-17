Обзор режимов в игре "Roblox"

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novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
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novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
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novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
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novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
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Обзор режимов в игре "Roblox"

ShadowGuy13 avatar

ShadowGuy13

February 17, 2020 at 12:48 AM

Здесь я хотел бы описать режимы в довольно популярной игре "Roblox" И да здесь я опишу всего 3 режима. Но есле вы захотите то могу ещё сделать и с большим количеством режимов.


Ну что давайте начнём. 
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1. Первый режим под названием "Murder Mystery 2" - Суть игры в том что есть Убийца (Murder), обычный человек (Inocent), и шериф (Sherif). Убийце выдаётся нож и он должен убить всех и только в этом случае он выиграет. Обычный человек наоборот, он должен выжить.  Шерифу выдаётся пистолет, и его задача в том что нужно выследить убийцу и убить его с пистолета. На карте разбросаны монеты которые нужно собирать. Всего вы можете собрать 40 монет за игру (Но вроде это количество увеличивается после покупки "VIP" или же специального доната) это игровая валюта на которую можно купить - Кейс со скинами на оружия, способности, предметы и позы-танцы. Есть ещё кристаллы но на сколько я знаю они за донат (Кто знает поправите в комментариях) 
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2. Второй режим под названием "Captive" и ещё существует подобная игра с названием "Flee the Facillity" и там так же всё происходит как и здесь. Суть игры в том что есть один убийца, и остальные обычные люди. Убийца должен всех убить а остальные как не сложно догадаться выжить. Убийце выдаётся кувалда которой он должен ударить игрока и он его вырубает на некоторое время, убийца должен в "Captive"  нажать английскую клавишу "E" тем самым он зацепить игрока которого вырубил и сможет его тянуть за собой, а тянуть ему нужно к капсулам которые после того как он зацепит игрока появляются на экране, а сама капсула замораживают игрока которого туда посадили. Есле  убийца не успеет затянуть игрока в капсулу то спустя некоторое время он опять сможет двигаться и сможет убежать от вас. Задача игрока в том что ему нужно взломать компьютеры и открыть двери выхода, их всего две. При взломе компьютера у вас может появляться мини игра в которой нужно вовремя нажать в белой зоне, есле вы не успеете то для всех в том числе и убийцы место нахождение компьютера загорится красным цветом на экране. В играх так же присутствуют скины на молотки и цвет вашей подсветки, которые можно купить за игровую валюту которую вы получаете каждый раунд в зависимости от того что вы делали.
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3. Ну и последний третий режим "Cursed Island" Вас закидывают на один из островов (Их около 15, точно сказать не смогу) вы можете перебегать на другие острова только когда вода пропадёт это происходит каждые 5-10 секунд (Есле вы упадёте в воду то вы умрёте). Ваша задача выжить и кто последний выживет тот и победил. Каждые 10-15 секунд может на рандомном острове может появится -  Вулкан (он может достать почти любой остров своими горящими камнями, есле один из их попадёт на вас то вы умрёте), НЛО (В него можно сесть и летать, есле нажать ЛКМ то появится луч которым можно поднимать человека и например скинуть в воду, и сесть в НЛО может только один человек), скала с мечом - взять этот меч сможет только один человек (Так же как и НЛО) этим мечом игрок который его взял может убить других игроков но меч даётся всего на 5-10 секунд, портал на другой остров, клетка из которой одному выбраться будет тяжело, остров может стать изо льда и вы будете по нему просто скользить, может появится мясорубка которая так же может вас убить (спастись можно тем что нужно просто стать на неё), остров может стать из стекла и есле вы прыгнете 3 раза то он поломается. Каждый раунд вы так же получаете игровую валюту за которую можно купить возможности по типу 10 ботинков которые помогут вам выше прыгать, и т.д (Не хочу много перечислять)
Ещё в случае есле вы займёте 1, 2, 3 место то ваша статуя в виде вас будет стоять возле спавна до итогов следующего раунда. 

 

Ну и впрочем на этом все! 
Повторяю, есле вы захотите то могу сделать ещё одну статью с большим количеством режимов. 

Ник в самой игре: YTCrazyManYT 

Надеюсь вам эта информация была полезна :)

И всем удачи!)

Anonymous14600 avatar

Anonymous14600

February 17, 2020 at 04:57 PM

спасиба
Anonimushka avatar

Anonimushka

February 17, 2020 at 07:44 PM

А где режимы?
penguin03 avatar

penguin03

February 26, 2020 at 11:10 PM

спасибо
SabaVan avatar

SabaVan

February 27, 2020 at 01:27 AM

Что такое робокс?
dima1245 avatar

dima1245

February 27, 2020 at 08:23 PM

:3 хапец
ROBLOXE avatar

ROBLOXE

February 27, 2020 at 10:49 PM

супер гуд
moonblessed avatar

moonblessed

February 27, 2020 at 11:03 PM

статься топппп
PupsiGirl avatar

PupsiGirl

February 27, 2020 at 11:10 PM

Дратути
SevenSin avatar

SevenSin

February 28, 2020 at 12:32 AM

robox для школьников
TOPMAXTOP avatar

TOPMAXTOP

February 28, 2020 at 02:54 AM

Дратути
TOPMAXTOP avatar

TOPMAXTOP

February 28, 2020 at 02:54 AM

Дратути
TOPMAXTOP avatar

TOPMAXTOP

February 28, 2020 at 02:55 AM

Ятт такое роблокс
TOPMAXTOP avatar

TOPMAXTOP

February 28, 2020 at 02:56 AM

Что такое роблокс
TOPMAXTOP avatar

TOPMAXTOP

February 28, 2020 at 02:56 AM

Что такое роблокс
TOPMAXTOP avatar

TOPMAXTOP

February 28, 2020 at 02:56 AM

Что такое роблокс
ArticEgall avatar

ArticEgall

February 28, 2020 at 03:54 AM

намана

Thebot23 avatar

Thebot23

February 28, 2020 at 03:55 AM

В принципе Roblox норм
Kogotock avatar

Kogotock

February 28, 2020 at 08:42 AM

Я не часто играю,но играю иногда на телефоне
danilka_1337 avatar

danilka_1337

February 28, 2020 at 09:49 AM

Roblox классная игра
redterkrut avatar

redterkrut

February 28, 2020 at 11:54 AM

Джейлбрейк топ игра в роблоксе!!!)
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

February 28, 2020 at 12:01 PM

Не играю, увы
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

February 28, 2020 at 12:01 PM

Но спасибо за информацию
Pgshehehe avatar

Pgshehehe

February 28, 2020 at 05:16 PM

Спс ща информ
Vadim789625proroblox avatar

Vadim789625proroblox

February 28, 2020 at 05:29 PM

е крутяк игра
__3874 avatar

__3874

February 28, 2020 at 10:32 PM

Пацаны стоит играть в GERTRUDE?
Argentum_TV avatar

Argentum_TV

February 28, 2020 at 11:12 PM

ROBloxstrong has a very strong reputation as an organization and my business has been
Ggghhgb avatar

Ggghhgb

February 29, 2020 at 12:19 AM

Андертейл
Dimon3748 avatar

Dimon3748

February 29, 2020 at 01:14 AM

играаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа тооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооп!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Argentum_TV avatar

Argentum_TV

February 29, 2020 at 01:42 AM

Dadd is Phoenix and my 3wife is Phoenix and I am ugly and I am ugly and I am
maksimka14102008 avatar

maksimka14102008

February 29, 2020 at 01:42 AM

Ваттафак

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