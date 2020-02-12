Какой ak-47 лучше выбрать? (до 1000 рублей)
Элитное снаряжение, синий глянец, красный глянец, цвет джунглей, красная линия, буйство красок, морозная буря, и из тайного ягуар (закалённое в боях)
Снежный вихрь, буйство красок или калымага.
Элитное снаряжение, синий глянец, красный глянец, цвет джунглей, красная линия, буйство красок, морозная буря, и из тайного ягуар (закалённое в боях)
Я не знаю много есть хорошо во.
красная линия после полевых испытаний быстрей покупай она в цене каждый год растет и потом через какое то время продашь и будет профит потом можешь купить больше 1к калаш
Я думаю для новичков скин элитное снарежение подойдёт.
Возьми ST. Ak 47 elite build factory new