сайты которые обманывают

многие сайты обманывают их пользовотелей а без обидные пользовотели верит в это и распрастраняют эту информацию
Для начала давайте разберёмся - Что такое скам?
-Ответ очень прост. Скам - это обман пользователей Steam на внутриигровые предметы, полученые в игре либо через микротранзакции - то-есть донат.
-Скамеры - это мошенники, занимающееся вредной деятельностью в интернете, обманывая людей на предметы имеющие денежную стоимость.
Ложная авторизация? Что это? - как вы знаете, чтобы зайти на какой либо сайт, нужно войти в него, а обычно это происходит именно
через Стим. Так вот, когда вы нажимаете Login либо Войти, появляется окошко Стим, с предлогом ввести данные от аккаунта (логин, пароль), вот эта авторизация может оказаться фейком. Так как сайт требует входа, жертва спокойно вводит свои данные от аккаунта, а БОТ благополучно запоминает их. Потом же при помощи сделаных заранее алгоритмов запоминает ваши данные и вводит их паралельно с тем, как вводите их вы. Дальше бот просто меняет пароль и удаляет аунтефикатор Steam Guard.
Выход из такой ситуации только один - тех. поддержка Стим. И в такой ситуации главное не паниковать, ибо мошенники редко воруют с одного аккаунта сразу. Они собирают несколько, а потом скидают вещи на один из них. Остальные же аккаунты либо продают, либо превращают в спам-ботов (об этом дальше).
Так как же отличить настоящие сайты от фейк сайтов?
Просто!
- Где разница? - спросите вы. А тут ничего сложного, если присмотреться, то можно увидить довольно много отличий, как например отсутствие кнопок поддержки, сообщества и Т.Д.
Я советую вам всегда проверять ссылки и тогда вы никогда не попадёте на подобную уловку.
Так же скамеры часто выдают себя за довольно известные сайты, по типу рулеток или обменника csmoney (это не реклама) используя очень похожие ссылки, где не совпадает одна буква или сама ссылка почти не выделяется.
При переходе на подозрительный сайт, Стим выдаст предупреждение, а вам стоит обратить на него внимание!
Теперь, когда мы узнали кто такие скамеры и как их узнать, давайте поговорим какими схемами они пользуются?
1) Первый и самый распространённый - это «Привет, поможешь мне? Я выиграл на сайте 100$ (к примеру) и не могу их вывести из за лимита. Выведи, и себе что-то оставь» Что мы здесь сразу видим? Правильно - фраза «И себе что-то оставь». После этого, человек под мыслью что может окупиться, так сказать, «попадает на крюк» и как «кукла» делает всё, лишь бы получить заветные халявные деньги. НО!! Нужно остановиться и подумать об этом пока не поздно.
Сначала - почему ты пишешь именно мне? У тебя что ли нету друзей каким ты можешь доверять, а вдруг я тебя обману?
Потом - какой лимит, где вы видели лимит на вывод предметов?
Чаще всего, после того как жертва соглашается, мошенник скидывает ложный сайт (т.е рулетка, обменник, кейсы, что угодно) где для вывода нужен депозит (к примеру 5$, а это уже заставляет задуматься) или же ссылку на сайт с ложной авторизацией
"Привет, я бы хотел купить твой нож/калаш/авп/Мку и т.д"
Такие люди обычно сделают всё, что-бы получить ваш скин. Например они могут попросить вас скинуть скин первым, а потом деньги, или же как это чаще всего бывает - попросят вас проверить его стоимость на каком-то сайте (типа узнать float или увидить наличие pattern-а).
По сути это обычная проверка, но они дадут вам ссылку на свой - ЛОЖНЫЙ сайт . Как можно догадаться - на этом сайте присутствует депозит или же фейк авторизация стим.
(В связи с последним обновлением касательно трейдов в CS:GO, а именно трейд бан на 7 дней после обмена, почти все схемы показаные здесь будут сводиться к фейк авторизации и краже аккаунта Стим)