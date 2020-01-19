Geometry Dash (обзор)

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novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
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adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
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Geometry Dash (обзор)

Kellos avatar

Kellos

January 19, 2020 at 03:30 AM

Это статья была сделана по игре Geometry Dash


                                                Geometry Dash

Видео игра в жанре 2D платформера, в жанре: инди игры, анонсирована 29 апреля 2013 года. Вышла же она 13 августа того же года. Но игра не стояла на месте! Спустя полтора года, а точнее 23 декабря 2014 года эта игра вышла в свет в Steam.   

                                                        Цена

-------------------------------------------------------------------------------------
Play Маркет - 109 рублей
App Store - 149 рублей
Steam - 99 рублей 
-----------------------------------------------------------------------------------
Что можно сказать по ценам, если хотите покупать оригинал то лучше покупайте steam версию, т.к. на мобильных устройствах играть не удобно, а вот на ПК довольно комфортно.
Вывод:Если есть компьютер, то лучше купите в Steam, а если компутактара нет, то не покупайте apple :D

Картинки по запросу geometry dash красивый уровень 1920x1080

                                                      Версия

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Play Маркет - последнее обновление было в 2017 году 15 нояб. (версия 2.111)
App Store - последнее обновление было в 2017 году 17 ноября (версия 2.11)
Steam - последнее обновление было в 2017 году (версия 2.111)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Игру очень давно не обновляли, но разработчики говорят что работают над ней.
Вывод: Обновы ждать не стоит :(

Картинки по запросу geometry dash красивый уровень 1920x1080

                                                     Геимплей 

Геимплей:ГГ это квадрат и вы должны им прыгать, идешь ты там автоматически (остановится нельзя) слева, направо. Так же, в этой игре есть что-то похожее на порталы, с помощью их гг может стать корабликом, круглешком, паучком и НЛО 0о0. Но не только можно менять форму вашего ГГ, а так же притяжение вверх, смена стороны ходьбы (справа, налево).В данной игре есть уровни от игроков и разработчиков. Но не все так просто, на уровни будут препятствия в виде шипов, блоков, батутов и так далее. Так же здесь есть сложности, про них мы поговорим на следующем разделе.
Управление: 
Телефон: есть небольшая задержка, палец закрывает часть экрана, из-за этого можно не увидеть препятствия.
ПК: есть 2 типа управление: пробел и левая кнопка мыши. Играть и на том и на том удобно, задержки нет, пальцы закрывающие экран тоже нет. Тут уже дела вкуса.
Вывод: геимплей тут не разнообразный, но время убить можно. Удобнее играть на ПК.

Картинки по запросу geometry dash красивый уровень 1920x1080
                                                                           

                                                          Сложность

Easy (легкий): Легкий режим легкий, ЛОГИЧНО. А если серьезно, то про него нечего говорить. Выглядит как синий счастливый смайлик.
Normal (средний): Логика RobTop такая что у них средний уровень, чуточку сложнее легкого. Выглядит как зеленый улыбающийся смайлик.
Hard (сложный):  Сложная сложность (извините за каламбур:D) сложная. Что-же играйте на нем если вы уже с легкостью проходите Normal сложность. Выглядит как желтый  нервный смайлик.
Harder (Очень сложный): Очень сложный уровень, реально очень сложный. Даже если вы с легкостью проходите Hard сложность, то все равно будет очень сложно. Выглядит как красный ЗЛОЙ смайлик.
Insane (безумная сложность): но тут без коментариев, пройти с первой попытки не каждый сможет. Выглядит как фиолетовый бешеный 
смайлик.
Demon (демон): Тут уже можно рассказать побольше. Эту сложность не кто не пройдет с первой попытки!!! Есть виды демонов: Easy Demon, Normal Demon, Hard Demon, Insane Demon, EXTREM DEMON. Что могу сказать, этот уровень сложности, заставляет дрожать. Выглядит как красный ОЧЕНЬ ЗЛОЙ смайлик демон.
Auto (авто):  Авто уровень, в этом уровне даже пальцем шевелить не надо. Выглядит как желтый смайлик робот.
NA (неопределенный): Сложность NA появляется только на пользовательских уровнях, когда еще мало игроков которые выбрали сложность этому уровню.

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                                                        ИТОГ 

Игра заслужена внимания! Советую всем в нее поиграть. У вас есть вопрос "Почему так мало написано?", а потому что про эту игру мало что можно написать. Либо я дэбил.:)

Кстати это моя первая статья, я буду улучшать свои навыки! И да, если эта статья выйдет, то напишите что надо добавить, а что убрать. Я с радостью буду читать ваши коменты))))

                                                Картинки по запросу geometry dash

TemanGames71 avatar

TemanGames71

January 19, 2020 at 05:05 AM

Впринципе для уравновешенных людей пойдет
Redbulbro avatar

Redbulbro

January 19, 2020 at 05:24 AM

Впринцыпе пойдьот
Gorok33 avatar

Gorok33

January 19, 2020 at 03:49 PM

Впринцыпе пойдьот
ZenIT1000 avatar

ZenIT1000

January 20, 2020 at 06:57 PM

В принципе идиоты РедбулБро и Горок33
Disadisadisa avatar

Disadisadisa

January 20, 2020 at 07:18 PM

Нормальная игруха и норм статья

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Geometry Dash (обзор) на форуме От пользователей на Gamehag