всем прив сегодня я раскажу о том же сюжете но + пве как наша любимая администрацая думает что это плагиат

Все начиналось еще с далекого 3 сезона тагда в сиридине сизона игроки начили видить белою точку в небе на тот момент еще никто наверника незнал что ето но было ОЧЕНЬ много притположеней но кагда начили падать небольшые митиориты на карту fortnite все поняли это митиорит вытоге в канце сизона метеор упал, так образавалась вероломная воронка после этого ниезвестная арганизацая начала делать раскопки метеора но было позно они нашли аткрытую капсулу с пришельцем он был видом с чиловека но он был крайне умен он пастроил ракетную устоновку и начался отчот и ракета палетела она чуть не ударила в тилт таверс но она начала тилипортироватся и на полной скорости улитела в самый большой телепорт так и закончился 4 сезон но в 5 этот партал начал закрыватся и с закрыванием он атдавал его инергию виде молний и появился иноплонетный куб он пиредвигался по карте аставляя руны чтоб он мог збавить свою инергию и вот он дошол да подлова пруда он упал пруд и растворился все думали ну все это канец сюжет но в 6 сезоне этот куб вместе с островом взител с каждым днем он разрумался но вот аступил этот момент он взорвался игроки начили волноватся и они папали в мир бабочки и она вернула все на круги своя и та арганизацая начила раскоки 1 раскопи были не успешные 2 уже что то значили 3 аказались успешные новот в 7 сизоне приплыл лидник но это не главное над картой появилась сфера с кем то и вот она разбилась и появился влодыка лда он замарозил всю карту до конца но вот в его самке был кто то заморожен кто это был? и вот он асвабадился стоп что абычный заключонный падумали игроки но патом все начиняло разеснятся это владыка огня он размарозил всю карту и разбудил вулкан ну давайте перейдем к таму бункиру а тут началось игроки находили руны для его аткрытяя и он аткрыл свои врота и там было галасавание но после него все вылитили из бункира и вулкан начел извержение и пол карты привротилас в развалины в 9 сезоне мы перемистились в далекое будущее но вдруг айзберк на катором был замок начел трескатся и вот 1 из самых интересных поворотов сюжета все время айзберке был монстр и сингулярность (это та самая девушка катороя сделала все будущее) начала со своей камандой делат гиганского робота (капита команды по роботам) и начелось ипичное сражение где робот чють не праиграл но пришлось использавать сферу и робот пабидил и улител взорвафшись от нанесеного урона монстра но вот заканчивался сизон и сфера взорвалась и вирнула карту в прошлое но тот пришелец он разозлился и изо этого он пастроил машину времиня и абротил многии локации обратно ну и вот палители ракеты и они асвабадили митиор который завис во времини и он удали по сфере и ана взорволась уже не подетски и она уничтожала 1 вселеную фортнайт ну тут 1 сезон 2 главы который проходит в однай из 7 вселеных фортнайт. фуф А ТЕПЕРЬ ПВЕ все о будит коротко потомучто про батл рояль я писалпримерни 30 мин наш персоонаж в начал игры забегает в бенкер и по его судбе он становится босом и начало его пути к пабеде над каралем бури он наченает с камнелесея там он панемает что происходи и после того как он абновит его щит бури до 10 лвл он атправляется в планкертон там он уже встречает очень много мутировоный мозгляков с тудом он пиреходит в камне лесия там уже он види орды мазглякоф если игрок сможет дайти да линч пикса то там он там точно приостоовится видь кагдата ище в далеком планкертоне их встречал куб 1 из изданий караля бури ну и вот в канце пути тебя встречает он кароль бери после пабеды ты асвабаждаеш весь мир от бури ( ну и приятный плюс значок пабеды над каралем бури в риальной жизни)