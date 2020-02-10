Вопрос по поводу app zone

Есть ли лимит на количество кд которые можно получить за день?
Есть. И походу есть лимит за месяц или просто до определённого колличества КД и после нужно выполнить задания для игр что бы скинуть его. По крайне мере у меня сейчас такая фигня:rage:
Мда досадно, очень досадно т.к простых альтернатив зароботка нету(
Рейтинг за день посмотри - там люди по 10к кд набивают за сутки.
10к получают единицы. 50 место 800 КД, так что не простое это задание. Да и к тому же количество игр ограниченно, их конечно не мало, но всё же в какой-то момент они закончатся, а выполнять по новой задания вроде как нельзя.
Никакого лимита на заработок кд - нет, можно получать много кд за статьи, если нормально их самому написать, плагиат не пройдет, всё проверяется
:point_up_2: Публикуются долго Тут состаришься, пока очередь дойдет
Сейчас немного быстрей будет, наверное, не переживай.
Ещё можно кидать жалобы на сообщения спамеров и прочих нарушителей, за одну верную жалобу будете получать 1 кд, но будьте осторожны, если часто репортить нормальные комментарии, то вас может система автоматом забанить :clown:
И можно проверять статьи на правильность, если верно проверите, после проверки модером получите 5 кд, если неправильно проверите, то ничего не получите.
очень долго проверяют статью . какой обычно лимит времени на проверку?
Ещё можно кидать жалобы на сообщения спамеров и прочих нарушителей, за одну верную жалобу будете получать 1 кд, но будьте осторожны, если часто репортить нормальные комментарии, то вас может система автоматом забанить :clown:
И можно проверять статьи на правильность, если верно проверите, после проверки модером получите 5 кд
Я выполняю задания кпд ге приходит почему? Кто знает?
О мой бог, здесь даже модераторы есть:grin:
Вопрос был по поводу апп-зоны. Ответ- лимит есть:slight_smile:
какой именно лимит и сколько за целый день можно набить максимально?
У меня около 400. Мне 4 КД даёт за ролик
В таком случае, 100 просмотренных реклам)
В апп-зоне - есть, просто я не так прочитал, извиняюсь
Меня никогдда не хватает на 100 реклам ))
на пк вроде нету на тел. есть
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