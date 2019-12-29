Avakin Life (обзор)

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novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
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novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
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novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
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novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
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Avakin Life (обзор)

nasty9EY avatar

nasty9EY

December 29, 2019 at 11:31 PM

Давайте узнаем что такое Avakin Life


Avakin Life - приложение для android и ios. Как создатели говорят: Avakin Life - это твой мир и твой выбор! Сегодня мы это проверим.


1. Дата появления
Avakin Life появился на свет 12 декабря 2013 года. Создана создателями команды "LKWD". На данный момент Avakin Life существует уже 6 лет!


2. Маленькая информация про игру
Avakin Life это игра с максимальным уровнем 58 lvl. В ней же можно создать персонажа или даже себя. Avakin Life отдаленно похож на Sims 4. Поэтому некоторые моменты у них похожи. До Avakin Life были куча игр похоже рисовкой но создатели заблокировали их потому-что они работают только над Avakin


3. Локации (места куда можно пойти)
В Avakin Life много локаций по типу кафе, клубы, море, собственые квартиры и т.д. Самая популярная локация это кафе


4. Окружающие
Тебя могут окружать реальные игроки которые тоже играют на данный момент. Ты можешь с ними общаться.


5. Взаимодействия
Тут даже можно взаимодействовать с игроками! Ты можешь: Танцевать сними, вместе стоять в одной позе и другие.Мой самые любимый парный танец называется "Пора повеселиться"
Еще ты можешь не только взаимодействовать с другими ты можешь сам танцевать и т.д. Кстате! Я нашла танец который существует в реальной жизни! Он называется "Сольный танец" он присутствует в клипе от песни "Solo - Jenni"


6. Дома
Ты можешь приобрести себе дом и не один! Там ты можешь обустроить его и гулять по нему с друзьями. В добавок можно оценивать эти дома! Ты можешь оценить все дома в игре только которые общественные.


7. Магазин
Оооо ну эта тема уже поинтересней чем предыдущие. В магазине ты можешь купить все! Да-да прямо ВСЕ! Ты можешь купить от футболки для персонажа аж до покупки машины. И там вещей намного больше)


8. Заработок
Как же заработать деньги? А в Avakin Life валюта называется "Avacoins". Их ты можешь зароботать в кафе и клубе работая официантом
Картинки по запросу Картинки кафе с авакин лайф
Картинки по запросу Картинки клуба с авакин лайф


9. Оценки
Avakin Life оценивают по разному от 1 звезды до 5. Часто ставят низкие оценки из-за глупостей! По типу " Меня взломали! ВЕРНИТЕ МНЕ МОЙ АКК!"( глупость в том-сто чтобы тебя взломали надо дать данные аккаунта! И вернуть его невозможно). Этим я хочу сказать что вы сами ответственые за аккаунт!!!


10.Avakin YouTube
В нем ты можешь у видеть клипы, КК (конкурс красоты), П или Д (правда или действие) и много чего. Много существуют каналов на только несколько годные!


11.Смысл
Как и создатели говорили это твой маленький мир там где ты можешь общаться и наслаждаться тратой времени в игре


Прошу меня извинить за такую разброшеную статью :( Я не очень у могу рассказывать постепенно. Надеюсь я вас за интересовала  и вы скачаете Avakin Life и будете с удовольствием играть!!!
lomtik13 avatar

lomtik13

December 29, 2019 at 11:45 PM

Чётко!!
Lamer23 avatar

Lamer23

December 29, 2019 at 11:47 PM

Чётко!!
sarok66 avatar

sarok66

December 30, 2019 at 01:46 AM

Чётко!!
Domer332 avatar

Domer332

December 30, 2019 at 01:55 AM

Чётко!!

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