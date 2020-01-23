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головоломки и их решение

Flashk avatar

Flashk

January 23, 2020 at 02:00 AM

В этой статье я помогу людям играющим в Resident Evil 2 с головоломками. Надеюсь, что эта статья поможет вам в прохождении игры Resident Evil 2 и вы достойно оцените ее. Заранее спасибо :)


Resident Evil 2 -2019 – это одна из самых популярных игр в жанре хоррор, уходящего года. В ней есть все, что так любят поклонники этого жанра. Особую же радость фанатам доставили головоломки в игре, с которыми у многих возникали проблемы. Примечательно и то, что при повторном прохождении игры – решения головоломок тоже будут изменяться, что делает игру еще более интересной и увлекательной.

Собственно говоря – для этого мы и сделали эту статью, чтобы помочь вам найти решения загадок Resident Evil 2 – 2019, чтобы вы не мучились, и быстрее прошли место, где остановились ранее.

Статуя льва.

Данное задание будет доступно вам с первых минут игры, но вся загвоздка заключается в том, что необходимо отыскать три статуи, чтобы получить медальоны с них, чтобы впоследствии активировать их на богине в фойе.

Что касается решения головоломки – то выполнить ее можно будет в полиции, в главном зале.

 

fbdgfgnfhmghk.jpg

 

Подойдите к статуе и накрутите комбинацию, состоящую из льва, ветки и орла.

 

fbdffgjghjghkoi.jpg

 

В случае повторного прохождения – здесь надо будет накрутить корону, орла и огонь.

Статуя единорога.

В комнату с этой статуей вы попадете, только если вы уже нашли синенький ключик на третьем этаже, а после – пройти в библиотеку.

 fbnfgngngfjmk.jpg

 

Комната с единорогом будет находиться на втором этаже копов, в комнате отдыха.

 fbdfbgnfnhgmk.jpg

 

Чтобы забрать медальон со статуи – здесь надо будет накрутить комбинацию из водолея, скорпиона, а также рыб.

 fbcgnfgnghmgkl.jpg

 

В случае перепрохождения – комбинация изменится на знак близнецов, червя и чешую.

Статуя девы.

Чтобы попасть в комнату, где хранится эта статуя – вам нужно будет найти электронный девайс в операционной и батарею, в офисе STARS. Таким образом вы сможете скрафтить детонатор, чтобы взорвать баррикаду на 3 этаже, закрывающую проход в комнату со статуей.

 bbdgffgnfk.jpg

 

Сложность этой статуи заключается еще и в том, что иконки тут – будут полузатертыми. Вам же нужно будет набрать комбинацию из лука, девы и змеи.

 dfbsdfbngnfnfk.jpg

 

А в случае повторного прохождения – выбирайте арфу, барана и птицу.

Статуя богини.

Таким образом вы завершаете квест, на получение 3 медальонов. Теперь вы можете более подробно изучить статую и понять, зачем же вы все это делали ранее. Статую вы найдете в главном холе полиции на первом этаже.

 dfbsdfbngnfnfk.jpg

 

Вставляете все 3 медальона в статую, и под ней открывается проход под полицейский участок.

 bgnbfgnfk.jpg

 

Головоломка в Изоляторах.

 fbfbfgbfgnfk.jpg

 

В случае, если вы проходите игру за Леона – то в изоляторых вам нужно будет воспользоваться электрощитком, чтобы активировать подачу энергии. В верхней части аппарата – обратите внимание на 2 шкалы со стрелками. Также обратите внимание на красные линии, на шкале.

 

sfbbbbnfgnfm.jpg

 

Вам нужно сделать так, чтобы стрелки попали на эти линии. Для этого – просто работайте последним и предпоследним выключателями. Так вы правильно распределите ток.

Электрощиток.

Далее – вам нужно будет найти парочку деталей, которые понадобятся для работы с электрощитком. Данная головоломка будет доступна только для Леона, т.к. он будет находится в изоляторах, в которых Клэр не бывала.

 

fbdgbnfgnghmkl.jpg

 

Подходите к щитку и добавляете туда найденные предметы.

 

fbdbfgnfhgmghku.jpg

 

Вы должны будете построить правильную цепочку, чтобы решетка открылась.

 

dfbdbnfgnfnk.jpg

 

Штекеры король и королева.

