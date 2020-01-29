S.T.A.L.K.E.R стоит ли играть?

fnogaj
fnogaj
Gem42
Dante
Dante
Gem16
Matvei Pankov
Matvei Pankov
Gem16
Leo Roy
Leo Roy
Gem11
Atia
Atia
Gem10
vool jjj
vool jjj
Gem762
Alan Vizcarra
Alan Vizcarra
Gem12
PaulTran
PaulTran
Gem50
Josué Oliveira
Josué Oliveira
Gem21
Kara Hazar
Kara Hazar
Gem12
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem3
salbajoyreang2
salbajoyreang2
Gem16
leo_crazy42
leo_crazy42
Gem17
fnogaj
fnogaj
Gem14
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem3
fnogaj
fnogaj
Gem40
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem832
Ander Teskalo
Ander Teskalo
Gem17,500
Erika
Erika
Gem6
larisa costisor
larisa costisor
Gem10
Дождь

Gem177

adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
Войдите, чтобы начать общение в чате

44

0/160

Назад к форуму От пользователей

S.T.A.L.K.E.R стоит ли играть?

etoihaha avatar

etoihaha

January 29, 2020 at 02:59 PM

Хочу разобраться,стоит ли перепроходить или кто еще не играл начать...


Давайте начнём с того,что Сталкер-это игра  с открытым миром,где ты сам сможешь выбрать концовку игры.
Давайте в кратце вспомним о сюжете.
События сюжета игры начинаются в мае 2012 года, когда один из грузовиков попадает в аварию из-за грозы. В кузове машины лежат трупы сталкеров. Один из них оказывается живым и чудом попадает в сталкерскую деревню неподалёку. Выжившего сталкера зовут Меченый, он ничего не помнит и его КПК хранит лишь одну запись: «Убить Стрелка».
Сегодня на "пиратке" играть по сети невозможно,только покупать лицензию,это минус.Ведь не у всех есть средства,дабы купить лицензию.
Еще сюжет всем знаком и не очень интересно "повторяться".В целом играть можно,Но не рекомендую!
Не актуально!Но если есть желание,то милости просим,ИГРАЙТЕ!
Но я бы не рекомендовал,лично мне кажется,что на сегодняшний день по сети играть намного интересней,не правда?
Так что дело ваше!
Немного моей истории.
Я сначала не мог играть (компа не было), зато читал книги по нему. Штук 30 прочел, а потом только начал играть в него. Сейчас уже больше 60-ти книг прочел, и все равно бывает играю в Сталкера)
Но и играл я только в "Зов Припяти". "Тени Чернобыля" не понравились потому, что там нельзя было спать, чтобы не шастать ночью :D
Немного фактов:
  • В описании аномалии «электра» говорится про видимый над ней днём голубоватый туман. Дело в том, что описание осталось от старого варианта «электры» — тогда в состоянии покоя (idle) над аномалией действительно витало что-то вроде тумана.
  • «Волк, фабрику зачистили, выдвигаемся на исходные позиции, конец связи» — говорит Петруха. В старых вариантах Кордона примерно на месте АТП «Локомотив» действительно была фабрика (больше напоминающая котельную, работающую на угле).
  • Анекдот про Васю подразумевает то, что аномалия «трамплин» подкидывает попавшегося сталкера на большую высоту и кидает наземь, однако в релизной версии лишь «хлопает» взрывной волной. В действительности, старая версия этой аномалии имела данное свойство.
  • Сталкеры рассказывают различные анекдоты про автомобили . Однако в финальной версии игры транспорта нет. Зато он присутствует практически во всех сборках игры.
  • На локации Припять можно услышать от свободовцев фразу «Тебе не скрыться, Череп. Ты будешь ликвидирован». Появление ее весьма странно, учитывая то что группа Черепа сидит на Армейских складах. Однако, численность и расцветка формы сталкеров (красные полосы), которые ожидали Меченого у входа в Припять дают основания предполагать, что они изначально планировались как члены группировки Долг и в игре даже предусматривалась сцена боя долговцев и Свободы на Припяти.
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

January 29, 2020 at 06:53 PM

почему нет, можно
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

January 29, 2020 at 06:54 PM

но я прошел давно, ждем вторую
DAILY716 avatar

DAILY716

January 29, 2020 at 07:27 PM

Топчик игра люблю
Mashinav1 avatar

Mashinav1

January 29, 2020 at 07:36 PM

стоит
nikitanikxau avatar

nikitanikxau

January 30, 2020 at 01:10 AM

стоит
Foxy537891 avatar

Foxy537891

January 30, 2020 at 01:11 AM

Жа сталкер
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

January 30, 2020 at 12:53 PM

всегда перепрохожу!
vladxpro20 avatar

vladxpro20

January 30, 2020 at 07:52 PM

Да стоит

Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

January 30, 2020 at 07:56 PM

Сейчас я уже не хочу
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

January 30, 2020 at 07:56 PM

В своё время да, игра супер
DoStOcHkA avatar

DoStOcHkA

January 30, 2020 at 08:01 PM

Да , играй
vladxpro20 avatar

vladxpro20

January 30, 2020 at 08:09 PM

Конечно!
enderson2017roblox avatar

enderson2017roblox

January 31, 2020 at 01:06 PM

стоит

Join the conversion by creating an account on Gamehag

ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности

S.T.A.L.K.E.R стоит ли играть? на форуме От пользователей на Gamehag