Как отправить скриншот за выполненое задания

Freedtimon Помогите пожалуста

ReedokWan В ютубе посмотри

Goho2228 Да лутше там

foc001 Print screen на клаве нажми а потом в paint вставить и вот тебе твой скриншот

sodo11111 Ну закрывайте темы.

serg_norther :point_up_2: Зачем? Челу еще не ответили по факту то

HMR_Studio Print screen, потом в пейнте вставь...

Rutta9 не знаю





Cymk куда тыкать этот долбаный скрин,жалко ,не хочеться остпвлять 1200 камней,и так долго мучалась помоготеееее,я же блондинка ,,,

Cymk ПОМОГИТЕ пожалуйста куда его замунуть этот скрин

Lewis123456789 просто контрл в если именно снимок экрана а не игры







akula4 Напиши хотя бы название игры для которой тебе нужно скрин скинуть. А вообще обычно или автоматом засчитывается или идёшь на сайте в тот раздел где скачивал игру.

https://gamehag.com/ru/%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%8b

Скорее всего где-то здесь должна быть твоя игра

BandikyDty пррпммрдр

Cymk Игра Guns of Glory ,сделала 13 замок,надо скрин ,это я сделала,но куда его вставить ,так и не понимаю,играю с телефона.

akula4 https://gamehag.com/ru/wall/24

У меня это игра висит здесь, тут должны автоматом засчитывать, то есть скрины не нужны. Лучше даже не играть в эту игру так как они тупо не оплачивают задание выполненое, по крайне мере у меня последний раз не засчитали.

Aonb



, аналогичное сейчас с Raid Shadow Legends. Везде жалуются больше, чем раньше. Причины отказа стандартные, но всё же :) Из стен советуют больше внимания обращать на Стену Ужаса, ибо там есть возможность связаться с саппортом. С остальным либо ругаешься тут в техподдержке, либо миришься и идёшь дальше. Который год идёт, а проблема с заданиями остаётся...

@Cymk , напиши Мисти, приложи ссылку на скрин (загрузив его на imgur, например). Пиши на английском, выбирай пункты "проблема с заданием со стены". Если не получится, пиши через "Техническая проблема" - "Другое". Если ответит, что нужно писать в саппорт на стене, скажи, что там нет возможности. @akula4 , аналогичное сейчас с Raid Shadow Legends. Везде жалуются больше, чем раньше. Причины отказа стандартные, но всё же :) Из стен советуют больше внимания обращать на Стену Ужаса, ибо там есть возможность связаться с саппортом. С остальным либо ругаешься тут в техподдержке, либо миришься и идёшь дальше. Который год идёт, а проблема с заданиями остаётся...

akula4 Aonb, я со стен почти ничего и никогда не выполняю. Иду в раздел Получай камни душ-игры. Если там нет ничего интресного для меня, то значит не судьба. К слову о Guns of Glory, раньше получал за задание кд без проблем, не знаю, что сейчас у них случилось...

Andrey0939 Помогитеикуда кидать скрин

atfixteam @Andrey0939

Чуть выше пост прочитай. Там всё подробно описано.

DayHold да там легко, берешь и отправляешь

Anonybbjjj пннмнрдмпмдспме

__9549 как отправить скрин после отклонения задания?





__9549 пишет: обнови страницу и попробуй еще раз