Тут вам предстоит пройти по Канализации, откуда вы попадете в хранилище расходников. Тут вам нужно поднять штекеры короля и королевы, чтобы далее – использовать их на дверях.

 

dvsdvdfbfgnfj.jpg

 

Выполнить же головоломку можно так. Сперва берете фигуру королевы и используете ее на правой части двери. Проходите вверх и забираете фигуру короля, чтобы поместить ее на дверь оружейной комнаты. Далее – забираете обе фигурки, королеву – возвращаете на место, а короля – вставляете в дверь, из которой только что вернулись. Достаете королеву, возвращаетесь в начало и идете в комнату мониторинга.

 

fbfdbdfgnfgnfnk.jpg

 

Шахматные розетки.

Расположен данный квест в канализационном центре, а точнее в мониторинговой комнате, где закончился предыдущий квест. У вас на руках есть Королева, Король и Ладья, а под правой стеной найдете гнездо, в котором таится пешка, а вот слева расположен конь. Туру (Ладью) - вы сможете найти в лифте канализации, подняв лифт к Рабочей комнате. Тут вам понадобится еще и вилка с розетки, ее можно найти, выйдя из мастерской.

 

vdfbdbgfgngk.jpg

 

Обратите внимание на щитки справа. Вам нужно будет расставить шахматные фигуры в правильной последовательности.

При первом прохождении расставляете их в таком порядке:

1. На правой стене - пешка, ферзь и король.
2. На левой стене - конь, слон и ладья.

При повторном прохождении:

1. Пешка, ладья и конь.
2. Ферзь, король и слон.

Далее – бежите к щитку и активируете тумблеры под номерами 1, 2 и 4.

 

xfbbnfnfgk.jpg

 

Лаборатория.

 

fbdbfgjfjgmg.jpg

 

Добравшись в лабораторию – вам нужно будет использовать терминал, чтобы ввести правильную комбинацию. Сложность заключается в том, что привычных цифр там не будет. Но в этом же и их простота. Просто замените символы обычными цифрами, как они располагаются на телефоне.

 

sddfbfnfnghmkkl.jpg

 

Ввести вам нужно следующие комбинации:

1. При первом прохождении 3123 и 2067.
2. При втором прохождении 2048 и 5831.

Картридж с распылением гербицидов.

Сюда дорога приведет вас сразу после введения правильного кода. Теперь вы сможете активировать синтез лекарства, но для начала – нужно вставить в нее картридж с дисперсией. Кстати, тут есть одна особенность. Если вы уже пытались что-то делать – то дозировка может отличаться от той, что показана у нас, поэтому и разгадывать головоломку вам придется самостоятельно.

 

sddfbfgnfmnk.jpg

 

Вам нужно будет менять местами колбы таким образом, чтобы 2 из них достигли красной отметки. Если вы не начинали проходить эту головоломку – тогда кликайте комбинацию следующим образом:

1. При первом прохождении: 2-1-3-2-1-3-2-1, где вместо цифр – цвета на аппарате.
2. При втором прохождении: 3-2-1-2-3-2-3-1-3-2-1.

Прохождение за Клэр. Электронная панель для открытия дверей.

Находится квест на 2 этаже полиции, в помещении с частной коллекцией.

 

dfbdbfgnfgngfhmgk.jpg

 

Аналогичная задача была и у Леона.

 

fbgnfnghnghmlk.jpg

 

Клэр предстоит вывести правильную цепочку. Вот, как она должна выглядеть.

 

bfgnfmghgll.jpg

 

 

 

MockyYouTube avatar

MockyYouTube

January 23, 2020 at 06:01 AM

Ну нормас)))
sergeykonrad avatar

sergeykonrad

January 23, 2020 at 09:44 AM

Класс! очень круто!
HACKER1738Kode avatar

HACKER1738Kode

January 23, 2020 at 09:46 AM

Привет очень круто!
HACKER1738Kode avatar

HACKER1738Kode

January 23, 2020 at 09:46 AM

ГГ

Kolya651 avatar

Kolya651

January 23, 2020 at 10:37 AM

спасибо за информацию
Ed1990 avatar

Ed1990

January 23, 2020 at 10:47 AM

Отличное предложение
akira_yukio avatar

akira_yukio

January 23, 2020 at 12:27 PM

Здоровски

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