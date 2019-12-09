Дождь

Gem177

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novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
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Star Stable

K3RL avatar

K3RL

December 9, 2019 at 03:12 AM

Эта игра про катание на своей прекрасной лошади


В игре, сначала вам придётся выбрать внешность персонажа (только лицо и волосы) и вашего четвероногого друга. Позже вы выбираете имя себя и лошади из перечисленных. Потом вас перебрасывает на сайт с инструкцией по установке и ваша задача заключается только в одном - играть. Вся суть игры - лошадиные бега. Время в игре пролетит быстро. Поэтому думать о том, что повышать уровень долго - не стоит. На самом деле, игра вышла давно и поэтому графика в ней не из лучших. Но зато она пойдёт абсолютно на всех пекарнях (если только у вас не мультиварка какая-нибудь).

Стоит отметить что, не смотря на свою простоту с первого взгляда, для успешного прохождения данной игры вам все же потребуются игровые секреты и нюансы. 

Поменять имя лошади нельзя. Вам даётся только один шанс в начале игры.

Продать лошадь можно. Но всегда прежде чем что-то сделать, подумайте хорошенько, а стоит ли?

Продать одежду можно. Для продажи ненужного вам товара необходимо посетить игровой магазин и перетащить предмет, который хотите продать, на значок денег. Находится он внизу окна справа. Вернуть одежду обратно нельзя!

В игре есть так называемая "Долина динозавров"

Чтобы её открыть вам необходимо:

Достичь 16-ого уровня

В Вейдел иметь репутацию «дружелюбная» (о репутации расскажу ниже)

Пройти квест с оказанием помощи Нику Стоунграунду

Также в игре есть ещё две долины Эпона и Долина Золотых холмов

Чтобы открыть Эпону вам нужно:

оказать помощь семье Хельги с их летним домиком

 офисе G.E.D в Ярлахейм иметь репутацию «дружелюбная»

 оставить Герману сообщение мисс Дрэйк о планах G.E.D

 в исследовании «долины динозавров».оказать помощь Нику Стоунграунду 

А чтобы откруть Долину Золотых холмов вам потребуется:

достичь 14 уровня

закончить определенные задания

Что такое репутация и с чем его едят?

В данном игровом мире есть огромное количество персонажей, с которыми можно создавать свою репутацию. Название им фракции. Для разблокировки новых квестов, областей, лошадей и предметов вам необходимо достичь определенного уровня репутации совместно с некоторыми фракциями. 

Стоит помнить, что вам необходимо улучшение собственной репутации для разблокировки нового квеста, если над персонажем появляется символ в виде сердца. Вам необходимо поговорить с героем, чтобы выяснить, что нужно предпринять для улучшения репутации. Открыв информацию своего персонажа, можно просмотреть, с какими фракциями вам пришлось уже столкнуться, а также увидеть прогресс вашей репутации. 

Я думаю, что всё что вам нужно знать, я рассказал. Всем удачной игры и хорошей репутации!

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