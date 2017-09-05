Советы по игре Clash Royale

teragor

В этой статье как расскажу вам как быстро подняться к любой арены)))

В этой статье как расскажу вам как быстро подняться к любой арены)))

Первый совет.Не используйте популярные колоды, всегда делайте их индивидуальными. Желательно чтобы они стоили 3.3-3.8 эликсира.Второй совет.Когда вы в бою и выиграли несколько раз подряд, не идите в бой дальше так как по закону подлости вы проиграете.Третий совет.Никогда после проигрыша не идите в бой а отдохните немного. Потому что вы не выиграете следующий бой.Я надеюсь я вам помог))

Также я вам хотел разкать что я сижу на 4300 кубках и мне ничего не мешает выше подняться. Я не хочу з вас издеваться но каждый из вас може подняться и до 7000 кубков)) но всьо решает скил, удача и начальное розположение карт. Я знаю что каждый из вас думает что вам не нужны советы но это не так. Даже у меня есть друг который сидит ниже меня но скилл у нас ровный и мне иногда нужен егот совет а ему мой совет)))

Ну все все мои советы исчерпаны.

Давйте я вам розкажу про мои колоды))

1.. шар+ледяной голем+молния+стрелы+лучницы+мегаминьйон+надгробие+армия скелетов_____________________________________________

2.. три мушкетера+таран+сборщик эликсира+орда миньйонов+зап+ледяной дух+рыцорь+исцеление_______________________________________

Ну и немножко про самую игру...

Клеш Рояль это игра про захвативающие боя с другими игроками по всему миру. Там есть разные испытания и турниры. В самой игре очень много воиск и разработчики не забывают про игроков и всегда отвечают на ваши сообщения. Есть очень много ютуберов которые снимают эту игру и надеюсь она вам понравиться)))