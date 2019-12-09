Скам на площадке Steam

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novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem116 от Дождя.
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Скам на площадке Steam

yong9r__plan_b avatar

yong9r__plan_b

December 9, 2019 at 03:17 AM

Здесь я расскажу, как не стоит себя вести, дабы не стать жертвой скама


Всем привет! Скамеры в наше время очень многочисленный вид петухов на просторе Steam.

1. Если вы видите ссылку с подписью халява ни в коем случае не переходите по ней и не вводите данные от вашего Steam аккаунта.
2. В интернете не вводите данные от аккаунта на сайтах, которым не доверяете на 100%
Надеюсь эти 2 пункта не позволят скамерам обмануть вас и заполучить данные от аккаунта.
Ещё виды скама: 
Продажа через market.csgo Достаточно лёгкий способ скама.
Итак
К вам добавляется человек в ВК или в стиме, и хочет у вас купить какую-то вещь (как правило дороже 500 рублей), и спрашивает за сколько вы хотите продать свой предмет вы выбираете цену выше чем она стоит, и его конечно же устраивает цена. Он просит у вас ссылку на трейд , ничего необычного, вы даёте ему ссылку. Дальше он пишет : Ой я как то боюсь скидывать деньги первыми , давайте через сайт market.csgo . И вы выставляете на сайт предмет за цену которую вы указали. И самый главный момент - Он хочет узнать флоат у предмета и его патрен.
Он говорит скачать расширение которое показывает флоат или паттерн , вы скачиваете расширение с накрученными отзывами , и смотрите что оно правда показывает флоат, еще это расширение меняет код сайта market.csgo чтобы показывала что предмет уже покупают , и наш любимый скаммер с своего фейк аккаунта под видом бота скидывает трейд на твой предмет, и якобы ты получишь за него деньги на сайте. Принимаешь трейд и вещь в его кармане, ты его потрел навсегда. И вам становится ясно зачем он просил трейд в начале переписки.

Продажа через сторонние сайты СПособ скама посложнее чем предыдущий потому что скамеру надо найти/ создать сайт который будет обманывать


Вам добавляется человек в Вк или Стим и хочет якобы купить у вас скин, Спрашивает цену и бла бла бла, это всё для вида . Хочет узнать флоат паттерн и скидывает сайт якобы рулетка который просит авторизоватся через стим . А там стим как правило не настоящий и вместо ссылки на стим там просто about:blank чтобы жертва не начала подозревать . Вы вводите логин пароль , он просит код от стим гуарда вы вводите. И всё аккаунт у скаммера в кармане , дальше он вас направляет на действия отвезать стим гуард подтвердить трейды и тд. Всё


Скаммер просит помощь Способ очень смешной и интересный
Скаммер к вам добавляется и просит помощь , не может вывести баланс с сайта и хочет скинуть его вам чтобы вы его вывели , и он вам даст вознаграждение . и еще он просит не обануть . Он скидывает сайт вы логинетесь через реальный стим, и он даёт вам баланс ( на самом деле у него на сайте админка) Вы покупаете на его баланс то что он просит ( как правило вещь от 10к)
И нажимаете на кнопку вывод , а там, Надо сделать депозит который он указал в админке сайта ( там от 5$ ) Ну в основном 1 дорогая вещь из твоего инвентаря. Незнающие люди делают депозит и получают НИЧЕГО! ОН добавляет вас в чс и вы ничего уже не сделаете.


Ivanan avatar

Ivanan

December 9, 2019 at 09:22 AM

Молодец, познавательно.

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