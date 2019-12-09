My Pocket Pony

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Erika
Erika
Gem6
larisa costisor
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Gem10
Дождь

Gem177

adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem116 от Дождя.
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My Pocket Pony

KOSHKAPOLY avatar

KOSHKAPOLY

December 9, 2019 at 03:08 AM

Выращивайте своего питомца-пони !Ухаживайте за ним и следите за тем чтобы вашему любимцу было хорошо и комфортно!


Моя карманная пони- виртуальная игра, где ребенок может выращивать своего маленького милого пони! Родители не разрешают тебе купить домашнего питомца, но ты этого очень сильно хочешь? Тогда эта игра для тебя! В основном эта игра понравиться тем кто любит мультик “My Little Pony”. Для начала вам надо создать своего супер милого питомца! Выберите ему крылья, рог или чтоб он был обычным. Затем выберите тон кожи и оттенок глаз лошадки. Возьмите свои любимые цвета чтоб окрасить хвост и гриву. Поздравляю! Ваша пони готова! Вас заселили в дом, который вы будете застраивать мебелью, менять обои и расширять дом, увеличивая количество комнат! Выращивайте своего домашнего питомца, ухаживайте за ним, а то он может заболеть! Еду и напитки для питомца можно купить в магазине, купите своей любимой малышке что-то вкусненькое. Если ваша пони все-таки заболела, вы должны поторопиться вылечить ее, сходите в аптеку и купите нужные лекарства для своей любимой пони. Также можно водить свою пони на площадку, кататься на качелях и купаться в бассейне! Родители говорят что ты не убираешь за собой? Здесь ты приучишься убирать за своим питомцем, ведь они тоже могут мусорить! Надоела прическа твоей пони? Ты можешь ее поменять и выбрать стрижку, которая тебе по душе! Также ты можешь нарядить своего питомца в разные костюмы, одежду и аксессуары !Это все тоже находиться в отдельном магазине. Не хватает монеток на любимый аксессуар? Этому тоже есть решение! Очень быстрый способ зарабатывания денег, это ходить в алмазную шахту! Изначально дается только деревянная кирка, но можно купить кирки и по круче! Бейте камни и зарабатывайте игровую валюту! Твоей лошадке очень часто становится скучно, но у тебя нету времени чтобы с ней так часто играть и ходить на площадку? Заведите ей друзей !Вы можете купить еще несколько пони, чтобы у вашего питомца были друзья! Создавайте их разными, или сделайте близняшек. Не забудьте оставить малышам какие-то игрушки когда уходите, чтобы им было чем поиграть!Еще один хороший способ заработка, это мини-игры. Играйте со своими пони в мини-игры, получая и удовольствие, и деньги.Вашим пони очень скучно, и вам нужен способ чтобы  развлечь ее, но вам надоели предыдущие? Пообщайтесь с ней, ей же тоже необходимо внимание! Делайте комплименты своим маленьким пони, повышая этим их настроение и счастье.  Не оставляйте скучать своих малышей, играйте с ними и развлекайте их. Выращивайте семью милых маленьких пони.
Играйте в Карманная Пони всей семьей и получайте удовольствие!Похожее изображение

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