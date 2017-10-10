Как вам AMX 30 и 30B после нерфа?

GemЗарабатывать

Osman Başpınar
Osman Başpınar
Gem7
juniormibebe18
juniormibebe18
Gem12
Osman Başpınar
Osman Başpınar
Gem28
floreanolenin0
floreanolenin0
Gem17
floreanolenin0
floreanolenin0
Gem12
Aurelie Prinet
Aurelie Prinet
Gem24
Saliye Yazıcı
Saliye Yazıcı
Gem28
enzodeluchi2012
enzodeluchi2012
Gem28
Aurelie Prinet
Aurelie Prinet
Gem28
Baron Adrea
Baron Adrea
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Kaan Erdoğan
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Gem28
Baron Adrea
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Baron Adrea
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Gem701
Baron Adrea
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Gem422
Baron Adrea
Baron Adrea
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lacramioaradamarisstoian
lacramioaradamarisstoian
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Fábrica Da Silva
Fábrica Da Silva
Gem28
Baron Adrea
Baron Adrea
Gem280
lurepartygofest
lurepartygofest
Gem210
Baron Adrea
Baron Adrea
Gem103
Дождь

Gem52

novice rank iconKamilos31: а этот CD KEY как его получить, это какой-то ключ или что ?
novice rank iconChristian: pepeJAM emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem460 от Дождя.
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
apprentice rank iconlitwickclub995: Кстати, на деньги с этого сайта xd
apprentice rank iconlitwickclub995: это отличная игра, я получил её на прошлой неделе и она мне очень нравится!!
apprentice rank iconlitwickclub995: это будет работать в вашем регионе
apprentice rank iconlitwickclub995: да kamilos31
novice rank iconsebzanga: catdrive emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: ??
novice rank iconlurepartygofest: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что на всякий случай
novice rank iconKamilos31: будет ли хорошим этот вариант покупки игры? Minecraft: Java & Bedrock Edition на ПК EU Windows 10 CD Key
novice rank iconMaStrone: Ho
novice rank iconKzuma840: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconilyass Agnaw: hh
novice rank iconilyass Agnaw: hh
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem72 от Дождя.
novice rank iconMahmut Yazıcı: sa
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
novice rank iconKamilos31: а если я куплю, как это скачивается и так далее
scholar rank iconhanfred: если написано EU, должно быть EU, и насколько я знаю, Польша — это EU
novice rank iconKamilos31: разве не ЕС?
scholar rank iconhanfred: попробуйте ключ ЕС
novice rank iconKamilos31: ребята, хочу купить minecraft на польском для ПК, но здесь этого полно, который мне выбрать ??
novice rank iconffe: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconFares Ahmed Essam: ребята, иногда прогресс останавливается, это нормально?
novice rank iconbraian: wenas
novice rank iconKamilos31: ок
scholar rank iconhanfred: email, как я тебе говорил, скорее всего завтра в 18:00
novice rank iconKamilos31: сколько ждать игру, купленную за самоцветы, и куда она приходит ??
novice rank iconFraluth: alo
novice rank iconCrisets: aloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Helloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Jooo
novice rank iconBenjamin Nenning: ..
SystemGamehag: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconAdrian Toica: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconsktoilet443: Привет
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: привет
novice rank iconLovegamehag: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMohamed: Привет
scholar rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem112 от Дождя.
novice rank iconmtc: AA
novice rank iconBramskott: привет
novice rank iconYung Âür: Yo emote (inline chat version)
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Как вам AMX 30 и 30B после нерфа?

TurpXx avatar

TurpXx

October 10, 2017 at 12:10 PM

С 260 бронепробитием понизили до 248, танк был таким г, так теперь и подавно.
Ysik avatar

Ysik

October 14, 2017 at 12:17 PM

nfr ct,t
Ysik avatar

Ysik

October 23, 2017 at 10:33 PM

ноорм

lol5522 avatar

lol5522

October 18, 2021 at 11:10 AM

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~v_{/vzlom
jojo_pika4un avatar

jojo_pika4un

October 21, 2021 at 11:19 PM

Тю они и до нерфа были картонками, а после нерфа пылятся в ангаре.
Конечно любители французов в печале) но разработчики они такие, надо чтоб игрок не скучал на одной и той же технике а экспериментировал и с другими машинами
lustra24422 avatar

lustra24422

October 24, 2021 at 04:02 PM

Тю они и до нерфа были картонками, а после нерфа пылятся в ангаре.
Конечно любители французов в печале) но разработчики они такие, надо чтоб игрок не скучал на одной и той же технике а экспериментировал и с другими машинами
danmozr avatar

danmozr

November 6, 2021 at 01:33 AM

Тю они и до нерфа были картонками, а после нерфа пылятся в ангаре.
Конечно любители французов в печале) но разработчики они такие, надо чтоб игрок не скучал на одной и той же технике а экспериментировал и с другими машинами С 260 бронепробитием понизили до 248, танк был таким г, так теперь и подавно.
zumanera6537 avatar

zumanera6537

December 14, 2021 at 12:03 AM

testisursirssitydotidtisrus
Rofellosow avatar

Rofellosow

December 17, 2021 at 02:07 AM

не очень

Artem9922 avatar

Artem9922

December 21, 2021 at 04:16 AM

у него дпм за 4к, если до конца боя хп особо не тратить, то и средуху очень высокую можно держать

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Как вам AMX 30 и 30B после нерфа? на форуме World of Tanks на Gamehag