farming simulator 19

Лучший симулятор фермы возвращается с обновлённой графикой и новыми игровыми возможностями, которые сделают игру ещё более реалистичной! Станьте современным фермером и развивайте свою ферму на двух огромных картах, где всегда будет чем заняться — от сбора урожая до ухода за животными. Возьмите под своё управление более 300 аутентичных сельскохозяйственных машин. Развивайте свою ферму вместе с другими игроками и загружайте созданные сообществом моды, чтобы играть было ещё интереснее!

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(англ.)русские Ponsse, Deutz-Fahr, Challenger

это игра-песочница с открытым игровым миром. Главной целью игрового процесса является ведение различной сельскохозяйственной деятельности, например, выращивание сельскохозяйственных культур, разведение животных, лесозаготовка, производство энергоносителей, а также, получение прибыли от этой деятельности. В игре нет конечной цели для достижения победы. Игрокам доступно большое количество различной сельскохозяйственной техники и оборудования, из которых более 90% являются лицензированными моделями известных мировых брендов (например, New Hollandи другие). Большое внимание уделяется реалистичности управления и высокой детализации техники и оборудования. Важной особенностью игр серии является возможность создания пользовательских модификаций. Разработчики активно поддерживают создание модификаций для своих игр, регулярно выпуская новые версии редактора для создания модификаций и различные пособия по нему. В интернете можно найти большое количество модификаций для игр серии, сильно отличающихся по масштабу и качеству. В игре очень много техники и прицепов к ней.





ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС

Игрок начинает карьеру фермера, имея в своем распоряжении небольшой парк устаревшей техники, несколько небольших полей и небольшой стартовый капитал. Начальная техника позволяет заниматься только земледелием. Чтобы получать урожай, игрок должен обрабатывать поля. Обработка полей включает такие этапы, как: вспашка полей плугом, культивирование, посев, удобрение органическими или промышленными удобрениями, а также сбор урожая. В дальнейшем, помимо земледелия, игрок сможет заниматься животноводством и лесозаготовкой. Продавая урожай, игрок получает игровую валюту, на которую он может приобретать новую технику и оборудование, животных, новые поля и статические объекты. Статические объекты приносят регулярную прибыль, не зависящую от деятельности игрока. Урожай можно продавать сразу или накапливать в специальных бункерах, ожидая более выгодных цен. Игрок может брать кредит в банке. Любым видом деятельности можно заниматься разными способами, используя различную технику. В игре доступны дополнительные побочные задания, за выполнение которых игрок получает вознаграждение. Игра имеет высокий уровень реализма, но для удобства игрового процесса некоторые игровые условия сильно отличаются от реальных. Например, размеры полей, объем собираемого с них урожая, цены на продукцию, но главное отличие — в игровом времени. Все игровые процессы происходят быстро, к тому же, время можно ускорять. Созревание урожая занимает от одного до трех дней. В игре всегда лето, но в разные дни бывает различная погода, например, может пойти дождь или град. Также, в игре есть смена дня и ночи.



ИСТОРИЯ



Изначально известная лишь среди небольшой аудитории любителей жанра симуляторов, серия Farming Simulator со временем завоевала большую популярность у широкой аудитории игроков. К 2013 году было продано более 4 миллионов копий игр серии, начиная с Farming Simulator 2008 и заканчивая Farming Simulator 2013. Количество проданных копий Farming Simulator 15 превышает 3 миллиона. Последняя часть серии, Farming Simulator 17, считается игрой с самым успешным стартом продаж в серии. Было продано более миллиона копий игры всего за месяц с дня релиза, из них половина на PC. В Steam доступны для покупки 4 игры серии – Farming Simulator 2011, Farming Simulator 2013, Farming Simulator 15 и Farming Simulator 17. На февраль 2017 года количество проданных в Steam копий игры Farming Simulator 15 – более 650 тысяч, Farming Simulator 17 – 290 тысяч. Серию Farming Simulator можно назвать основоположником ныне популярного жанра симулятора фермерства. В течение долгих лет серия была абсолютным монополистом в своем жанре и только в 2017 году анонсированы игры, которые могут стать ей достойными конкурентами.

Всем советую хоть раз поиграть в эту крутую игру





