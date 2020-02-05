Дождь

Gem177

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novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
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Five Nights At Freddy(FNAF) геймплей

Lis_Nikolai avatar

Lis_Nikolai

February 5, 2020 at 02:38 AM

Здравствуйте товарищи,я расскажу о игре Five Nights at Freddy(FNAF)


Это игра в которой нужно выживать в пиццерии Фредди Фазбера.В этой игре вы играете за ночного охранника,главные враги этой игры это Аниматроники которые днём развлекают детей,их всего 4 Бонни это кролик гитарист, Чика это курица с кексом,она даёт всем пиццу, Фокси это Лис пират он раньше развлекал детей,но как тато он убил ребёнка и его пощитали сломанным,теперь возле его пиратской бухты с фиолетовыми занавесами,стоит табличка -sorry!- out of order(-простите!- вышло из строя),и самый главный Фредди Фазбер,и там есть секретный персонаж Голден Фредди(Золотой Фредди)он может появиться в 7 ночи(ночей в игре 8-7 точно не помню).
Теперь о офисе.В офис есть два прохода слева и справа,в этих проходах железные двери на кнопке,то есть нажимаешь на кнопку и дверь захлопывается,также фонарик который светит в коридор и можно увидеть аниматроника,но не всё так просто,нельзя просто закрыть двери и сидеть,есть энергия,она быстро тратится если обе двери закрыты,если энергия упадёт до нуля до всё отключится,свет погаснет,двери откроются,а в левом коридоре засветится морда Фредди с музыкой(как в музыкальной шкатулке) и когда он исчезнет через несколько секунд он вас напугает,и вы проиграете.
О самом выживании,Бонни ходит в левый коридор,если вы видите его на камерах(я расскажу о них по позже)что он в коридоре то проверяйте дверь слева светом и если там будет он сразу закрывайте иначе он вас напугает и вы проиграете,с Чикой сражаться также как и с Бонни но она идёт по правому коридору,извините я давно играл не помню как движется Фредди :(,Фокси начинает двигаться только с 3-2 ночи,но он двигается не так как все,он потихоньку вылезает из своей бухты,и когда вы его не видите на камере,а вместо текста на табличке(-sorry!- out of order) меняется на ITS ME,срочно закрывайте левую дверь! Он побежал по левому коридору! И после БУХ! Можете открывать дверь,он ударился об дверь и ушёл обратно в бухту,Золотой(или Голден,на ваш вкус) Фредди он появляется по середине офиса и просто сидит,если вы его видите,посмотрите на камеры,и обратно в офис,его там уже не будет.
О камерах можно сказать не много,вы поднимаете планшет и на экране планшета справа появляется план здания и камеры в виде прямоугольных кнопок,нажимаешь на разные кнопки и камеры переключаются,но есть камера на кухне,она не работает но только слышно что в ней происходит,иногда там может быть Чика которая шумит посудой.
Но есть одна загвоздка,внутри аниматроников находятся трупы и души детей,всё это сделал Фиолетовый Человек он заманил детей в одну из комнат пиццерии и убивал там,потом трупы ложил в аниматроников когда сцена была закрыта,чтобы никто не увидел трупы и не вызвал полицию,но души ему решили отомстить,но им в первой части не удаётся,они думают что охранник пиццерии за которого мы играем это Ф.Человек,и пытаются его убить,и удаётся это им только в 3 части фнафа о которой я расскажу в другой статье про FNAF 3.

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