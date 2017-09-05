Как накопить гемы на строителя в clash of clans

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Дождь

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adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem116 от Дождя.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: привет
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: dem.pferd.heisst.horst: 1fae0 emote (inline chat version)
apprentice rank iconaugustin er sort: Mind Blown emote (inline chat version)
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Как накопить гемы на строителя в clash of clans

FIFAclash avatar

FIFAclash

September 5, 2017 at 04:54 PM

как накопить гемов на строителя

Clash of Clans качают каждый день около 40 000 человек. Все эти люди имеют одинаковый стартовый капитал в размере 500 кристаллов.

 

Кто-то тратит их на ускорения всего что можно, кто-то собирает на строителей, но в любом случаи, что те, что те, хотели бы получить гемы бесплатно.

Ну а кто бы не захотел?

Мы сразу предупредим, что здесь не будет никаких взломов и прочей ерунды. Реальные, проверенные способы. Так же сразу хотим сказать, никому не давайте свои данные от деревни, никому! но если так получилось что вас взломали то можно обратится к службе поддержке которая вам с радостью поможет там работаю отзывчивые и приятные на общения люди они вам будут задовать вопросы на которые вам придётся ответить чтобы получить доступ к аккаунту есть программы для взлома не верьте и не клюйте на эти уловки это враньё и ложь а если вам даже какимто чудным способом вам удолось получить гемы через какоето приложения то вас в скорем времени забанеят так как запрещается использовать стороние програмы будьте осторожны и удачи вам в боях!!! но збыл сказать также есть приложения на андроил или айос устроиств где за устоновление игра даётся какоето число балов которые потом можно будет перевсти в реальные деньги и также можно превести это в гемы клэш оф клэнс и таким образом можно накопить или даже если точнее сказать заработать без вложений на приличное число гемов за которые потом можно будет потратить на хижины строителей или на ускорение нв сего возможного говорить все приложенияя вам не буду так как это будет считатся рекламой 

Elaman13 avatar

Elaman13

November 24, 2017 at 11:14 PM

дайте мне пажалуста 1000 гемы
Sergey1 avatar

Sergey1

November 26, 2017 at 12:46 AM

А если лень выполнять?
ilya33_pro avatar

ilya33_pro

March 24, 2019 at 12:58 PM

всем привет ребят
Sertatt avatar

Sertatt

March 24, 2019 at 01:29 PM

Блин так лень
Drakonchik226 avatar

Drakonchik226

March 24, 2019 at 04:39 PM

Делайте задания там тоже дают много!
gentlehelllll avatar

gentlehelllll

March 24, 2019 at 05:31 PM

круто

Andrii1221 avatar

Andrii1221

April 22, 2019 at 02:55 AM

теперь их получить совсем просто, я начинал играть, когда собирали геммы исключительно из перпятствий на карте. самый простой и ленивый способ- дождаться игр кланов. зайти в топ клан, взять самое простое 1 задание (убрать 5 препятствий и тд) и выйти с клана, награды тебе придут в полном размере из которых можно выбрать либо сами геммы либо волшебные предметы, которые можно продать за геммы
akira_yukio avatar

akira_yukio

December 12, 2019 at 07:17 PM

Занимательно
theplaymork avatar

theplaymork

December 13, 2019 at 04:13 AM

Ну прикольно чтоли
DayDaminys avatar

DayDaminys

December 15, 2019 at 02:36 AM

просто не трать и все что сложного у меня 3к гемов

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Как накопить гемы на строителя в clash of clans на форуме От пользователей на Gamehag