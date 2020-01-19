Всем привет! Сегодня я расскажу об игре "Jets'n'Guns".Это компьютерная игра в жанре горизонтального скролл-шутера ( это такой 2д шутер, в котором персонаж сражается с большим кол-вом врагов при помощи стрельбы ) разработанная чешской компанией Rake in Grass в 2004 году. А уже в 2006 году было выпущено дополнение "Gold". По моему мнению, это лучшая игра в данном жанре, т.к очевидно лучше я и не видел.

В игре так такового сюжета как по мне нету, просто диалоги всяких миссий, в которых объясняется, что нам нужно сделать, и в которых, что-то да объясняется, но по меньшей части.А так в игре мы играем за киллера, наемника, вообщем называйте как хотите, который выполняет миссии разных персонажей ( ибо там не только люди, но еще и нелюди ) из галактики.И как вы уже поняли, игра начинается с того, что наш персонаж, берет одно из заданий таких людей, дабы заработать хоть какие-то деньги.Т.к игра скролл-шутер, то понятно, что мы должны убивать появляющихся врагов, по двигающемся экрану. У нас есть свой космический корабль, который находится так скажем в ангаре, а также магазин, где можно купить всякие плюшки, и оружие.И поверьте, в самом магазине, вы будете проводить очень много времени.От корабля зависит его прочность, сколько плюшек можно к нему купить, например, энергетический щит, который будет защищать от выстрелов врагов.А также от корабля зависит сколько слотов будет. В игре присутствует десятки оружия, и если ты вставляешь 2 одинаковых оружия, то там не просто будет анимация 2 пушек по отдельности.Они будут сочетаться друг с другом. В игре присутствуют боссы, секреты ( в игре он выглядит, как обычная утка ) а также контейнеры, которые можно будет взламывать. В игре есть 3 сложности, чекпоинты, ибо миссии бывают очень длинные, и также очень хардкорные. И да, не стоит сразу играть на хардкоре, ибо очень туго будет, но если вы любитель хардкора, то выбирайте сложность самую высокую. Что касается местности, то оно довольно хорошо проработано, т.к есть очень много всяких ракет, вертолетов, самолетов, людей в конце концов, бочек с радиоактивной жижой, всякие астероиды летящие прям на нас, всякие рекламные постеры и если вы уничтожите корабль, то он соответственно падает на людей, бочки которые взрываются.В общем то, геймплей очень хорошо разбавлен всякими плюшками, их нереально много, что желания играть становится еще больше и интересней.В игре так их очень много, как я уже сказал, под оружие есть слоты. Слоты зависят от корабля, чем он дороже - тем больше у нас слотов. В игре есть слот носовых оружий, соответственно хвостовых, а также слоты под ракеты, и бомбардировки.Некоторые оружия могут быть установлены только в один соответствующий слот. Оружие имеет такое свойство, как перегрев. Используя долго оружие - оно нагревается и приводит к тому, что мы не можем стрелять.И подождав, он остывает, это можно понять по интерфейсу, который у нас есть в игре.Улучшив оружие оно не просто увеличивает урон и скорость.Оно улучшает еще и внешний вид, и также анимацию.Ну и также с улучшением оружия, оно быстрее нагревается. А чтоб на финальной части мощное оружие не так быстро нагревалось, можно купить систему охлаждения.Раз уж мы поговорили об оружии, то надо и об всяких плюшках к кораблю.На корабль можно покупать всякое оборудование, как я уже сказал, это может быть прочность корабля, система охлаждения, энергетический щит, двигатель.А к плюшкам относятся такие вещи, как например: наномашины, такие машины которые ремонтируют твой корабль, всякие допуски к базе, чтоб знать, какой враг более опасен и прибыльный, телекамера, чтоб получать больше денег за массовые убийства врагов ну и другие.Музыка в этой игре просто космическая, как и игра. В игре довольно много уровней, поэтому музыка может повторятся. Хочу подметить музыку в шопе\ангаре - она просто шедевральна. И когда слушаешь эту музыку, да и музыку в других уровнях, входишь в какой-то экстаз.Поэтому, если вам вдруг не понравится игра, послушайте хотя бы саундтреки.На этом я закончу обзор данной игры. Если вам не во что играть, то обязательно попробуйте ее, а если вам хочется хардкора, то ставьте макс. сложность. Конечно, хардкорность не зашкаливает, но, игре есть чем гордиться.