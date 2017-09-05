Как накопить гемы на строителя в clash of clans

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FIFAclash
September 5, 2017 at 04:54 PM
Clash of Clans качают каждый день около 40 000 человек. Все эти люди имеют одинаковый стартовый капитал в размере 500 кристаллов.
Кто-то тратит их на ускорения всего что можно, кто-то собирает на строителей, но в любом случаи, что те, что те, хотели бы получить гемы бесплатно.
Ну а кто бы не захотел?
Мы сразу предупредим, что здесь не будет никаких взломов и прочей ерунды. Реальные, проверенные способы. Так же сразу хотим сказать, никому не давайте свои данные от деревни, никому! но если так получилось что вас взломали то можно обратится к службе поддержке которая вам с радостью поможет там работаю отзывчивые и приятные на общения люди они вам будут задовать вопросы на которые вам придётся ответить чтобы получить доступ к аккаунту есть программы для взлома не верьте и не клюйте на эти уловки это враньё и ложь а если вам даже какимто чудным способом вам удолось получить гемы через какоето приложения то вас в скорем времени забанеят так как запрещается использовать стороние програмы будьте осторожны и удачи вам в боях!!! но збыл сказать также есть приложения на андроил или айос устроиств где за устоновление игра даётся какоето число балов которые потом можно будет перевсти в реальные деньги и также можно превести это в гемы клэш оф клэнс и таким образом можно накопить или даже если точнее сказать заработать без вложений на приличное число гемов за которые потом можно будет потратить на хижины строителей или на ускорение нв сего возможного говорить все приложенияя вам не буду так как это будет считатся рекламой
Elaman13
November 24, 2017 at 11:14 PM
Sergey1
November 26, 2017 at 12:46 AM
ilya33_pro
March 24, 2019 at 12:58 PM
Sertatt
March 24, 2019 at 01:29 PM
Drakonchik226
March 24, 2019 at 04:39 PM
gentlehelllll
March 24, 2019 at 05:31 PM
Andrii1221
April 22, 2019 at 02:55 AM
akira_yukio
December 12, 2019 at 07:17 PM
theplaymork
December 13, 2019 at 04:13 AM
DayDaminys
December 15, 2019 at 02:36 AM
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