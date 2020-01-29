S.T.A.L.K.E.R стоит ли играть?

Хочу разобраться,стоит ли перепроходить или кто еще не играл начать...

В описании аномалии «электра» говорится про видимый над ней днём голубоватый туман. Дело в том, что описание осталось от старого варианта «электры» — тогда в состоянии покоя (idle) над аномалией действительно витало что-то вроде тумана.

«Волк, фабрику зачистили, выдвигаемся на исходные позиции, конец связи» — говорит Петруха. В старых вариантах Кордона примерно на месте АТП «Локомотив» действительно была фабрика (больше напоминающая котельную, работающую на угле).

Анекдот про Васю подразумевает то, что аномалия «трамплин» подкидывает попавшегося сталкера на большую высоту и кидает наземь, однако в релизной версии лишь «хлопает» взрывной волной. В действительности, старая версия этой аномалии имела данное свойство.

Сталкеры рассказывают различные анекдоты про автомобили . Однако в финальной версии игры транспорта нет. Зато он присутствует практически во всех сборках игры.

На локации Припять можно услышать от свободовцев фразу «Тебе не скрыться, Череп. Ты будешь ликвидирован». Появление ее весьма странно, учитывая то что группа Черепа сидит на Армейских складах. Однако, численность и расцветка формы сталкеров (красные полосы), которые ожидали Меченого у входа в Припять дают основания предполагать, что они изначально планировались как члены группировки Долг и в игре даже предусматривалась сцена боя долговцев и Свободы на Припяти.



Давайте начнём с того,что Сталкер-это игра с открытым миром,где ты сам сможешь выбрать концовку игры.Давайте в кратце вспомним о сюжете.События сюжета игры начинаются в мае 2012 года, когда один из грузовиков попадает в аварию из-за грозы. В кузове машины лежат трупы сталкеров. Один из них оказывается живым и чудом попадает в сталкерскую деревню неподалёку. Выжившего сталкера зовут Меченый, он ничего не помнит и его КПК хранит лишь одну запись: «Убить Стрелка».Сегодня на "пиратке" играть по сети невозможно,только покупать лицензию,это минус.Ведь не у всех есть средства,дабы купить лицензию.Еще сюжет всем знаком и не очень интересно "повторяться".В целом играть можно,Но не рекомендую!Не актуально!Но если есть желание,то милости просим,ИГРАЙТЕ!Но я бы не рекомендовал,лично мне кажется,что на сегодняшний день по сети играть намного интересней,не правда?Так что дело ваше!Немного моей истории.Я сначала не мог играть (компа не было), зато читал книги по нему. Штук 30 прочел, а потом только начал играть в него. Сейчас уже больше 60-ти книг прочел, и все равно бывает играю в Сталкера)Но и играл я только в "Зов Припяти". "Тени Чернобыля" не понравились потому, что там нельзя было спать, чтобы не шастать ночью :DНемного фактов: