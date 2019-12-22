Здесь я кратко расскажу о минусах и плюсах советских совков.

Ис 4 или Ис7? Этот вопрос задавали многие, здесь я постараюсь рассказать о их минусах и плюсах.Пожалуй я начну с Ис4, его броня танкует, принимает мощные снаряды с не пробитиями, с его бронёй отлично ромбовать, можно немного играть от рельефа благодаря его крепкой башне хоть и небольшими УВН в -5. При ромбовании Ис 4 будет ловить максимум непробитий, но у него есть небольшая планка за катками которая очень слабо танкует, есть ещё одно но в любой игре есть новички и Blitz не исключение и не все игроки которые играют не менее полу года могут знать об этой планке. У него также есть хорошая скорость для тт, манёвренность, пробитие, с/у в минуту конечно не самый лучший, но благодаря его броне можно стрелять и уходить за укрытие.Броняу Ис 7 тоже хороша, но с ней лучше не ромбовать, ведь у него щучий нос и при ромбовании эта часть будет легко пробиваться. По моему мнению Ис 7 лучше играется от рельефа чем Им 4, у Ис 7 его башня имеет вид полукруга, и будет ловить много непробитий. Когда ты просто едешь по карте на Ис7 или же на Ис 4 в тебя могут стрелять, но не пробивать(это называется дедовской магией).Этиоба танка по своему хороши и вам может понравиться любой ведь у каждого есть и сильные и слабые стороны, и нельзя сказать что один танк лучше другого, ведь главное играть на том танке на котором тебе нравится играть и умеешь им управлять.P.s. можно я сделаю немного бессмысленных предложений?Ок спасибо большое и хорошего дня и отличного дня три и четыре года назад я вам напишу когда буду дома в Москве я буду делать я не знаю почему но не пробивать это сообщение свободно от рельефа и что с этим вопросом и не только с книг и с ка пинг доходит до завтра до завтра до завтра не получится то я не могу сори не знаю как это сделать 14 побед подряд а ты на это письмо на имя ректора университета им не надо было бы не стал делать не нужно пригласить вас в офисе на А я не знаю как сделать чтобы в случае необходимости готов ответить на все ваши даты не надо мне кажется что я понял из вашего опыта на С не знаю что ты не пт вперёд и назад не могу сори не могу сказать точно не помню как я понимаю это будет стоить и сколько стоит первая половина из них по ст поедут скорее на С не могу сказать точно на остановку согласно расписанию на Сайте вы издеваетесь на остановку я не могу сори за афк не знаю что ты написал сори не было ни одного не могу сори за бездействие ставлю на А я тебя люблю и целую я не смогу попереписываться я на связи с тем что я понял что вы хотите получить денег на карту приват банка на остановку я на всякий кто поможет вам расскажу вам расскажу как и в танки в этом году в связи со мной по телефону не надо было бы здорово встретиться с тобой в Скайпе я тебя не будет ли у тебя есть бз взводом выполнить обновление системы на остановку я не смогу попереписываться я тебя люблю и скучаю по ст раки ст диз за ответ с вашей компанией в приложении высылаю на всякий кто не может на выходных не знаю почему так с ка сенсор дождя и ветра нет не могу сказать точно я на всякий кто в город на Неве на остановку.