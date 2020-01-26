Fortnite Pve Типы Героев

fnogaj
fnogaj
Gem42
Dante
Dante
Gem16
Matvei Pankov
Matvei Pankov
Gem16
Leo Roy
Leo Roy
Gem11
Atia
Atia
Gem10
vool jjj
vool jjj
Gem762
Alan Vizcarra
Alan Vizcarra
Gem12
PaulTran
PaulTran
Gem50
Josué Oliveira
Josué Oliveira
Gem21
Kara Hazar
Kara Hazar
Gem12
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem3
salbajoyreang2
salbajoyreang2
Gem16
leo_crazy42
leo_crazy42
Gem17
fnogaj
fnogaj
Gem14
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem3
fnogaj
fnogaj
Gem40
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem832
Ander Teskalo
Ander Teskalo
Gem17,500
Erika
Erika
Gem6
larisa costisor
larisa costisor
Gem10
Дождь

Gem177

adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
Войдите, чтобы начать общение в чате

44

0/160

Назад к форуму От пользователей

Fortnite Pve Типы Героев

YouTechTIF avatar

YouTechTIF

January 26, 2020 at 08:20 PM

Герой в PVE режиме под нозванием: "Сражение с бурей" игры Fortnite разделены на четыре класса: Ниндзя, Конструктор, Путешественник и Солдат. Каждый класс героя имеет свой уникальности это может быть: Боевая способность, Уникальная способность и недостатки. Подробнее о способностях каждого класса можно узнать ниже.


Путешественник - специализируются на сборе материалов. Благодаря своим пассивным способностям они мастера в нахождении сундуков. Они также обладают уникальной способностью, благодаря которой они могут собирать разбросанные по всех карте маяки, и использовать их в качестве вызова "Лама" или турели "Мишка". Способность - "Лама" даёт вам определённое количество строительных материалов каждого типа и руд. Способность - "Мишка" призывает турель в виде мишки на определённое время. Количество времени меняется от уровня мощи и количества усилений. Способность - "Фазовый сдвиг" при использование делает рывок на несколько метров

 
Основным недостатком этого класса является отсутствие боевых способностей.


Конструктор - Благодаря имеющимся у них бонусам на строительство и скорость ремонта, они являются чрезвычайно востребованными для эффективной постройки защитных сооружений фортов. Кроме того их способность "БАЗА" даёт постройкам дополнительную защиту, в то время как их "натиск" позволяет толкать толпы мозгляков, ограждая постройки от незванных гостей. В боевых ситуациях конструкторы получают большее количество здоровья и щита, что позволяет им спокойно использовать свои способности в толпе мозгляков.

Однако они имеют самую низкую скорость передвижения из всех игровых классов.


Солдат - Хороши в нанесения урона с помощью боевых способностей. Боевые способности солдата: "Граната", "Электро мина" и "Двойные пистолеты". Так что если вы хотите играть за персонажа, который наносит много урона и является разносторонним, то можете со спокойной душой выбирать Солдата. Способность - "Электро мина" создаёт электрическую сферу на короткое время но с большим уроном. Способность - "Граната" создаёт гранату которая при взрыве наносит большой урон. Способность - "Двойные пистолеты" даёт на определённое время Двойные пистолеты.

Большим минусом персонажа является то, что у него нет никаких бонусов к строительству.


Ниндзя - Имеет уникальную способность "двойной прыжок", а также более высокой разовой скорости передвижения, ниндзя обладают наибольшей подвижностью из всех игровых классов. Ниндзя могут так же владеть оружием дальнего боя, но многие из их навыков позволяют улучшить рукопашный бой. Кроме того, они имеют различные боевые (атакующие) способности, а также могут избегать урона, что позволяет им эффективнее сражаться с мозгляками.

Их единственным недостатком является то, что они изначально имеют более низкие показатели здоровья и щита, что заставляет игрока использовать мобильность Ниндзя, дабы избегать получения урона.

negan048 avatar

negan048

January 29, 2020 at 03:27 AM

Мне больше всего нравится ниндзя
Gronar avatar

Gronar

January 29, 2020 at 04:34 AM

хм а почему так много Фортнайта?
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

January 29, 2020 at 06:54 PM

не играл, но спасибо за информацию
DAILY716 avatar

DAILY716

January 29, 2020 at 07:26 PM

Супер игра люблю в неї грати просто супер,топ,клас,люблю
vsplox1 avatar

vsplox1

January 29, 2020 at 07:30 PM

ниндзя топ

GAMEGTA2019 avatar

GAMEGTA2019

January 30, 2020 at 01:50 PM

прикольно
GAMEGTA2019 avatar

GAMEGTA2019

January 30, 2020 at 01:50 PM

супер
GAMEGTA2019 avatar

GAMEGTA2019

January 30, 2020 at 01:50 PM

игра топ
GAMEGTA2019 avatar

GAMEGTA2019

January 30, 2020 at 01:50 PM

круто топ

Noobowskiy avatar

Noobowskiy

January 30, 2020 at 08:44 PM

Ммммм... Как играть в мини игры и с кок за нвих доют???:space_invader:

Join the conversion by creating an account on Gamehag

ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности

Fortnite Pve Типы Героев на форуме От пользователей на Gamehag