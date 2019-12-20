STAR WARS Empire at war тактика

Тактика по империи а также повстанцах о том как AT- ST (цыплят хорошо использовать ) или флотов

1 AT-ST легкий и дешёвая боевая единица эффективна по одиночке против спама солдат врага с помощью его способности и отходя от врага .2 AT-AT тяжелый и не очень дешевая боевая единица эффективна почти во всем кроме пехоты спам врага легко уничтожит его лучше использовать с артиррелияй позади или AT-ST в не большем количестве.3 Тактики в узких пространствах , впереди ведите медленных юнитов если враг атакует их останавливайте их и посылайте быстрых в перед всех сразу не эффективно так как они будут толпится меша друг другу стрелять + медленные но мощные юниты попросту будут отставать и не помогут в бою и это приведет к поражению.4 в космосе не ведите те все корабли в перед здесь все легко как и наземле впереди тяжелые позади или над ними более легкие при внушительной атаке врага направляйте истребители набомбардировщиков а бомбардировщиков на крейсеры фрегаты на истребители врага5 Постройки, построенные на стратегической карте отражаются на тактической, помимо них присутствуют платформы для строительства мелких построек, на тактической карте. К мелким постройкам относятся: турели, радары, медпункты и пункты починки бронетехники, построенные мелкие постройки после победы не исчезают, и могут принять участие в следующей битве. Не все постройки на тактической карте принадлежат стороне, которой принадлежит планета, на карте так же присутствуют нейтральные постройки, захват которых даёт некоторые бонусы, и после конца сражения они вновь становятся нейтральными. На многих планет присутствуют местные жители, встающие на сторону Империи или повстанцев. Жилища, принадлежащие местным жителям, производят время от времени по одному отряду, постройка отрядов может быть прекращена разрушением жилищ. При атаке планеты атакующий получает одну предопределенную точку высадки, из нескольких, в которую он может высаживать десант в ограниченном количестве. Для увеличения количества десанта требуется захват других точек посадки. (небольшое увеличение количества десанта даёт также и захват платформ для мелких построек). Захват платформ и других точек посадки производится только пехотой. Атакующая сторона может высаживать десант либо пока он не кончится, либо пока не потеряет все точки высадки, при наличии соответствующих кораблей, может производиться орбитальная бомбардировка. Обороняющаяся сторона помимо отрядов, построенных на стратегической карте, может иметь постройки производящие время от времени по отряду пехоты, бронетехники или авиации, а также постройки дающие щит от орбитальной бомбардировки. И те и другие постройки, принадлежащие обороняющейся стороне, строятся на стратегической карте, и могут быть разрушены атакующей стороной во время боя.