Здравствуйте товарищи,я расскажу о игре Five Nights at Freddy(FNAF)

Это игра в которой нужно выживать в пиццерии Фредди Фазбера.В этой игре вы играете за ночного охранника,главные враги этой игры это Аниматроники которые днём развлекают детей,их всего 4 Бонни это кролик гитарист, Чика это курица с кексом,она даёт всем пиццу, Фокси это Лис пират он раньше развлекал детей,но как тато он убил ребёнка и его пощитали сломанным,теперь возле его пиратской бухты с фиолетовыми занавесами,стоит табличка -sorry!- out of order(-простите!- вышло из строя),и самый главный Фредди Фазбер,и там есть секретный персонаж Голден Фредди(Золотой Фредди)он может появиться в 7 ночи(ночей в игре 8-7 точно не помню).Теперь о офисе.В офис есть два прохода слева и справа,в этих проходах железные двери на кнопке,то есть нажимаешь на кнопку и дверь захлопывается,также фонарик который светит в коридор и можно увидеть аниматроника,но не всё так просто,нельзя просто закрыть двери и сидеть,есть энергия,она быстро тратится если обе двери закрыты,если энергия упадёт до нуля до всё отключится,свет погаснет,двери откроются,а в левом коридоре засветится морда Фредди с музыкой(как в музыкальной шкатулке) и когда он исчезнет через несколько секунд он вас напугает,и вы проиграете.О самом выживании,Бонни ходит в левый коридор,если вы видите его на камерах(я расскажу о них по позже)что он в коридоре то проверяйте дверь слева светом и если там будет он сразу закрывайте иначе он вас напугает и вы проиграете,с Чикой сражаться также как и с Бонни но она идёт по правому коридору,извините я давно играл не помню как движется Фредди :(,Фокси начинает двигаться только с 3-2 ночи,но он двигается не так как все,он потихоньку вылезает из своей бухты,и когда вы его не видите на камере,а вместо текста на табличке(-sorry!- out of order) меняется на ITS ME,срочно закрывайте левую дверь! Он побежал по левому коридору! И после БУХ! Можете открывать дверь,он ударился об дверь и ушёл обратно в бухту,Золотой(или Голден,на ваш вкус) Фредди он появляется по середине офиса и просто сидит,если вы его видите,посмотрите на камеры,и обратно в офис,его там уже не будет.О камерах можно сказать не много,вы поднимаете планшет и на экране планшета справа появляется план здания и камеры в виде прямоугольных кнопок,нажимаешь на разные кнопки и камеры переключаются,но есть камера на кухне,она не работает но только слышно что в ней происходит,иногда там может быть Чика которая шумит посудой.Но есть одна загвоздка,внутри аниматроников находятся трупы и души детей,всё это сделал Фиолетовый Человек он заманил детей в одну из комнат пиццерии и убивал там,потом трупы ложил в аниматроников когда сцена была закрыта,чтобы никто не увидел трупы и не вызвал полицию,но души ему решили отомстить,но им в первой части не удаётся,они думают что охранник пиццерии за которого мы играем это Ф.Человек,и пытаются его убить,и удаётся это им только в 3 части фнафа о которой я расскажу в другой статье про FNAF 3.