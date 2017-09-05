Советы по игре Clash Royale

Дождь

Gem311

adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem116 от Дождя.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: привет
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: dem.pferd.heisst.horst: 1fae0 emote (inline chat version)
apprentice rank iconaugustin er sort: Mind Blown emote (inline chat version)
novice rank iconClaudio Cuello: :)
novice rank iconJay hardstyles: pepeD emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem152 от Дождя.
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adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: pepeJAM emote (inline chat version)
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Советы по игре Clash Royale

teragor avatar

teragor

September 5, 2017 at 04:04 PM

В этой статье как расскажу вам как быстро подняться к любой арены)))
В этой статье как расскажу вам как быстро подняться к любой арены)))
Первый совет.Не используйте популярные колоды, всегда делайте их индивидуальными. Желательно чтобы они стоили 3.3-3.8 эликсира.Второй совет.Когда вы в бою и выиграли несколько раз подряд, не идите в бой дальше так как по закону подлости вы проиграете.Третий совет.Никогда после проигрыша не идите в бой а отдохните немного. Потому что вы не выиграете следующий бой.Я надеюсь я вам помог))
Также я вам хотел разкать что я сижу на 4300 кубках и мне ничего не мешает выше подняться. Я не хочу з вас издеваться но каждый из вас може подняться и до 7000 кубков)) но всьо решает скил, удача и начальное розположение карт. Я знаю что каждый из вас думает что вам не нужны советы но это не так. Даже у меня есть друг который сидит ниже меня но скилл у нас ровный и мне иногда нужен егот совет а ему мой совет)))
Ну все все мои советы исчерпаны. 
Давйте я вам розкажу про мои колоды))
1.. шар+ледяной голем+молния+стрелы+лучницы+мегаминьйон+надгробие+армия скелетов_____________________________________________
2.. три мушкетера+таран+сборщик эликсира+орда миньйонов+зап+ледяной дух+рыцорь+исцеление_______________________________________
Ну и немножко про самую игру...
Клеш Рояль это игра про захвативающие боя с другими игроками по всему миру. Там есть разные испытания и турниры. В самой игре очень много воиск и разработчики не забывают про игроков и всегда отвечают на ваши сообщения. Есть очень много ютуберов которые снимают эту игру и надеюсь она вам понравиться)))
saidqq0 avatar

saidqq0

December 24, 2018 at 12:40 PM

привет как дела

Vezet avatar

Vezet

July 7, 2019 at 11:40 AM

Спасибо, но я играю в другую игру от суперсел
MuhaPro099 avatar

MuhaPro099

July 7, 2019 at 12:19 PM

ЫВПВАФЫВФП

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