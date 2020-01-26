Fortnite Pve Типы Героев

Герой в PVE режиме под нозванием: "Сражение с бурей" игры Fortnite разделены на четыре класса: Ниндзя, Конструктор, Путешественник и Солдат. Каждый класс героя имеет свой уникальности это может быть: Боевая способность, Уникальная способность и недостатки. Подробнее о способностях каждого класса можно узнать ниже.

Путешественник - специализируются на сборе материалов. Благодаря своим пассивным способностям они мастера в нахождении сундуков. Они также обладают уникальной способностью, благодаря которой они могут собирать разбросанные по всех карте маяки, и использовать их в качестве вызова "Лама" или турели "Мишка". Способность - "Лама" даёт вам определённое количество строительных материалов каждого типа и руд. Способность - "Мишка" призывает турель в виде мишки на определённое время. Количество времени меняется от уровня мощи и количества усилений. Способность - "Фазовый сдвиг" при использование делает рывок на несколько метровОсновным недостатком этого класса является отсутствие боевых способностей.



Конструктор - Благодаря имеющимся у них бонусам на строительство и скорость ремонта, они являются чрезвычайно востребованными для эффективной постройки защитных сооружений фортов. Кроме того их способность "БАЗА" даёт постройкам дополнительную защиту, в то время как их "натиск" позволяет толкать толпы мозгляков, ограждая постройки от незванных гостей. В боевых ситуациях конструкторы получают большее количество здоровья и щита, что позволяет им спокойно использовать свои способности в толпе мозгляков.



Однако они имеют самую низкую скорость передвижения из всех игровых классов.





Солдат - Хороши в нанесения урона с помощью боевых способностей. Боевые способности солдата: "Граната", "Электро мина" и "Двойные пистолеты". Так что если вы хотите играть за персонажа, который наносит много урона и является разносторонним, то можете со спокойной душой выбирать Солдата. Способность - "Электро мина" создаёт электрическую сферу на короткое время но с большим уроном. Способность - "Граната" создаёт гранату которая при взрыве наносит большой урон. Способность - "Двойные пистолеты" даёт на определённое время Двойные пистолеты.



Большим минусом персонажа является то, что у него нет никаких бонусов к строительству.





Ниндзя - Имеет уникальную способность "двойной прыжок", а также более высокой разовой скорости передвижения, ниндзя обладают наибольшей подвижностью из всех игровых классов. Ниндзя могут так же владеть оружием дальнего боя, но многие из их навыков позволяют улучшить рукопашный бой. Кроме того, они имеют различные боевые (атакующие) способности, а также могут избегать урона, что позволяет им эффективнее сражаться с мозгляками.



Их единственным недостатком является то, что они изначально имеют более низкие показатели здоровья и щита, что заставляет игрока использовать мобильность Ниндзя, дабы избегать получения урона.