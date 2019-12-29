Avakin Life (обзор)

Давайте узнаем что такое Avakin Life

Avakin Life - приложение для android и ios. Как создатели говорят: Avakin Life - это твой мир и твой выбор! Сегодня мы это проверим.1.Avakin Life появился на свет 12 декабря 2013 года. Создана создателями команды "LKWD". На данный момент Avakin Life существует уже 6 лет!2.Avakin Life это игра с максимальным уровнем 58 lvl. В ней же можно создать персонажа или даже себя. Avakin Life отдаленно похож на Sims 4. Поэтому некоторые моменты у них похожи. До Avakin Life были куча игр похоже рисовкой но создатели заблокировали их потому-что они работают только над Avakin3.В Avakin Life много локаций по типу кафе, клубы, море, собственые квартиры и т.д. Самая популярная локация это кафе4.Тебя могут окружать реальные игроки которые тоже играют на данный момент. Ты можешь с ними общаться.5.Тут даже можно взаимодействовать с игроками! Ты можешь: Танцевать сними, вместе стоять в одной позе и другие.Мой самые любимый парный танец называется "Пора повеселиться"Еще ты можешь не только взаимодействовать с другими ты можешь сам танцевать и т.д. Кстате! Я нашла танец который существует в реальной жизни! Он называется "Сольный танец" он присутствует в клипе от песни "Solo - Jenni"6.Ты можешь приобрести себе дом и не один! Там ты можешь обустроить его и гулять по нему с друзьями. В добавок можно оценивать эти дома! Ты можешь оценить все дома в игре только которые общественные.7.Оооо ну эта тема уже поинтересней чем предыдущие. В магазине ты можешь купить все! Да-да прямо ВСЕ! Ты можешь купить от футболки для персонажа аж до покупки машины. И там вещей намного больше)Как же заработать деньги? А в Avakin Life валюта называется "Avacoins". Их ты можешь зароботать в кафе и клубе работая официантом9.Avakin Life оценивают по разному от 1 звезды до 5. Часто ставят низкие оценки из-за глупостей! По типу " Меня взломали! ВЕРНИТЕ МНЕ МОЙ АКК!"( глупость в том-сто чтобы тебя взломали надо дать данные аккаунта! И вернуть его невозможно). Этим я хочу сказать что вы сами ответственые за аккаунт!!!10.В нем ты можешь у видеть клипы, КК (конкурс красоты), П или Д (правда или действие) и много чего. Много существуют каналов на только несколько годные!Как и создатели говорили это твой маленький мир там где ты можешь общаться и наслаждаться тратой времени в игреПрошу меня извинить за такую разброшеную статью :( Я не очень у могу рассказывать постепенно. Надеюсь я вас за интересовала и вы скачаете Avakin Life и будете с удовольствием играть!!!