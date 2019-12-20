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novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
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adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
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BombSquad

Rekstri avatar

Rekstri

December 20, 2019 at 04:21 PM

BombSquad – игра на андроид в жанре экшн, вышедшая в далеком 2014 году и имеющая немалую популярность по сей день. 


 Стилистика игры сразу бросается в глаза – все слеплено из пластилина! Все в детстве что-то лепили из пластилина, а для кого-то это стало профессиональным хобби. В BombSquad вы можете погрузиться в живой мир пластилиновых баталий.
 Целью игры считается взорвать, одолеть в рукопашном бою или просто скинуть противника с поля боя, пока он небрежно пытается бросаться бомбами. Есть одиночная игра и, куда более зрелищный, кооператив. Игрой предусмотрены бои на 8 человек вместе на разных картах и режимах. В одиночку заскучать тоже не получится, ведь кроме обычной кампании есть хардкорные версии карт и турниры. Там разные типы врагов спавнятся в определенных местах с наступлением новой волны.

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 Сам геймплей довольно прост в освоении. Вам нужно сочетать борьбу кулаками вблизи с броском бомб на расстоянии, при этом уклоняясь от вражеских атак. Для этого есть примитивные элементы управления, такие как два джойстика, один из которых является выбором действия. Всего действий четыре – достать бомбу (второе использовние бросит бомбу), прыгнуть, ударить, схватить. Но все не так просто, BombSquad в том или ином роде использует физику. Если ударить с разворота и в беге, то удар будет гораздо мощнее, с бомбой тоже можно проводить разные манипуляции.
 Как уже говорилось ранее, существуют разные виды персонажей. По мере прохождения одиночной игры, вам откроются некоторые из них, но особенных нужно покупать за тикеты – внутриигровую валюту. Чтобы выбрать персонажа и поменять его цвет, достаточно зайти в управление своим профилем.

 Для дополнительного интереса, на карте появляются разнообразные бонусы, такие как щит, боксерские перчатки или улучшения для ваших бомб. Также есть возможность создавать и загружать моды, что дает полет фантазии мододелам и расширяет рамки игры.

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 Вам наскучил обычный хоккей или регби? Не беда, нужно лишь собраться вместе с друзьями и не дать им забить гол в ваши ворота с помощью кучи мин!
 Играть в эти спортивные игры просто. При игре в хоккей нужно забить как можно больше голов большой шайбой, а для регби требуется доставить флаг на противоположную сторону. Неважно сколько раз вы подорвали соперника, отличием от обычной игры является итоговый счет голов. Он и определяет победу той или иной команды.
 Кстати насчет игры с друзьями. Для BombSquad существует приложение, делающее из вашего смартфона контроллер. Это сделано для того, чтобы сделать, к примеру, планшет основным экраном, подключить к нему пару контроллеров и играть с комфортом вместе с друзьями или даже бабушкой. Кроме того, разработчик сделал даже VR версию игры, но для управления нужен отдельный контроллер из другого смартфона.

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 Вывод напрашивается сам собой, BombSquad – очень веселая игра для смартфонов, она создана для того чтобы поиграть с друзьями и извлечь максимум положительных эмоций. А взрывы придают еще больший окрас, когда их много. Создайте столько безумных взрывов, сколько сможете!
klokwer avatar

klokwer

December 21, 2019 at 08:07 PM

Спасибо!

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