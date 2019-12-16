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AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
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novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
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Как отправить скриншот за выполненое задания

Freedtimon avatar

Freedtimon

December 16, 2019 at 06:59 PM

Помогите пожалуста
ReedokWan avatar

ReedokWan

December 16, 2019 at 07:31 PM

В ютубе посмотри
Goho2228 avatar

Goho2228

December 16, 2019 at 08:51 PM

Да лутше там
foc001 avatar

foc001

December 18, 2019 at 06:55 AM

Print screen на клаве нажми а потом в paint вставить и вот тебе твой скриншот
sodo11111 avatar

sodo11111

December 18, 2019 at 03:46 PM

Ну закрывайте темы.
serg_norther avatar

serg_norther

December 18, 2019 at 05:41 PM

:point_up_2: Зачем? Челу еще не ответили по факту то
HMR_Studio avatar

HMR_Studio

December 18, 2019 at 09:26 PM

Print screen, потом в пейнте вставь...
Rutta9 avatar

Rutta9

December 22, 2019 at 03:51 PM

не знаю

Cymk avatar

Cymk

July 25, 2020 at 11:03 PM

куда тыкать этот долбаный скрин,жалко ,не хочеться остпвлять 1200 камней,и так долго мучалась помоготеееее,я же блондинка ,,,
Cymk avatar

Cymk

July 25, 2020 at 11:04 PM

ПОМОГИТЕ пожалуйста куда его замунуть этот скрин
Lewis123456789 avatar

Lewis123456789

July 26, 2020 at 12:26 AM

просто контрл в если именно снимок экрана а не игры


akula4 avatar

akula4

July 26, 2020 at 02:23 AM

Напиши хотя бы название игры для которой тебе нужно скрин скинуть. А вообще обычно или автоматом засчитывается или идёшь на сайте в тот раздел где скачивал игру.
https://gamehag.com/ru/%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%8b
Скорее всего где-то здесь должна быть твоя игра
BandikyDty avatar

BandikyDty

July 26, 2020 at 08:07 AM

пррпммрдр
Cymk avatar

Cymk

July 26, 2020 at 04:10 PM

Игра Guns of Glory ,сделала 13 замок,надо скрин ,это я сделала,но куда его вставить ,так и не понимаю,играю с телефона.
akula4 avatar

akula4

July 26, 2020 at 06:04 PM

https://gamehag.com/ru/wall/24
У меня это игра висит здесь, тут должны автоматом засчитывать, то есть скрины не нужны. Лучше даже не играть в эту игру так как они тупо не оплачивают задание выполненое, по крайне мере у меня последний раз не засчитали.
Aonb avatar

Aonb

July 26, 2020 at 07:45 PM

@Cymk, напиши Мисти, приложи ссылку на скрин (загрузив его на imgur, например). Пиши на английском, выбирай пункты "проблема с заданием со стены". Если не получится, пиши через "Техническая проблема" - "Другое". Если ответит, что нужно писать в саппорт на стене, скажи, что там нет возможности.

@akula4, аналогичное сейчас с Raid Shadow Legends. Везде жалуются больше, чем раньше. Причины отказа стандартные, но всё же :) Из стен советуют больше внимания обращать на Стену Ужаса, ибо там есть возможность связаться с саппортом. С остальным либо ругаешься тут в техподдержке, либо миришься и идёшь дальше. Который год идёт, а проблема с заданиями остаётся...
akula4 avatar

akula4

July 26, 2020 at 09:25 PM

Aonb, я со стен почти ничего и никогда не выполняю. Иду в раздел Получай камни душ-игры. Если там нет ничего интресного для меня, то значит не судьба. К слову о Guns of Glory, раньше получал за задание кд без проблем, не знаю, что сейчас у них случилось...
Andrey0939 avatar

Andrey0939

September 23, 2021 at 03:16 PM

Помогитеикуда кидать скрин
atfixteam avatar

atfixteam

September 23, 2021 at 08:54 PM

@Andrey0939
Чуть выше пост прочитай. Там всё подробно описано.
DayHold avatar

DayHold

September 25, 2021 at 01:41 AM

да там легко, берешь и отправляешь
Anonybbjjj avatar

Anonybbjjj

September 28, 2021 at 09:00 PM

пннмнрдмпмдспме
__9549 avatar

__9549

June 21, 2023 at 04:22 PM

как отправить скрин после отклонения задания?

__9549 avatar

__9549

June 21, 2023 at 04:22 PM

пишет: обнови страницу и попробуй еще раз
o1l2g3 avatar

o1l2g3

August 9, 2023 at 02:21 PM

а на телефоне без приложения как?

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