Вопрос по поводу app zone

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novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
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Вопрос по поводу app zone

salera_dotahouse avatar

salera_dotahouse

February 10, 2020 at 03:30 PM

Есть ли лимит на количество кд которые можно получить за день?
akula4 avatar

akula4

February 10, 2020 at 03:59 PM

Есть. И походу есть лимит за месяц или просто до определённого колличества КД и после нужно выполнить задания для игр что бы скинуть его. По крайне мере у меня сейчас такая фигня:rage:
salera_dotahouse avatar

salera_dotahouse

February 10, 2020 at 04:11 PM

Мда досадно, очень досадно т.к простых альтернатив зароботка нету(
serg_norther avatar

serg_norther

February 10, 2020 at 04:19 PM

Рейтинг за день посмотри - там люди по 10к кд набивают за сутки.
salera_dotahouse avatar

salera_dotahouse

February 10, 2020 at 04:32 PM

По рефералке
akula4 avatar

akula4

February 10, 2020 at 05:22 PM

10к получают единицы. 50 место 800 КД, так что не простое это задание. Да и к тому же количество игр ограниченно, их конечно не мало, но всё же в какой-то момент они закончатся, а выполнять по новой задания вроде как нельзя.
ZHESTJAGGA avatar

ZHESTJAGGA

February 18, 2020 at 12:05 AM

Никакого лимита на заработок кд - нет, можно получать много кд за статьи, если нормально их самому написать, плагиат не пройдет, всё проверяется
serg_norther avatar

serg_norther

February 18, 2020 at 12:09 AM

:point_up_2: Публикуются долго Тут состаришься, пока очередь дойдет
ZHESTJAGGA avatar

ZHESTJAGGA

February 18, 2020 at 12:36 PM

Сейчас немного быстрей будет, наверное, не переживай.
ZHESTJAGGA avatar

ZHESTJAGGA

February 18, 2020 at 12:40 PM

Ещё можно кидать жалобы на сообщения спамеров и прочих нарушителей, за одну верную жалобу будете получать 1 кд, но будьте осторожны, если часто репортить нормальные комментарии, то вас может система автоматом забанить :clown:
И можно проверять статьи на правильность, если верно проверите, после проверки модером получите 5 кд, если неправильно проверите, то ничего не получите.
viktor310 avatar

viktor310

February 18, 2020 at 05:19 PM

очень долго проверяют статью . какой обычно лимит времени на проверку?
art123545 avatar

art123545

February 18, 2020 at 05:37 PM

Ещё можно кидать жалобы на сообщения спамеров и прочих нарушителей, за одну верную жалобу будете получать 1 кд, но будьте осторожны, если часто репортить нормальные комментарии, то вас может система автоматом забанить :clown:
И можно проверять статьи на правильность, если верно проверите, после проверки модером получите 5 кд
MoonAngel200 avatar

MoonAngel200

February 18, 2020 at 11:34 PM

Я выполняю задания кпд ге приходит почему? Кто знает?
akula4 avatar

akula4

February 18, 2020 at 11:39 PM

О мой бог, здесь даже модераторы есть:grin:
Вопрос был по поводу апп-зоны. Ответ- лимит есть:slight_smile:
romadox66 avatar

romadox66

February 19, 2020 at 11:37 AM

какой именно лимит и сколько за целый день можно набить максимально?
hekkushun avatar

hekkushun

February 19, 2020 at 01:23 PM

100 КД с апп зоны в день
koka1577 avatar

koka1577

February 19, 2020 at 09:57 PM

ага чётко

akula4 avatar

akula4

February 19, 2020 at 11:08 PM

У меня около 400. Мне 4 КД даёт за ролик
hekkushun avatar

hekkushun

February 20, 2020 at 06:04 AM

В таком случае, 100 просмотренных реклам)
ZHESTJAGGA avatar

ZHESTJAGGA

February 20, 2020 at 08:50 AM

В апп-зоне - есть, просто я не так прочитал, извиняюсь
StoryPvP_ avatar

StoryPvP_

April 23, 2021 at 02:23 AM

Меня никогдда не хватает на 100 реклам ))
sonya2303 avatar

sonya2303

April 24, 2021 at 11:53 AM

в апп зоне нет лимита
Sahsa2029 avatar

Sahsa2029

April 25, 2021 at 04:07 AM

на пк вроде нету на тел. есть
Polyna2011 avatar

Polyna2011

April 27, 2021 at 06:20 PM

как получить больше 1?
_TETRA_ avatar

_TETRA_

May 1, 2021 at 05:34 PM

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