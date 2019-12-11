Как отжать отжатый клан?

GemЗарабатывать

Дождь

Gem316

novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: пасс для игр на ПК
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: если вы просто хотите попробовать, вы можете получить игру для ПК в microsoft store за 1€ на 1 месяц
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: minecraft это microsoft store
novice rank iconcronourameshi4: Привет!
apprentice rank iconlitwickclub995: ну это тогда ключ minecraft java и bedrock edition microsoft store или что-то в этом роде
novice rank iconffe: ну, это дает вам аккаунт, так что вы не можете добавить его к своему аккаунту, если у вас уже есть аккаунт
apprentice rank iconlitwickclub995: работает для меня
apprentice rank iconlitwickclub995: купите учетную запись Windows Minecraft Java и Bedrock Edition
novice rank iconKamilos31: потому что результатов поиска очень много, и я не знаю, что выбрать
novice rank iconetka: привет
novice rank iconKamilos31: Так какой Minecraft мне купить, чтобы он был на польском и на ПК с Windows?
novice rank iconKamilos31: это странно, ведь minecraft нет на steam
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem56 от Дождя.
AdminJoshverd: CD ключ просто означает, что вы можете активировать игру в Steam
novice rank iconwhorehey555666: Привет
novice rank iconakademik: вверх
scholar rank iconAtia: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconcosasxd33: как я завершаю ранг ученика
novice rank iconKamilos31: а этот CD KEY как его получить, это какой-то ключ или что ?
novice rank iconChristian: pepeJAM emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem460 от Дождя.
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
apprentice rank iconlitwickclub995: Кстати, на деньги с этого сайта xd
apprentice rank iconlitwickclub995: это отличная игра, я получил её на прошлой неделе и она мне очень нравится!!
apprentice rank iconlitwickclub995: это будет работать в вашем регионе
apprentice rank iconlitwickclub995: да kamilos31
novice rank iconsebzanga: catdrive emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: ??
novice rank iconlurepartygofest: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что на всякий случай
novice rank iconKamilos31: будет ли хорошим этот вариант покупки игры? Minecraft: Java & Bedrock Edition на ПК EU Windows 10 CD Key
novice rank iconMaStrone: Ho
novice rank iconKzuma840: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconilyass Agnaw: hh
novice rank iconilyass Agnaw: hh
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem72 от Дождя.
novice rank iconMahmut Yazıcı: sa
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
novice rank iconKamilos31: а если я куплю, как это скачивается и так далее
scholar rank iconhanfred: если написано EU, должно быть EU, и насколько я знаю, Польша — это EU
Войдите, чтобы начать общение в чате

47

0/160

Назад к форуму PUBG Mobile

Как отжать отжатый клан?

indie1 avatar

indie1

December 11, 2019 at 03:41 PM

С одной из новых обнов появидась новая фишка в пабге которую мы сейчас и рассмотрим
indie1 avatar

indie1

December 11, 2019 at 03:44 PM

Весь сок в том что теперь за не посещения лидера более (20 дней) вашу лидерку могут передать другому более активному, в принцепе все хорошо. Клан будет жить, вот только есть одно но...
indie1 avatar

indie1

December 11, 2019 at 03:46 PM

Кроме того что новые лидеры устраивают полный передел власти, что является нормой, меня лично припекло что мегя сняли из за 20 дней пропуска, а новый лидер не заходит уже 50 дней.
indie1 avatar

indie1

December 11, 2019 at 03:46 PM

И вот вопрос, изменили сроки смены лидера или полностью убрали эту фишку и клан был потерян на всегда?
NKOHA avatar

NKOHA

March 1, 2020 at 06:32 AM

такая же проблема, есть люди у которых новый глава не заходит уже 90+ дней, так что скорее всего нам провели вялым по губам :ok_hand:
Quamont avatar

Quamont

March 4, 2020 at 12:15 AM

Отжать отжатый клан что бы клан отжали и снова отжать)
_52804 avatar

_52804

March 4, 2020 at 12:35 AM

Какая-то странная там система, пойду свой клан проверять, т.к. месяц вообще не захожу в игру
carl_gallager avatar

carl_gallager

March 4, 2020 at 05:33 AM

никак смерись
616CORTIK616 avatar

616CORTIK616

March 6, 2020 at 06:58 PM

В игре есть несколько режимов: "нормальный", "бесконечный", "экстремальный", "ежедневные задачи". В "нормальном" режиме игрок просто играет до переполнения станции. В "бесконечном" режиме станции не переполняются и игрок играет сколько, хочет. В "экстремальном" нельзя изменять линии, и перемещать поезда с линии на линию, и ставить на паузу. А в режиме "ежедневных задач" игрок играет на поставленной игрой карте.

Также в некоторых городах есть изменения. Например: в Каире вместимость поездов не 6, как обычно, а 4 пассажира. В Осаке есть поезд "Синкансэн", который в несколько раз быстрее обычных.

В игре есть вагоны и локомотивы. Вагоны не могут сами по себе двигаться, для их движения нужен локомотив вначале состава. Состав может иметь неограниченное количество вагонов. Количество пассажиров на станции отображается числом маленьких фигурок возле станции.

В каждом городе есть река или система рек, которые можно пересечь только с помощью мостов. Станции появляются в случайных местах и в разное время.Станции имеют разные формы, пассажиры едущие на эту станцию имеют ту же форму.

В игре можно менять день и ночь, но это не на что не влияет.В игре есть несколько режимов: "нормальный", "бесконечный", "экстремальный", "ежедневные задачи". В "нормальном" режиме игрок просто играет до переполнения станции. В "бесконечном" режиме станции не переполняются и игрок играет сколько, хочет. В "экстремальном" нельзя изменять линии, и перемещать поезда с линии на линию, и ставить на паузу. А в режиме "ежедневных задач" игрок играет на поставленной игрой карте.

Также в некоторых городах есть изменения. Например: в Каире вместимость поездов не 6, как обычно, а 4 пассажира. В Осаке есть поезд "Синкансэн", который в несколько раз быстрее обычных.

В игре есть вагоны и локомотивы. Вагоны не могут сами по себе двигаться, для их движения нужен локомотив вначале состава. Состав может иметь неограниченное количество вагонов. Количество пассажиров на станции отображается числом маленьких фигуро
BREAD_YT avatar

BREAD_YT

March 6, 2020 at 07:38 PM

Не знаю
Boarteer avatar

Boarteer

March 16, 2020 at 01:38 AM

Почему это звучит как разборка мафии?

Join the conversion by creating an account on Gamehag

ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играхПомощьО нас

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности

Как отжать отжатый клан? на форуме PUBG Mobile на Gamehag