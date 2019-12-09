Скам на площадке Steam

Здесь я расскажу, как не стоит себя вести, дабы не стать жертвой скама

Всем привет! Скамеры в наше время очень многочисленный вид петухов на просторе Steam.1. Если вы видите ссылку с подписью халява ни в коем случае не переходите по ней и не вводите данные от вашего Steam аккаунта.2. В интернете не вводите данные от аккаунта на сайтах, которым не доверяете на 100%Надеюсь эти 2 пункта не позволят скамерам обмануть вас и заполучить данные от аккаунта.Ещё виды скама:Продажа через market.csgo Достаточно лёгкий способ скама.ИтакК вам добавляется человек в ВК или в стиме, и хочет у вас купить какую-то вещь (как правило дороже 500 рублей), и спрашивает за сколько вы хотите продать свой предмет вы выбираете цену выше чем она стоит, и его конечно же устраивает цена. Он просит у вас ссылку на трейд , ничего необычного, вы даёте ему ссылку. Дальше он пишет : Ой я как то боюсь скидывать деньги первыми , давайте через сайт market.csgo . И вы выставляете на сайт предмет за цену которую вы указали. И самый главный момент - Он хочет узнать флоат у предмета и его патрен.Он говорит скачать расширение которое показывает флоат или паттерн , вы скачиваете расширение с накрученными отзывами , и смотрите что оно правда показывает флоат, еще это расширение меняет код сайта market.csgo чтобы показывала что предмет уже покупают , и наш любимый скаммер с своего фейк аккаунта под видом бота скидывает трейд на твой предмет, и якобы ты получишь за него деньги на сайте. Принимаешь трейд и вещь в его кармане, ты его потрел навсегда. И вам становится ясно зачем он просил трейд в начале переписки.Продажа через сторонние сайты СПособ скама посложнее чем предыдущий потому что скамеру надо найти/ создать сайт который будет обманыватьВам добавляется человек в Вк или Стим и хочет якобы купить у вас скин, Спрашивает цену и бла бла бла, это всё для вида . Хочет узнать флоат паттерн и скидывает сайт якобы рулетка который просит авторизоватся через стим . А там стим как правило не настоящий и вместо ссылки на стим там просто about:blank чтобы жертва не начала подозревать . Вы вводите логин пароль , он просит код от стим гуарда вы вводите. И всё аккаунт у скаммера в кармане , дальше он вас направляет на действия отвезать стим гуард подтвердить трейды и тд. ВсёСкаммер просит помощь Способ очень смешной и интересныйСкаммер к вам добавляется и просит помощь , не может вывести баланс с сайта и хочет скинуть его вам чтобы вы его вывели , и он вам даст вознаграждение . и еще он просит не обануть . Он скидывает сайт вы логинетесь через реальный стим, и он даёт вам баланс ( на самом деле у него на сайте админка) Вы покупаете на его баланс то что он просит ( как правило вещь от 10к)И нажимаете на кнопку вывод , а там, Надо сделать депозит который он указал в админке сайта ( там от 5$ ) Ну в основном 1 дорогая вещь из твоего инвентаря. Незнающие люди делают депозит и получают НИЧЕГО! ОН добавляет вас в чс и вы ничего уже не сделаете.