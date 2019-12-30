Кто лучше играет, глобал или 10 лвл фейсита

Глобал это звание которое очень сложно заработать, а фейсит это режим, на котором можно поднимать уровень.
Нельзя сравнивать. Ведь глобал это звание. Даже глобал может иметь 2-3 уровень на фейсите
сейчас в игре всё обстоит так: Ты апнул высокий ранг, даже не глобала, и идёшь на фейс ит, там попадаются игроки равные тебе по скиллу, или сильнее, и там тяжелее играть. Часто там попадаются про игроки, про ютуберы и т.д. Если сравнивать глобала в ММ и фейс ит, то глобал с фейс ит сильнее, НО ЕСТЬ БУЩЕНЫЕ РАКИ.
Пересъёмки часто считаются чуть ли не смертельным приговором для фильма, мол, всё настолько плохо, что киношники начинают впопыхах латать пробоины.
я думаю 10 лвл фейсита лучше играет