farming simulator 19

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adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
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farming simulator 19

danilviper_31052003 avatar

danilviper_31052003

February 6, 2020 at 06:06 PM

Лучший симулятор фермы возвращается с обновлённой графикой и новыми игровыми возможностями, которые сделают игру ещё более реалистичной! Станьте современным фермером и развивайте свою ферму на двух огромных картах, где всегда будет чем заняться — от сбора урожая до ухода за животными. Возьмите под своё управление более 300 аутентичных сельскохозяйственных машин. Развивайте свою ферму вместе с другими игроками и загружайте созданные сообществом моды, чтобы играть было ещё интереснее!

Успевайте взять игру бесплатно пока возможно в Epic games. Распродажа завершится 06.02.2020 в 19:00


 это игра-песочница с открытым игровым миром. Главной целью игрового процесса является ведение различной сельскохозяйственной деятельности, например, выращивание сельскохозяйственных культур, разведение животных, лесозаготовка, производство энергоносителей, а также, получение прибыли от этой деятельности. В игре нет конечной цели для достижения победы. Игрокам доступно большое количество различной сельскохозяйственной техники и оборудования, из которых более 90% являются лицензированными моделями известных мировых брендов (например, New Holland (англ.)русские Ponsse, Deutz-Fahr, Challenger и другие). Большое внимание уделяется реалистичности управления и высокой детализации техники и оборудования. Важной особенностью игр серии является возможность создания пользовательских модификаций. Разработчики активно поддерживают создание модификаций для своих игр, регулярно выпуская новые версии редактора для создания модификаций и различные пособия по нему. В интернете можно найти большое количество модификаций для игр серии, сильно отличающихся по масштабу и качеству. В игре очень много техники и прицепов к ней. 
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ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС 
Игрок начинает карьеру фермера, имея в своем распоряжении небольшой парк устаревшей техники, несколько небольших полей и небольшой стартовый капитал. Начальная техника позволяет заниматься только земледелием. Чтобы получать урожай, игрок должен обрабатывать поля. Обработка полей включает такие этапы, как: вспашка полей плугом, культивирование, посев, удобрение органическими или промышленными удобрениями, а также сбор урожая. В дальнейшем, помимо земледелия, игрок сможет заниматься животноводством и лесозаготовкой. Продавая урожай, игрок получает игровую валюту, на которую он может приобретать новую технику и оборудование, животных, новые поля и статические объекты. Статические объекты приносят регулярную прибыль, не зависящую от деятельности игрока. Урожай можно продавать сразу или накапливать в специальных бункерах, ожидая более выгодных цен. Игрок может брать кредит в банке. Любым видом деятельности можно заниматься разными способами, используя различную технику. В игре доступны дополнительные побочные задания, за выполнение которых игрок получает вознаграждение. Игра имеет высокий уровень реализма, но для удобства игрового процесса некоторые игровые условия сильно отличаются от реальных. Например, размеры полей, объем собираемого с них урожая, цены на продукцию, но главное отличие — в игровом времени. Все игровые процессы происходят быстро, к тому же, время можно ускорять. Созревание урожая занимает от одного до трех дней. В игре всегда лето, но в разные дни бывает различная погода, например, может пойти дождь или град. Также, в игре есть смена дня и ночи.5LafJns22Ks4C1MjiAFUbiJP6BfgNx.jpg

ИСТОРИЯ
 
Изначально известная лишь среди небольшой аудитории любителей жанра симуляторов, серия Farming Simulator со временем завоевала большую популярность у широкой аудитории игроков. К 2013 году было продано более 4 миллионов копий игр серии, начиная с Farming Simulator 2008 и заканчивая Farming Simulator 2013. Количество проданных копий Farming Simulator 15 превышает 3 миллиона. Последняя часть серии, Farming Simulator 17, считается игрой с самым успешным стартом продаж в серии. Было продано более миллиона копий игры всего за месяц с дня релиза, из них половина на PC. В Steam доступны для покупки 4 игры серии – Farming Simulator 2011, Farming Simulator 2013, Farming Simulator 15 и Farming Simulator 17. На февраль 2017 года количество проданных в Steam копий игры Farming Simulator 15 – более 650 тысяч, Farming Simulator 17 – 290 тысяч. Серию Farming Simulator можно назвать основоположником ныне популярного жанра симулятора фермерства. В течение долгих лет серия была абсолютным монополистом в своем жанре и только в 2017 году анонсированы игры, которые могут стать ей достойными конкурентами.
Всем советую хоть раз поиграть в эту крутую игру 


_1ns1der_ avatar

_1ns1der_

February 6, 2020 at 07:38 PM

Ух ты
danilviper_31052003 avatar

danilviper_31052003

February 6, 2020 at 07:39 PM

успей забрать игру бесплано

Angel225 avatar

Angel225

February 6, 2020 at 07:42 PM

притрпотри
Kolya651 avatar

Kolya651

February 6, 2020 at 11:16 PM

это должна была быть статья?
Pusher32 avatar

Pusher32

February 6, 2020 at 11:22 PM

Нормально так
danilviper_31052003 avatar

danilviper_31052003

February 6, 2020 at 11:32 PM

Kolya да это статья
DemixGamehag avatar

DemixGamehag

February 7, 2020 at 01:21 AM

Ух тыы

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