Обзор режимов в игре "Roblox"

Здесь я хотел бы описать режимы в довольно популярной игре "Roblox" И да здесь я опишу всего 3 режима. Но есле вы захотите то могу ещё сделать и с большим количеством режимов.

Ну что давайте начнём.



1. Первый режим под названием "Murder Mystery 2" - Суть игры в том что есть Убийца (Murder), обычный человек (Inocent), и шериф (Sherif). Убийце выдаётся нож и он должен убить всех и только в этом случае он выиграет. Обычный человек наоборот, он должен выжить. Шерифу выдаётся пистолет, и его задача в том что нужно выследить убийцу и убить его с пистолета. На карте разбросаны монеты которые нужно собирать. Всего вы можете собрать 40 монет за игру (Но вроде это количество увеличивается после покупки "VIP" или же специального доната) это игровая валюта на которую можно купить - Кейс со скинами на оружия, способности, предметы и позы-танцы. Есть ещё кристаллы но на сколько я знаю они за донат (Кто знает поправите в комментариях)



2. Второй режим под названием "Captive" и ещё существует подобная игра с названием "Flee the Facillity" и там так же всё происходит как и здесь. Суть игры в том что есть один убийца, и остальные обычные люди. Убийца должен всех убить а остальные как не сложно догадаться выжить. Убийце выдаётся кувалда которой он должен ударить игрока и он его вырубает на некоторое время, убийца должен в "Captive" нажать английскую клавишу "E" тем самым он зацепить игрока которого вырубил и сможет его тянуть за собой, а тянуть ему нужно к капсулам которые после того как он зацепит игрока появляются на экране, а сама капсула замораживают игрока которого туда посадили. Есле убийца не успеет затянуть игрока в капсулу то спустя некоторое время он опять сможет двигаться и сможет убежать от вас. Задача игрока в том что ему нужно взломать компьютеры и открыть двери выхода, их всего две. При взломе компьютера у вас может появляться мини игра в которой нужно вовремя нажать в белой зоне, есле вы не успеете то для всех в том числе и убийцы место нахождение компьютера загорится красным цветом на экране. В играх так же присутствуют скины на молотки и цвет вашей подсветки, которые можно купить за игровую валюту которую вы получаете каждый раунд в зависимости от того что вы делали.



3. Ну и последний третий режим "Cursed Island" Вас закидывают на один из островов (Их около 15, точно сказать не смогу) вы можете перебегать на другие острова только когда вода пропадёт это происходит каждые 5-10 секунд (Есле вы упадёте в воду то вы умрёте). Ваша задача выжить и кто последний выживет тот и победил. Каждые 10-15 секунд может на рандомном острове может появится - Вулкан (он может достать почти любой остров своими горящими камнями, есле один из их попадёт на вас то вы умрёте), НЛО (В него можно сесть и летать, есле нажать ЛКМ то появится луч которым можно поднимать человека и например скинуть в воду, и сесть в НЛО может только один человек), скала с мечом - взять этот меч сможет только один человек (Так же как и НЛО) этим мечом игрок который его взял может убить других игроков но меч даётся всего на 5-10 секунд, портал на другой остров, клетка из которой одному выбраться будет тяжело, остров может стать изо льда и вы будете по нему просто скользить, может появится мясорубка которая так же может вас убить (спастись можно тем что нужно просто стать на неё), остров может стать из стекла и есле вы прыгнете 3 раза то он поломается. Каждый раунд вы так же получаете игровую валюту за которую можно купить возможности по типу 10 ботинков которые помогут вам выше прыгать, и т.д (Не хочу много перечислять)

Ещё в случае есле вы займёте 1, 2, 3 место то ваша статуя в виде вас будет стоять возле спавна до итогов следующего раунда.

Ну и впрочем на этом все!

Повторяю, есле вы захотите то могу сделать ещё одну статью с большим количеством режимов.

Ник в самой игре: YTCrazyManYT

Надеюсь вам эта информация была полезна :)

И всем удачи!)