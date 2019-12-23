В этой статье я попробую рассказать вам об этой увлекательной игре,которая поможет вам провести время весело и интересно!

Клуб романтики чат истории - эта игра появилась относительно недавно на просторах google play и app store. За небольшой промежуток времени она собрала более 100 тысяч скачиваний! В этой игре вы можете погрузиться в увлекательные истории,которые сопровождаются хорошей графикой и детальной прорисовкой персонажей. Весит игра мало,примерно 20-30 мб. В начале игры вам будет разрешено начать от 1-5 историй,по мере прохождения игры,историй будет все больше и больше! Истории разделяются на эпизоды (серии) и сезоны. В игре есть своя валюта - алмазы и кружки кофе. За алмазы вы сможете покупать наряды и предметы для вашего персонажа,а за кружки кофе - участвовать в историях. В игре есть свой магазин,где вы сможете докупить недостающие алмазы и кружки кофе. Эпизоды длятся примерно 10-20 минут. Каждая история привлекательна по своему и нет повторяющихся персонажей. Все истории - выдумка разработчиков,все права этой игры защищены. Если вам хочется хорошо провести время,это эта игра будет идеальным вариантом для тебя! Кстати эта игра подходит только для короткого времяпровождения так как у кружек кофе есть лимит,после прохождения истории нужно будет подождать 30-40 минут когда кружки кофе пополнятся. Надеюсь эта игра вам понравится и вы присоединитесь к тем,кто по настоящему оценит ее!Клуб романтики чат истории - эта игра появилась относительно недавно на просторах google play и app store. За небольшой промежуток времени она собрала более 100 тысяч скачиваний! В этой игре вы можете погрузиться в увлекательные истории,которые сопровождаются хорошей графикой и детальной прорисовкой персонажей. Весит игра мало,примерно 20-30 мб. В начале игры вам будет разрешено начать от 1-5 историй,по мере прохождения игры,историй будет все больше и больше! Истории разделяются на эпизоды (серии) и сезоны. В игре есть своя валюта - алмазы и кружки кофе. За алмазы вы сможете покупать наряды и предметы для вашего персонажа,а за кружки кофе - участвовать в историях. В игре есть свой магазин,где вы сможете докупить недостающие алмазы и кружки кофе. Эпизоды длятся примерно 10-20 минут. Каждая история привлекательна по своему и нет повторяющихся персонажей. Все истории - выдумка разработчиков,все права этой игры защищены. Если вам хочется хорошо провести время,это эта игра будет идеальным вариантом для тебя!Клуб романтики чат истории - эта игра появилась относительно недавно на просторах google play и app store. За небольшой промежуток времени она собрала более 100 тысяч скачиваний! В этой игре вы можете погрузиться в увлекательные истории,которые сопровождаются хорошей графикой и детальной прорисовкой персонажей. Весит игра мало,примерно 20-30 мб. В начале игры вам будет разрешено начать от 1-5 историй,по мере прохождения игры,историй будет все больше и больше! Истории разделяются на эпизоды (серии) и сезоны. В игре есть своя валюта - алмазы и кружки кофе. За алмазы вы сможете покупать наряды и предметы для вашего персонажа,а за кружки кофе - участвовать в историях. В игре есть свой магазин,где вы сможете докупить недостающие алмазы и кружки кофе. Эпизоды длятся примерно 10-20 минут. Каждая история привлекательна по своему и нет повторяющихся персонажей. Все истории - выдумка разработчиков,все права этой игры защищены. Если вам хочется хорошо провести время,это эта игра будет идеальным вариантом для тебя!