GemЗарабатывать

Дождь

Gem341

scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: пасс для игр на ПК
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: если вы просто хотите попробовать, вы можете получить игру для ПК в microsoft store за 1€ на 1 месяц
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: minecraft это microsoft store
novice rank iconcronourameshi4: Привет!
apprentice rank iconlitwickclub995: ну это тогда ключ minecraft java и bedrock edition microsoft store или что-то в этом роде
novice rank iconffe: ну, это дает вам аккаунт, так что вы не можете добавить его к своему аккаунту, если у вас уже есть аккаунт
apprentice rank iconlitwickclub995: работает для меня
apprentice rank iconlitwickclub995: купите учетную запись Windows Minecraft Java и Bedrock Edition
novice rank iconKamilos31: потому что результатов поиска очень много, и я не знаю, что выбрать
novice rank iconetka: привет
novice rank iconKamilos31: Так какой Minecraft мне купить, чтобы он был на польском и на ПК с Windows?
novice rank iconKamilos31: это странно, ведь minecraft нет на steam
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem56 от Дождя.
AdminJoshverd: CD ключ просто означает, что вы можете активировать игру в Steam
novice rank iconwhorehey555666: Привет
novice rank iconakademik: вверх
scholar rank iconAtia: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconcosasxd33: как я завершаю ранг ученика
novice rank iconKamilos31: а этот CD KEY как его получить, это какой-то ключ или что ?
novice rank iconChristian: pepeJAM emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem460 от Дождя.
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
apprentice rank iconlitwickclub995: Кстати, на деньги с этого сайта xd
apprentice rank iconlitwickclub995: это отличная игра, я получил её на прошлой неделе и она мне очень нравится!!
apprentice rank iconlitwickclub995: это будет работать в вашем регионе
apprentice rank iconlitwickclub995: да kamilos31
novice rank iconsebzanga: catdrive emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: ??
novice rank iconlurepartygofest: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что на всякий случай
novice rank iconKamilos31: будет ли хорошим этот вариант покупки игры? Minecraft: Java & Bedrock Edition на ПК EU Windows 10 CD Key
novice rank iconMaStrone: Ho
novice rank iconKzuma840: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconilyass Agnaw: hh
novice rank iconilyass Agnaw: hh
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem72 от Дождя.
novice rank iconMahmut Yazıcı: sa
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
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Места топ лута PUBG mobile

Sshlack avatar

Sshlack

December 18, 2019 at 11:12 PM

Лут выпадает на острове случайным образом — но в некоторых локациях чаще появляются снайперские винтовки, экипировка третьего уровня, аптечки и прочее полезное добро. Вот эти локации: Доки (Georgopol) В доках вы найдёте массу контейнеров и складов, в которых часто появляется хорошая экипировка и неплохое оружие. При этом доки — одно из опаснейших мест на карте, где постоянно ведутся перестрелки и погибают многие игроки в самом начале битвы. Чтобы не погибнуть в доках сразу после приземления, высаживайтесь у домов неподалёку, берите оружие и потихоньку продвигайтесь в доки. Старайтесь обходить соперников с краю и стрелять им в спину — есть шанс, что у них лучше оружие, а значит нужно пользоваться всеми преимуществами. Военная база Сосновка Военная база имеет высший шанс появления снайперской винтовки Kar98k и восьмикратных прицелов, а также экипировки третьего уровня. В этом месте всегда есть игроки и их всегда много. Особенно опасным это место является для неаккуратных игроков — так как вокруг много зданий, сперва противников не видно, и вы рискуете напороться на врага, открыв дверь в дом. Чтобы такого не происходило, старайтесь высаживаться немного поодаль базы и заходить в крайние дома — лут там тот же, а врагов меньше, так как многие метятся в центральную часть локации. Ну и, само собой, всегда прислушивайтесь возле дома и смотрите на карту — врага будет слышно и видно, пока он будет бегать в поисках экипировки. Тюрьма В районе тюрьмы находится множество зданий, в каждом из которых можно найти что-нибудь очень полезное. Проблема в том, что в каждом доме можно встретить игрока, который уже поднял что-нибудь полезное и выпустит его заряд в вас. По этой причине старайтесь забежать в один из домов первым, закрывайте дверь, хватайте оружие и ложитесь где-нибудь в углу,после чего следите за движениями соперников. Не выходите до тех пор, пока не будете уверены, что игроки начали покидать локацию, после чего стреляйте в них сзади или просто подбирайте оставшиеся предметы и скрытно покидайте локацию. В случае появления в вашем доме противника, стреляйте в него и убегайте из дома подальше. Особняк В районе особняков стоит три больших дома с лутом, возле которых стоят здания поменьше. Именно они и являются желанной добычей — заходите в маленькие здания, подбирайте лут и, если оружие хорошее и/или экипировка подходит вашим запросам, покидайте эту территорию. Если же в маленьком здании не нашлось полезного лута, то берите что есть и аккуратно продвигайтесь к особнякам, прислушиваясь к шумам внутри него и оглядываясь по сторонам. Электростанция Здесь можно разжиться неплохим оружием в массе небольших домиков возле станции. В саму станцию заходить не рекомендуется — разве что в домиках не было ничего путного. Шанс того, что в станции будет хорошее оружие, есть, но он невелик. Электростанция хороша тем, что там сложнее встретить соперника сразу при приземлении и, следовательно, проще выжить, даже сперва подняв среднее или плохое оружие.
dok24003 avatar

dok24003

December 19, 2019 at 12:26 AM

обычно в середине карты
1234GT avatar

1234GT

December 19, 2019 at 09:13 PM

Да лут крутой

1234GT avatar

1234GT

December 19, 2019 at 09:14 PM

очень крутой

1234GT avatar

1234GT

December 19, 2019 at 09:14 PM

просто супер играю 1 год нет 2 года !!!
pioner1 avatar

pioner1

December 20, 2019 at 04:48 PM

на сосновке лучше всего лутаться

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