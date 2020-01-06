сайты которые обманывают

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novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
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сайты которые обманывают

hentai_fastik avatar

hentai_fastik

January 6, 2020 at 12:49 AM

многие сайты обманывают их пользовотелей а без обидные пользовотели верит в это и распрастраняют эту информацию


Для начала давайте разберёмся - Что такое скам? 
-Ответ очень прост. Скам - это обман пользователей Steam на внутриигровые предметы, полученые в игре либо через микротранзакции - то-есть донат. 
-Скамеры - это мошенники, занимающееся вредной деятельностью в интернете, обманывая людей на предметы имеющие денежную стоимость.



Ложная авторизация? Что это? - как вы знаете, чтобы зайти на какой либо сайт, нужно войти в него, а обычно это происходит именно
через Стим. Так вот, когда вы нажимаете Login либо Войти, появляется окошко Стим, с предлогом ввести данные от аккаунта (логин, пароль), вот эта авторизация может оказаться фейком. Так как сайт требует входа, жертва спокойно вводит свои данные от аккаунта, а БОТ благополучно запоминает их. Потом же при помощи сделаных заранее алгоритмов запоминает ваши данные и вводит их паралельно с тем, как вводите их вы. Дальше бот просто меняет пароль и удаляет аунтефикатор Steam Guard. 
Выход из такой ситуации только один - тех. поддержка Стим. И в такой ситуации главное не паниковать, ибо мошенники редко воруют с одного аккаунта сразу. Они собирают несколько, а потом скидают вещи на один из них. Остальные же аккаунты либо продают, либо превращают в спам-ботов (об этом дальше). 
Так как же отличить настоящие сайты от фейк сайтов?
Просто!


  • Где разница? - спросите вы. А тут ничего сложного, если присмотреться, то можно увидить довольно много отличий, как например отсутствие кнопок поддержки, сообщества и Т.Д.
    Я советую вам всегда проверять ссылки и тогда вы никогда не попадёте на подобную уловку.
Так же скамеры часто выдают себя за довольно известные сайты, по типу рулеток или обменника csmoney (это не реклама) используя очень похожие ссылки, где не совпадает одна буква или сама ссылка почти не выделяется.

При переходе на подозрительный сайт, Стим выдаст предупреждение, а вам стоит обратить на него внимание!


Теперь, когда мы узнали кто такие скамеры и как их узнать, давайте поговорим какими схемами они пользуются?
1) Первый и самый распространённый - это «Привет, поможешь мне? Я выиграл на сайте 100$ (к примеру) и не могу их вывести из за лимита. Выведи, и себе что-то оставь» Что мы здесь сразу видим? Правильно - фраза «И себе что-то оставь». После этого, человек под мыслью что может окупиться, так сказать, «попадает на крюк» и как «кукла» делает всё, лишь бы получить заветные халявные деньги. НО!! Нужно остановиться и подумать об этом пока не поздно. 
Сначала - почему ты пишешь именно мне? У тебя что ли нету друзей каким ты можешь доверять, а вдруг я тебя обману?
Потом - какой лимит, где вы видели лимит на вывод предметов? 
Чаще всего, после того как жертва соглашается, мошенник скидывает ложный сайт (т.е рулетка, обменник, кейсы, что угодно) где для вывода нужен депозит (к примеру 5$, а это уже заставляет задуматься) или же ссылку на сайт с ложной авторизацией

"Привет, я бы хотел купить твой нож/калаш/авп/Мку и т.д"
Такие люди обычно сделают всё, что-бы получить ваш скин. Например они могут попросить вас скинуть скин первым, а потом деньги, или же как это чаще всего бывает - попросят вас проверить его стоимость на каком-то сайте (типа узнать float или увидить наличие pattern-а).
По сути это обычная проверка, но они дадут вам ссылку на свой - ЛОЖНЫЙ сайт . Как можно догадаться - на этом сайте присутствует депозит или же фейк авторизация стим.
(В связи с последним обновлением касательно трейдов в CS:GO, а именно трейд бан на 7 дней после обмена, почти все схемы показаные здесь будут сводиться к фейк авторизации и краже аккаунта Стим)
Terka141 avatar

