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novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
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novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
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Назад к форуму От пользователей

World of Tanks Blitz Ис4 или Ис7?

RuslanYasinskiy avatar

RuslanYasinskiy

December 22, 2019 at 08:15 PM

Здесь я кратко расскажу о минусах и плюсах советских совков.


Ис 4 или Ис7? Этот вопрос задавали многие, здесь я постараюсь рассказать о их минусах и плюсах.

Пожалуй я начну с Ис4, его броня танкует, принимает мощные снаряды с не пробитиями, с его бронёй отлично ромбовать, можно немного играть от рельефа благодаря его крепкой башне хоть и небольшими УВН в -5. При ромбовании Ис 4 будет ловить максимум непробитий, но у него есть небольшая планка за катками которая очень слабо танкует, есть ещё одно но в любой игре есть новички и Blitz не исключение и не все игроки которые играют не менее полу года могут знать об этой планке. У него также есть хорошая скорость для тт, манёвренность, пробитие, с/у в минуту конечно не самый лучший, но благодаря его броне можно стрелять и уходить за укрытие.
Броняу Ис 7 тоже хороша, но с ней лучше не ромбовать, ведь у него щучий нос и при ромбовании эта часть будет легко пробиваться. По моему мнению Ис 7 лучше играется от рельефа чем Им 4, у Ис 7 его башня имеет вид полукруга, и будет ловить много непробитий. Когда ты просто едешь по карте на Ис7 или же на Ис 4 в тебя могут стрелять, но не пробивать(это называется дедовской магией).
Этиоба танка по своему хороши и вам может понравиться любой ведь у каждого есть и сильные и слабые стороны, и нельзя сказать что один танк лучше другого, ведь главное играть на том танке на котором тебе нравится играть и умеешь им управлять. 
P.s. можно я сделаю немного бессмысленных предложений?
Ок спасибо большое и хорошего дня и отличного дня три и четыре года назад я вам напишу когда буду дома в Москве я буду делать я не знаю почему но не пробивать это сообщение свободно от рельефа и что с этим вопросом и не только с книг и с ка пинг доходит до завтра до завтра до завтра не получится то я не могу сори не знаю как это сделать 14 побед подряд а ты на это письмо на имя ректора университета им не надо было бы не стал делать не нужно пригласить вас в офисе на А я не знаю как сделать чтобы в случае необходимости готов ответить на все ваши даты не надо мне кажется что я понял из вашего опыта на С не знаю что ты не пт вперёд и назад не могу сори не могу сказать точно не помню как я понимаю это будет стоить и сколько стоит первая половина из них по ст поедут скорее на С не могу сказать точно на остановку согласно расписанию на Сайте вы издеваетесь на остановку я не могу сори за афк не знаю что ты написал сори не было ни одного не могу сори за бездействие ставлю на А я тебя люблю и целую я не смогу попереписываться я на связи с тем что я понял что вы хотите получить денег на карту приват банка на остановку я на всякий кто поможет вам расскажу вам расскажу как и в танки в этом году в связи со мной по телефону не надо было бы здорово встретиться с тобой в Скайпе я тебя не будет ли у тебя есть бз взводом выполнить обновление системы на остановку я не смогу попереписываться я тебя люблю и скучаю по ст раки ст диз за ответ с вашей компанией в приложении высылаю на всякий кто не может на выходных не знаю почему так с ка сенсор дождя и ветра нет не могу сказать точно я на всякий кто в город на Неве на остановку.
C_BEPTYXI_B_YX0_ avatar

C_BEPTYXI_B_YX0_

December 23, 2019 at 02:57 AM

Ис 7
artem_kop avatar

artem_kop

February 21, 2020 at 01:56 AM

Скажу так, до ис 4 сложно дойти, т.к. ст 1 как и в топе плохой так и в стоке. Кв-4 просто танкует всё! Магия совка, и мне танк зашёл, хотя не играю на тт толку. Кв-3 впринципе нормальный, а вот уже кв 2... если вы плохо стреляете, то берите пушку на 400 альфы, а если вы бутылковод то прошу, ваша бутылка! До ис 7 не трудно прокачаться. Давайте начнём с кваса, он же как по мне плоховат, а ис, неплох, некоторые снаряды не пробивают. Что сказать о ис-3, так это его броня и могические борта, его нос щуки неплох, башня не пробивная и прочее, но его магия в бортах... танкует почти всех! т49 с комулями ваще танкует бортами вах! Так что зад лучше прачте, когда к вам едет т49 или птур... Ис 8 тоже самое, не плох и всё нормально (почти такой же, просто выше уровнем). Ис 7 не плох, тоже бывает затчастую танкует птуров и бабаху (изредко ягу). Но мне кажиться, что этого деда слишком переаценивают, иса 4 считают лучшим т.к. он по всем парамитрам лучше.
donivvvwr avatar

