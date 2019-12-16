Как отправить скриншот за выполненое задания

Print screen на клаве нажми а потом в paint вставить и вот тебе твой скриншот
:point_up_2: Зачем? Челу еще не ответили по факту то
Print screen, потом в пейнте вставь...
куда тыкать этот долбаный скрин,жалко ,не хочеться остпвлять 1200 камней,и так долго мучалась помоготеееее,я же блондинка ,,,
ПОМОГИТЕ пожалуйста куда его замунуть этот скрин
просто контрл в если именно снимок экрана а не игры
Напиши хотя бы название игры для которой тебе нужно скрин скинуть. А вообще обычно или автоматом засчитывается или идёшь на сайте в тот раздел где скачивал игру.
https://gamehag.com/ru/%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%8b
Скорее всего где-то здесь должна быть твоя игра
Игра Guns of Glory ,сделала 13 замок,надо скрин ,это я сделала,но куда его вставить ,так и не понимаю,играю с телефона.
https://gamehag.com/ru/wall/24
У меня это игра висит здесь, тут должны автоматом засчитывать, то есть скрины не нужны. Лучше даже не играть в эту игру так как они тупо не оплачивают задание выполненое, по крайне мере у меня последний раз не засчитали.
@Cymk
, напиши Мисти, приложи ссылку на скрин (загрузив его на imgur, например). Пиши на английском, выбирай пункты "проблема с заданием со стены". Если не получится, пиши через "Техническая проблема" - "Другое". Если ответит, что нужно писать в саппорт на стене, скажи, что там нет возможности. @akula4
, аналогичное сейчас с Raid Shadow Legends. Везде жалуются больше, чем раньше. Причины отказа стандартные, но всё же :) Из стен советуют больше внимания обращать на Стену Ужаса, ибо там есть возможность связаться с саппортом. С остальным либо ругаешься тут в техподдержке, либо миришься и идёшь дальше. Который год идёт, а проблема с заданиями остаётся...
Aonb, я со стен почти ничего и никогда не выполняю. Иду в раздел Получай камни душ-игры. Если там нет ничего интресного для меня, то значит не судьба. К слову о Guns of Glory, раньше получал за задание кд без проблем, не знаю, что сейчас у них случилось...
Помогитеикуда кидать скрин
@Andrey0939
Чуть выше пост прочитай. Там всё подробно описано.
да там легко, берешь и отправляешь
как отправить скрин после отклонения задания?
пишет: обнови страницу и попробуй еще раз
а на телефоне без приложения как?