BombSquad – игра на андроид в жанре экшн, вышедшая в далеком 2014 году и имеющая немалую популярность по сей день.

Стилистика игры сразу бросается в глаза – все слеплено из пластилина! Все в детстве что-то лепили из пластилина, а для кого-то это стало профессиональным хобби. В BombSquad вы можете погрузиться в живой мир пластилиновых баталий.Целью игры считается взорвать, одолеть в рукопашном бою или просто скинуть противника с поля боя, пока он небрежно пытается бросаться бомбами. Есть одиночная игра и, куда более зрелищный, кооператив. Игрой предусмотрены бои на 8 человек вместе на разных картах и режимах. В одиночку заскучать тоже не получится, ведь кроме обычной кампании есть хардкорные версии карт и турниры. Там разные типы врагов спавнятся в определенных местах с наступлением новой волны.Сам геймплей довольно прост в освоении. Вам нужно сочетать борьбу кулаками вблизи с броском бомб на расстоянии, при этом уклоняясь от вражеских атак. Для этого есть примитивные элементы управления, такие как два джойстика, один из которых является выбором действия. Всего действий четыре – достать бомбу (второе использовние бросит бомбу), прыгнуть, ударить, схватить. Но все не так просто, BombSquad в том или ином роде использует физику. Если ударить с разворота и в беге, то удар будет гораздо мощнее, с бомбой тоже можно проводить разные манипуляции.Как уже говорилось ранее, существуют разные виды персонажей. По мере прохождения одиночной игры, вам откроются некоторые из них, но особенных нужно покупать за тикеты – внутриигровую валюту. Чтобы выбрать персонажа и поменять его цвет, достаточно зайти в управление своим профилем.Для дополнительного интереса, на карте появляются разнообразные бонусы, такие как щит, боксерские перчатки или улучшения для ваших бомб. Также есть возможность создавать и загружать моды, что дает полет фантазии мододелам и расширяет рамки игры.Вам наскучил обычный хоккей или регби? Не беда, нужно лишь собраться вместе с друзьями и не дать им забить гол в ваши ворота с помощью кучи мин!Играть в эти спортивные игры просто. При игре в хоккей нужно забить как можно больше голов большой шайбой, а для регби требуется доставить флаг на противоположную сторону. Неважно сколько раз вы подорвали соперника, отличием от обычной игры является итоговый счет голов. Он и определяет победу той или иной команды.Кстати насчет игры с друзьями. Для BombSquad существует приложение, делающее из вашего смартфона контроллер. Это сделано для того, чтобы сделать, к примеру, планшет основным экраном, подключить к нему пару контроллеров и играть с комфортом вместе с друзьями или даже бабушкой. Кроме того, разработчик сделал даже VR версию игры, но для управления нужен отдельный контроллер из другого смартфона.Вывод напрашивается сам собой, BombSquad – очень веселая игра для смартфонов, она создана для того чтобы поиграть с друзьями и извлечь максимум положительных эмоций. А взрывы придают еще больший окрас, когда их много. Создайте столько безумных взрывов, сколько сможете!