Вопрос по поводу app zone

salera_dotahouse Есть ли лимит на количество кд которые можно получить за день?

akula4 Есть. И походу есть лимит за месяц или просто до определённого колличества КД и после нужно выполнить задания для игр что бы скинуть его. По крайне мере у меня сейчас такая фигня:rage:

salera_dotahouse Мда досадно, очень досадно т.к простых альтернатив зароботка нету(

serg_norther Рейтинг за день посмотри - там люди по 10к кд набивают за сутки.

salera_dotahouse По рефералке

akula4 10к получают единицы. 50 место 800 КД, так что не простое это задание. Да и к тому же количество игр ограниченно, их конечно не мало, но всё же в какой-то момент они закончатся, а выполнять по новой задания вроде как нельзя.

ZHESTJAGGA Никакого лимита на заработок кд - нет, можно получать много кд за статьи, если нормально их самому написать, плагиат не пройдет, всё проверяется

serg_norther :point_up_2: Публикуются долго Тут состаришься, пока очередь дойдет

ZHESTJAGGA Сейчас немного быстрей будет, наверное, не переживай.

ZHESTJAGGA Ещё можно кидать жалобы на сообщения спамеров и прочих нарушителей, за одну верную жалобу будете получать 1 кд, но будьте осторожны, если часто репортить нормальные комментарии, то вас может система автоматом забанить :clown:

И можно проверять статьи на правильность, если верно проверите, после проверки модером получите 5 кд, если неправильно проверите, то ничего не получите.

viktor310 очень долго проверяют статью . какой обычно лимит времени на проверку?

art123545 Ещё можно кидать жалобы на сообщения спамеров и прочих нарушителей, за одну верную жалобу будете получать 1 кд, но будьте осторожны, если часто репортить нормальные комментарии, то вас может система автоматом забанить :clown:

И можно проверять статьи на правильность, если верно проверите, после проверки модером получите 5 кд

MoonAngel200 Я выполняю задания кпд ге приходит почему? Кто знает?

akula4 О мой бог, здесь даже модераторы есть:grin:

Вопрос был по поводу апп-зоны. Ответ- лимит есть:slight_smile:

romadox66 какой именно лимит и сколько за целый день можно набить максимально?

hekkushun 100 КД с апп зоны в день



koka1577 ага чётко





akula4 У меня около 400. Мне 4 КД даёт за ролик

hekkushun В таком случае, 100 просмотренных реклам)



ZHESTJAGGA В апп-зоне - есть, просто я не так прочитал, извиняюсь

StoryPvP_ Меня никогдда не хватает на 100 реклам ))

sonya2303 в апп зоне нет лимита

Sahsa2029 на пк вроде нету на тел. есть

Polyna2011 как получить больше 1?