Какого фига опять задание не засчитало или как правильно делать скриншот

lazertank

1) Что бы обезопаситься от того что вы зарегистрировали не тот аккаунт,сначала зайдите на официальный сайт(https://wf.mail.ru/) и проверьте что вы не авторизованны под своей почтой. Если так и есть то выйдите с него.

2)При переходе на ссылку создавайте новую почту и загружайте игру.

3)Про создание персонажа и прохождение тренировки много расписывать не буду,интуитивно понятно.

4)Для скриншота нужно чтоб звание совпадало с заданием,навестить на ник(справа снизу), появиться окошко с информацией о прогрессе и заскринить. Только скрин этого место у вас засчитают [Из Данные/общие не принимаются]

PS Ставьте лайки и пишите комментарии,отвечу взаимностью



