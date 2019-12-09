Эта игра про катание на своей прекрасной лошади

В игре, сначала вам придётся выбрать внешность персонажа (только лицо и волосы) и вашего четвероногого друга. Позже вы выбираете имя себя и лошади из перечисленных. Потом вас перебрасывает на сайт с инструкцией по установке и ваша задача заключается только в одном - играть. Вся суть игры - лошадиные бега. Время в игре пролетит быстро. Поэтому думать о том, что повышать уровень долго - не стоит. На самом деле, игра вышла давно и поэтому графика в ней не из лучших. Но зато она пойдёт абсолютно на всех пекарнях (если только у вас не мультиварка какая-нибудь).





Стоит отметить что, не смотря на свою простоту с первого взгляда, для успешного прохождения данной игры вам все же потребуются игровые секреты и нюансы.

Поменять имя лошади нельзя. Вам даётся только один шанс в начале игры.

Продать лошадь можно. Но всегда прежде чем что-то сделать, подумайте хорошенько, а стоит ли?

Продать одежду можно. Для продажи ненужного вам товара необходимо посетить игровой магазин и перетащить предмет, который хотите продать, на значок денег. Находится он внизу окна справа. Вернуть одежду обратно нельзя!

В игре есть так называемая "Долина динозавров"

Чтобы её открыть вам необходимо:

Достичь 16-ого уровня

В Вейдел иметь репутацию «дружелюбная» (о репутации расскажу ниже)

Пройти квест с оказанием помощи Нику Стоунграунду

Также в игре есть ещё две долины Эпона и Долина Золотых холмов

Чтобы открыть Эпону вам нужно:

оказать помощь семье Хельги с их летним домиком

офисе G.E.D в Ярлахейм иметь репутацию «дружелюбная»

оставить Герману сообщение мисс Дрэйк о планах G.E.D

в исследовании «долины динозавров».оказать помощь Нику Стоунграунду

А чтобы откруть Долину Золотых холмов вам потребуется:

достичь 14 уровня

закончить определенные задания

Что такое репутация и с чем его едят?

В данном игровом мире есть огромное количество персонажей, с которыми можно создавать свою репутацию. Название им фракции. Для разблокировки новых квестов, областей, лошадей и предметов вам необходимо достичь определенного уровня репутации совместно с некоторыми фракциями.

Стоит помнить, что вам необходимо улучшение собственной репутации для разблокировки нового квеста, если над персонажем появляется символ в виде сердца. Вам необходимо поговорить с героем, чтобы выяснить, что нужно предпринять для улучшения репутации. Открыв информацию своего персонажа, можно просмотреть, с какими фракциями вам пришлось уже столкнуться, а также увидеть прогресс вашей репутации.

Я думаю, что всё что вам нужно знать, я рассказал. Всем удачной игры и хорошей репутации!