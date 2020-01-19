Всем привет! Сегодня я расскажу вам об игре "Vangers". От российской компанией К-Д ЛАБ, которая была выпущена аж в 1998 году. Игра обладает воксельной графикой, изменяемым ландшафтом, ну а также очень даже хорошим сюжетом.И да, это не просто игра, это игра, которая нечего не объясняет, т.е не поиграв в эту игру, вы нечего не поймете, поэтому насчет предыстории и сюжета, вам будет сложно что либо понять, ибо расписать все это адекватно очень сложно. Поэтому я просто попытаюсь рассказать вам о плюсах и минусах, но и не забывайте, игра очень старая.

Вообще, перед самой игрой вам дадут текстовое предисловие, о том что произошло за тысячу лет до текущих событий в игре, но я расскажу вкратце: Софти, так называли людей в игре, получили технологии, которое очень повлияло на эволюцию человечества, это были изменения пространства.Люди, забыв об осторожности, начали безрассудно открывать порталы, и завоевывать новые земли. Люди не освоившись с новым миром, стали строить портал в другой мир, и вскоре, это привело к плохим последствиям.И так люди получили нового противника - Криспо ( Это тоже развитая раса, только в другом как бы направлении ). Люди встретив Криспо, подумав, что это очередные существа, которых они повстречали немало, начали их уничтожать, но это было ошибкой. Криспо, смогли проникнуть в порталы, и захватывать города Софти, и так Криспо уничтожили портал Земли, в которых остались миллион Софти. Вскоре, Криспо поняв, что люди очень подходят для носителей личинок самих Криспо, начинают их прижимать, Софти, в растерянности, смогли скажем так, поставить барьер, который запретил доступ других миров, и так Софти и Криспо остались на одной земле, впрочем, в игре это называется "Супом Веществ", оно и понятно почему.Далее, из-за конфликта Софти и Криспо, они начали просто навсего вымирать, мало кто из них мог выжить, но за многие столетия образовались "Биосы" ( Это такие существа, которые дают нам задания, грубо говоря советчики, в начале игры мы встречаем одного из представителей Биоса) Впрочем, не удивительно, ибо тела Криспо, и разум Софти, и поместить все в едино, получится очень умное существо. Итак, действия игры происходят примерно через 1000 лет после всех событий, мы начинаем играть за Вангеров (это такие боевые машины) И игру мы начинаем с того, что биос, как его еще называют "элипод", начинает разговор с нами...Опять таки, скажу, что сложно описать, что либо в игре, ну что я могу сказать про геймплей, это игра с видом сверху, где на боевых машинах ( вангер ) тебе нужно расследовать мир, и выполнять задания Элиподов. Пока мы выполняем эти задания Элипод рассказывает нам про историю, что произошло, кто они такие, кто мы такие, и вообще, как все это было.В игре присутствует такие вещи как:. От авторитета зависит, как Элипод будет с нами общаться, и как Вангеры будут к нам относится.От удачи зависят предметы в тайниках, в игре их не мало, да и предметов тоже.Короче, простыми словами: Можно прокачиваться, улучаться, Сражаться с другими машинами, возить предметы на скорость ( тоесть гонки ), Мир полностью открытый, что хочешь, то и делай.В игре можно изменять ландшафт, изменять даже что-то при разговоре Элиподов.Мир сам меняется с нашим участием или без, неважно.Это то, что можно игру проходить разными способами, тоесть, очень много способов пройти игру, а если ты ее проходишь, то тебе дают еще множество способов, ну а также в игре есть 10 мировВ игре графика воксельная, сначала, может быть она будет просто резать тебе глаза, т.к игра сами понимаете давняя, то потом перестаешь всматривается, лично у меня так было, поэтому, ну что тут сказать. В принципе, все нарисовано отлично, все Элиподы, да и боевые машины тоже, ландшафт только со временем.Управление в игре очень интересное. и по началу очень сложно управлять мехосом. В игре есть несколько прикольных фишек. Например пружина в машине, которая позволяет далеко прыгать, да и просто перепрыгивать препятствие.У машина как понятно, есть тормоз, можно ехать в любые стороны, есть также перекат машины, машина просто навсего можно перекатываться либо в левую сторону, либо в правую. Из-за ландшафта машиной становится намного сложнее управлять.Музыка в этой игре просто очень классная, не смотря на то, что музыка для каждого мира 1, а в игре всего 10 миров, она если честно вообще не надоедает, плюс все это разбавляется звуковыми спец-эффектами, что вообще ушам приятно. но все таки, чем дольше вы будете думать, тем дольше вы останетесь в мире, и рано или поздно она все таки вам надоест.На этом я закончу обзор, и да, скажу вам, если вы, любитель хардкора, то скачивайте эту игру, лично она меня этим и зацепила.