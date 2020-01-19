Geometry Dash (обзор)

Это статья была сделана по игре Geometry Dash

Geometry Dash

Видео игра в жанре 2D платформера, в жанре: инди игры, анонсирована 29 апреля 2013 года. Вышла же она 13 августа того же года. Но игра не стояла на месте! Спустя полтора года, а точнее 23 декабря 2014 года эта игра вышла в свет в Steam.





Цена

Версия

Геимплей

Сложность

ИТОГ

-------------------------------------------------------------------------------------Play Маркет - 109 рублейApp Store - 149 рублейSteam - 99 рублей-----------------------------------------------------------------------------------Что можно сказать по ценам, если хотите покупать оригинал то лучше покупайте steam версию, т.к. на мобильных устройствах играть не удобно, а вот на ПК довольно комфортно.Если есть компьютер, то лучше купите в Steam, а если компутактара нет, то не покупайте apple :D--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Play Маркет - последнее обновление было в 2017 году 15 нояб. (версия 2.111)App Store - последнее обновление было в 2017 году 17 ноября (версия 2.11)Steam - последнее обновление было в 2017 году (версия 2.111)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Игру очень давно не обновляли, но разработчики говорят что работают над ней.Вывод: Обновы ждать не стоит :(ГГ это квадрат и вы должны им прыгать, идешь ты там автоматически (остановится нельзя) слева, направо. Так же, в этой игре есть что-то похожее на порталы, с помощью их гг может стать корабликом, круглешком, паучком и НЛО 0о0. Но не только можно менять форму вашего ГГ, а так же притяжение вверх, смена стороны ходьбы (справа, налево).В данной игре есть уровни от игроков и разработчиков. Но не все так просто, на уровни будут препятствия в виде шипов, блоков, батутов и так далее. Так же здесь есть сложности, про них мы поговорим на следующем разделе.Телефон: есть небольшая задержка, палец закрывает часть экрана, из-за этого можно не увидеть препятствия.ПК: есть 2 типа управление: пробел и левая кнопка мыши. Играть и на том и на том удобно, задержки нет, пальцы закрывающие экран тоже нет. Тут уже дела вкуса.геимплей тут не разнообразный, но время убить можно. Удобнее играть на ПК.Легкий режим легкий, ЛОГИЧНО. А если серьезно, то про него нечего говорить. Выглядит как синий счастливый смайлик.Логика RobTop такая что у них средний уровень, чуточку сложнее легкого. Выглядит как зеленый улыбающийся смайлик.Сложная сложность (извините за каламбур:D) сложная. Что-же играйте на нем если вы уже с легкостью проходитесложность. Выглядит как желтый нервный смайлик.Очень сложный уровень, реально очень сложный. Даже если вы с легкостью проходитесложность, то все равно будет очень сложно. Выглядит как красный ЗЛОЙ смайлик.но тут без коментариев, пройти с первой попытки не каждый сможет. Выглядит как фиолетовый бешеныйсмайлик.Тут уже можно рассказать побольше. Эту сложность не кто не пройдет с первой попытки!!! Есть виды демонов: Easy Demon, Normal Demon, Hard Demon, Insane Demon, EXTREM DEMON. Что могу сказать, этот уровень сложности, заставляет дрожать. Выглядит как красный ОЧЕНЬ ЗЛОЙ смайлик демон.Авто уровень, в этом уровне даже пальцем шевелить не надо. Выглядит как желтый смайлик робот.Сложностьпоявляется только на пользовательских уровнях, когда еще мало игроков которые выбрали сложность этому уровню.

Игра заслужена внимания! Советую всем в нее поиграть. У вас есть вопрос "Почему так мало написано?", а потому что про эту игру мало что можно написать. Либо я дэбил.:)



Кстати это моя первая статья, я буду улучшать свои навыки! И да, если эта статья выйдет, то напишите что надо добавить, а что убрать. Я с радостью буду читать ваши коменты))))



