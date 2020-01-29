S.T.A.L.K.E.R стоит ли играть?

Хочу разобраться,стоит ли перепроходить или кто еще не играл начать...
Давайте начнём с того,что Сталкер-это игра с открытым миром,где ты сам сможешь выбрать концовку игры.
Давайте в кратце вспомним о сюжете.
События сюжета игры начинаются в мае 2012 года, когда один из грузовиков попадает в аварию из-за грозы. В кузове машины лежат трупы сталкеров. Один из них оказывается живым и чудом попадает в сталкерскую деревню неподалёку. Выжившего сталкера зовут Меченый, он ничего не помнит и его КПК хранит лишь одну запись: «Убить Стрелка».
Сегодня на "пиратке" играть по сети невозможно,только покупать лицензию,это минус.Ведь не у всех есть средства,дабы купить лицензию.
Еще сюжет всем знаком и не очень интересно "повторяться".В целом играть можно,Но не рекомендую!
Не актуально!Но если есть желание,то милости просим,ИГРАЙТЕ!
Но я бы не рекомендовал,лично мне кажется,что на сегодняшний день по сети играть намного интересней,не правда?
Так что дело ваше!
Немного моей истории.
Я сначала не мог играть (компа не было), зато читал книги по нему. Штук 30 прочел, а потом только начал играть в него. Сейчас уже больше 60-ти книг прочел, и все равно бывает играю в Сталкера)
Но и играл я только в "Зов Припяти". "Тени Чернобыля" не понравились потому, что там нельзя было спать, чтобы не шастать ночью :D
Немного фактов:
- В описании аномалии «электра» говорится про видимый над ней днём голубоватый туман. Дело в том, что описание осталось от старого варианта «электры» — тогда в состоянии покоя (idle) над аномалией действительно витало что-то вроде тумана.
- «Волк, фабрику зачистили, выдвигаемся на исходные позиции, конец связи» — говорит Петруха. В старых вариантах Кордона примерно на месте АТП «Локомотив» действительно была фабрика (больше напоминающая котельную, работающую на угле).
- Анекдот про Васю подразумевает то, что аномалия «трамплин» подкидывает попавшегося сталкера на большую высоту и кидает наземь, однако в релизной версии лишь «хлопает» взрывной волной. В действительности, старая версия этой аномалии имела данное свойство.
- Сталкеры рассказывают различные анекдоты про автомобили . Однако в финальной версии игры транспорта нет. Зато он присутствует практически во всех сборках игры.
- На локации Припять можно услышать от свободовцев фразу «Тебе не скрыться, Череп. Ты будешь ликвидирован». Появление ее весьма странно, учитывая то что группа Черепа сидит на Армейских складах. Однако, численность и расцветка формы сталкеров (красные полосы), которые ожидали Меченого у входа в Припять дают основания предполагать, что они изначально планировались как члены группировки Долг и в игре даже предусматривалась сцена боя долговцев и Свободы на Припяти.