donivvvwr

February 22, 2020 at 06:03 PM

Open the first time and blades are directly egg b.s. :P.
777TIGER777 avatar

777TIGER777

February 24, 2020 at 12:44 AM

ИГРАЙТЕ В ИГРЫ
ИГРАЙТЕ В ИГРЫ
ИГРАЙТЕ В ИГРЫ
777TIGER777 avatar

777TIGER777

February 24, 2020 at 12:44 AM

ИГРАЙТЕ В ИГРЫ
ИГРАЙТЕ В ИГРЫ
ИГРАЙТЕ В ИГРЫьлоолИГРАЙТЕ В ИГРЫ

tvoisinstas avatar

tvoisinstas

February 24, 2020 at 01:12 AM

ИГРАЙТЕ В ИГРЫ
ИГРАЙТЕ В ИГР
smert99900011 avatar

smert99900011

February 24, 2020 at 02:11 AM

ис-7, у него и дпм больше и броня лучше, а ис-4 дерево
Vova321654 avatar

Vova321654

April 19, 2020 at 04:05 PM

Игры это топ
TheGrantSnow avatar

TheGrantSnow

April 19, 2020 at 08:23 PM

игры это топ

22kiril avatar

22kiril

April 19, 2020 at 10:25 PM

игры жто топ

Likeandtiktok avatar

Likeandtiktok

April 20, 2020 at 12:50 AM

К ае к
Anonymous1586378575 avatar

Anonymous1586378575

April 20, 2020 at 02:18 AM

я за ис 7
BOIiWantRobux avatar

BOIiWantRobux

April 26, 2020 at 02:56 PM

ис7, так как по мне эта модель лучше во всем.
DGasde avatar

DGasde

April 26, 2020 at 03:40 PM

ИС7 ИС7
Komika__ avatar

Komika__

April 26, 2020 at 04:41 PM

ис7 ис7

NeMo_Alexander avatar

NeMo_Alexander

April 26, 2020 at 04:46 PM

я за 15 суток
Pavlik_party8800 avatar

Pavlik_party8800

April 26, 2020 at 04:48 PM

я за 16 суток

FISH_YAMMI avatar

FISH_YAMMI

April 26, 2020 at 09:09 PM

Гоашвлвьалд
dopiloki78 avatar

dopiloki78

April 27, 2020 at 03:39 AM

игра нормальная цена и сроки поставки и стоимость
sergei_198785 avatar

sergei_198785

April 27, 2020 at 07:53 AM

ис 7
sergei_198785 avatar

sergei_198785

April 27, 2020 at 07:53 AM

ралпенсрпен
sergei_198785 avatar

sergei_198785

April 27, 2020 at 07:53 AM

соекпчаекч
sergei_198785 avatar

sergei_198785

April 27, 2020 at 07:54 AM

чеаоекпасмитек
sergei_198785 avatar

sergei_198785

April 27, 2020 at 07:54 AM

вавааврмсчсм
sergei_198785 avatar

sergei_198785

April 27, 2020 at 07:54 AM

павяравмсчик
sergei_198785 avatar

sergei_198785

April 27, 2020 at 07:54 AM

авпуквысч
sergei_198785 avatar

sergei_198785

April 27, 2020 at 07:54 AM

пваыпа
User_377 avatar

User_377

April 27, 2020 at 09:18 PM

вловырттчятятоячоряяо
User_377 avatar

User_377

April 27, 2020 at 09:39 PM

я хззз
ar_mel avatar

ar_mel

April 27, 2020 at 10:38 PM

ис7, а что
Denio95 avatar

Denio95

April 27, 2020 at 11:12 PM

не поятно ничего
Egor228Tankist avatar

Egor228Tankist

April 28, 2020 at 11:40 AM

я за E50M)))
xfguter avatar

xfguter

April 28, 2020 at 11:55 AM

Я думаю лучше ис7. На нём круче играть.
sponge_owi1 avatar

sponge_owi1

April 28, 2020 at 12:43 PM

очень сложный вопрос
Santiago162 avatar

Santiago162

April 28, 2020 at 12:44 PM

танки ето круто
Nikita102020 avatar

Nikita102020

April 29, 2020 at 12:14 PM

напаайййссс
expert_l_patron avatar

expert_l_patron

April 29, 2020 at 12:24 PM

не


d6174 avatar

d6174

April 29, 2020 at 12:28 PM

Ис 7
Igor228009 avatar

Igor228009

April 29, 2020 at 06:13 PM

Залупа тупо а не сайт
123

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World of Tanks Blitz Ис4 или Ис7? на форуме От пользователей на Gamehag