Terka141

January 6, 2020 at 04:52 AM

Неплохо
Vimer132 avatar

Vimer132

January 6, 2020 at 06:13 AM

Неплохо
rRsdfttvD avatar

rRsdfttvD

January 6, 2020 at 02:33 PM

Мммммм
Wester4 avatar

Wester4

January 6, 2020 at 07:55 PM

Неплохо
dark103 avatar

dark103

January 6, 2020 at 08:00 PM

Неплохо
Zaxaxart avatar

Zaxaxart

January 6, 2020 at 08:52 PM

Ну и что неплохо
Nomer55 avatar

Nomer55

January 6, 2020 at 10:14 PM

Ну и что неплохо
ZetEliment avatar

ZetEliment

January 7, 2020 at 01:51 AM

не некак
Bobi_Kotik avatar

Bobi_Kotik

January 7, 2020 at 03:18 AM

Неплохо
Floating avatar

Floating

January 7, 2020 at 04:56 AM

Да неплохо
Farmer51 avatar

Farmer51

January 7, 2020 at 05:25 AM

Ну и что неплохо
Lamer23 avatar

Lamer23

January 7, 2020 at 06:51 AM

Да неплохо
Defender22 avatar

Defender22

January 7, 2020 at 10:46 AM

Будьте бдительны!
Tormok avatar

Tormok

January 7, 2020 at 03:19 PM

Неплохо
Panos_ivana avatar

Panos_ivana

January 7, 2020 at 07:47 PM

Не плохо,не плохо
Panos_ivana avatar

Panos_ivana

January 7, 2020 at 07:47 PM

НЕ ПЛОХО,НЕ ПЛОХО А ЧТО НЕ ПЛОХО??!?!?!?!?
hebdundsunsiendjem avatar

hebdundsunsiendjem

January 7, 2020 at 11:41 PM

форум опубликован про сайты-обманщики на возможно сайте-обманщике
Yamer11 avatar

Yamer11

January 8, 2020 at 01:05 AM

Ну и что неплохо
Farmer51 avatar

Farmer51

January 8, 2020 at 03:28 AM

не некак
Honor1314 avatar

Honor1314

January 8, 2020 at 05:52 AM

Ну и что неплохо
seregaru avatar

seregaru

January 8, 2020 at 04:56 PM

Ну так не стоит лазить на подозрительные сайты.
live_lillgaanjaa avatar

live_lillgaanjaa

January 8, 2020 at 05:00 PM

Ммммммм мммм мне можно так часто коментировать
ResterX avatar

ResterX

January 8, 2020 at 05:05 PM

Спасибо помог
alex_alex12 avatar

alex_alex12

January 8, 2020 at 09:13 PM

доверие только проверенным временем сайтам
EgorKrut227 avatar

EgorKrut227

January 8, 2020 at 09:28 PM

Неплохо

Kortik22 avatar

Kortik22

January 8, 2020 at 10:14 PM

Неплохо
gdsgdfsg avatar

gdsgdfsg

January 9, 2020 at 01:38 AM

Неплохо

SANS1111134 avatar

SANS1111134

January 9, 2020 at 02:09 AM

.Кто за то что бтс гавно ставтье лайк.
Karas21 avatar

Karas21

January 9, 2020 at 06:03 AM

Да неплохо
Karas21 avatar

Karas21

January 9, 2020 at 05:43 PM

Неплохо
TvoyVlas avatar

TvoyVlas

January 9, 2020 at 07:49 PM

Информативно :thumbsup:
olezhkanichiporenko avatar

olezhkanichiporenko

January 9, 2020 at 08:01 PM

форум опубликован про сайты-обманщики на возможно сайте-обманщике
Tormok avatar

Tormok

January 10, 2020 at 12:11 AM

Неплохо
gopon avatar

gopon

January 10, 2020 at 12:46 AM

очень мало проверенных сайтов
Roster22 avatar

Roster22

January 10, 2020 at 05:16 AM

Ну и что неплохо
Omer33 avatar

Omer33

January 10, 2020 at 05:45 PM

Неплохо
ResterX avatar

ResterX

January 11, 2020 at 12:01 AM

Спасибо помог
ddesire avatar

ddesire

January 11, 2020 at 12:36 AM

Ну неплохой вопрос ты задал
killer138 avatar

killer138

January 11, 2020 at 01:01 AM

Всем здарова пачаны
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