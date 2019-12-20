STAR WARS Empire at war тактика

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novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
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STAR WARS Empire at war тактика

mrforser avatar

mrforser

December 20, 2019 at 06:13 PM

Тактика по империи а также повстанцах о том как AT- ST (цыплят хорошо использовать ) или флотов


1 AT-ST легкий и дешёвая боевая единица эффективна по одиночке против спама солдат врага с помощью его способности и отходя от врага .
2 AT-AT тяжелый и не очень дешевая боевая единица эффективна почти во всем кроме пехоты спам врага легко уничтожит его лучше использовать с артиррелияй позади или AT-ST в не большем количестве.
3 Тактики в узких пространствах , впереди ведите медленных юнитов если враг атакует их останавливайте их и посылайте быстрых в перед всех сразу не эффективно так как они будут толпится меша друг другу стрелять + медленные но мощные юниты попросту будут отставать и не помогут в бою и это приведет к поражению.
4 в космосе не ведите те все корабли в перед здесь все легко как и наземле впереди тяжелые позади или над ними более легкие при внушительной атаке врага направляйте истребители набомбардировщиков а бомбардировщиков на крейсеры фрегаты на истребители врага
5 Постройки, построенные на стратегической карте отражаются на тактической, помимо них присутствуют платформы для строительства мелких построек, на тактической карте. К мелким постройкам относятся: турели, радары, медпункты и пункты починки бронетехники, построенные мелкие постройки после победы не исчезают, и могут принять участие в следующей битве. Не все постройки на тактической карте принадлежат стороне, которой принадлежит планета, на карте так же присутствуют нейтральные постройки, захват которых даёт некоторые бонусы, и после конца сражения они вновь становятся нейтральными. На многих планет присутствуют местные жители, встающие на сторону Империи или повстанцев. Жилища, принадлежащие местным жителям, производят время от времени по одному отряду, постройка отрядов может быть прекращена разрушением жилищ. При атаке планеты атакующий получает одну предопределенную точку высадки, из нескольких, в которую он может высаживать десант в ограниченном количестве. Для увеличения количества десанта требуется захват других точек посадки. (небольшое увеличение количества десанта даёт также и захват платформ для мелких построек). Захват платформ и других точек посадки производится только пехотой. Атакующая сторона может высаживать десант либо пока он не кончится, либо пока не потеряет все точки высадки, при наличии соответствующих кораблей, может производиться орбитальная бомбардировка. Обороняющаяся сторона помимо отрядов, построенных на стратегической карте, может иметь постройки производящие время от времени по отряду пехоты, бронетехники или авиации, а также постройки дающие щит от орбитальной бомбардировки. И те и другие постройки, принадлежащие обороняющейся стороне, строятся на стратегической карте, и могут быть разрушены атакующей стороной во время боя.
eretik333 avatar

eretik333

December 20, 2019 at 07:38 PM

Спасибо!

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