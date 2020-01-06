Какого фига опять задание не засчитало или как правильно делать скриншот

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Дождь

Gem341

scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: эти будут работать
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java и Bedrock Edition для ПК CD ключ ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК EU Windows 10 CD ключ
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: или тот, что за 18240, тоже работает
novice rank iconKamilos31: ок, я проверю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: пасс для игр на ПК
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: если вы просто хотите попробовать, вы можете получить игру для ПК в microsoft store за 1€ на 1 месяц
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: minecraft это microsoft store
novice rank iconcronourameshi4: Привет!
apprentice rank iconlitwickclub995: ну это тогда ключ minecraft java и bedrock edition microsoft store или что-то в этом роде
novice rank iconffe: ну, это дает вам аккаунт, так что вы не можете добавить его к своему аккаунту, если у вас уже есть аккаунт
apprentice rank iconlitwickclub995: работает для меня
apprentice rank iconlitwickclub995: купите учетную запись Windows Minecraft Java и Bedrock Edition
novice rank iconKamilos31: потому что результатов поиска очень много, и я не знаю, что выбрать
novice rank iconetka: привет
novice rank iconKamilos31: Так какой Minecraft мне купить, чтобы он был на польском и на ПК с Windows?
novice rank iconKamilos31: это странно, ведь minecraft нет на steam
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem56 от Дождя.
AdminJoshverd: CD ключ просто означает, что вы можете активировать игру в Steam
novice rank iconwhorehey555666: Привет
novice rank iconakademik: вверх
scholar rank iconAtia: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconcosasxd33: как я завершаю ранг ученика
novice rank iconKamilos31: а этот CD KEY как его получить, это какой-то ключ или что ?
novice rank iconChristian: pepeJAM emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem460 от Дождя.
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
apprentice rank iconlitwickclub995: Кстати, на деньги с этого сайта xd
apprentice rank iconlitwickclub995: это отличная игра, я получил её на прошлой неделе и она мне очень нравится!!
apprentice rank iconlitwickclub995: это будет работать в вашем регионе
apprentice rank iconlitwickclub995: да kamilos31
novice rank iconsebzanga: catdrive emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: ??
novice rank iconlurepartygofest: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что на всякий случай
novice rank iconKamilos31: будет ли хорошим этот вариант покупки игры? Minecraft: Java & Bedrock Edition на ПК EU Windows 10 CD Key
novice rank iconMaStrone: Ho
novice rank iconKzuma840: Yo emote (inline chat version)
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Какого фига опять задание не засчитало или как правильно делать скриншот

lazertank avatar

lazertank

January 6, 2020 at 12:39 AM

1) Что бы обезопаситься от того что вы зарегистрировали не тот аккаунт,сначала зайдите на официальный сайт(https://wf.mail.ru/) и проверьте что вы не авторизованны под своей почтой. Если так и есть то выйдите с него.
2)При переходе на ссылку создавайте новую почту и загружайте игру.
3)Про создание персонажа и прохождение тренировки много расписывать не буду,интуитивно понятно.
4)Для скриншота нужно чтоб звание совпадало с заданием,навестить на ник(справа снизу), появиться окошко с информацией о прогрессе и заскринить. Только скрин этого место у вас засчитают [Из Данные/общие не принимаются]
PS Ставьте лайки и пишите комментарии,отвечу взаимностью

Maks_BLOG avatar

Maks_BLOG

January 6, 2020 at 12:49 AM

фффффффффффффффф
stylus1 avatar

stylus1

January 6, 2020 at 01:08 AM

У меня целую неделю проверяют задание и ничего не пишут. Причём первое!
HeliosDarksun avatar

HeliosDarksun

January 6, 2020 at 09:21 PM

Первое до сих пор не проверили
grimgnau avatar

grimgnau

January 7, 2020 at 11:56 AM

Все как написано сделал, скрин правильный, аккаунт новый. Не приняли - Кажеться ты не зарегестрировал новый аккаунт в игре. Да я в нее первый раз в жизни играл из-за задания.
ricardo_milos31 avatar

ricardo_milos31

January 7, 2020 at 12:04 PM

Короче заходишь в варфейс там наверху будет кнопка статистика заходишь туда скринишь и отправляешь легко!:grinning::joy:
grimgnau avatar

grimgnau

January 7, 2020 at 01:56 PM

Засчитали только по скрину Данные - Общее. Где и звание и время в игре. Не нужно наводиться на ник и ловить всплывающее окошко.
_kiler_bi_ avatar

_kiler_bi_

January 7, 2020 at 03:31 PM

если звание на одну ичейку выши солдата задание примут?
MarkosPolos avatar

MarkosPolos

January 7, 2020 at 04:49 PM

лол , незнаю даже
lazertank avatar

lazertank

January 7, 2020 at 07:39 PM

Ну хз у меня Данные - Общее не принимали

lazertank avatar

lazertank

January 7, 2020 at 07:43 PM

Без блокировщика рекламы в браузере пробовали давать задания?
lazertank avatar

lazertank

January 7, 2020 at 09:30 PM

У меня таким образом приняли 3 подряд задания,Не знаю какие у вас проблемы

bunkpa avatar

bunkpa

January 7, 2020 at 11:39 PM

Уже больше недели жду,что бы они проверили мое задание.

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Какого фига опять задание не засчитало или как правильно делать скриншот на форуме Warface на Gamehag