My Pocket Pony

Выращивайте своего питомца-пони !Ухаживайте за ним и следите за тем чтобы вашему любимцу было хорошо и комфортно!

Моя карманная пони- виртуальная игра, где ребенок может выращивать своего маленького милого пони! Родители не разрешают тебе купить домашнего питомца, но ты этого очень сильно хочешь? Тогда эта игра для тебя! В основном эта игра понравиться тем кто любит мультик “My Little Pony”. Для начала вам надо создать своего супер милого питомца! Выберите ему крылья, рог или чтоб он был обычным. Затем выберите тон кожи и оттенок глаз лошадки. Возьмите свои любимые цвета чтоб окрасить хвост и гриву. Поздравляю! Ваша пони готова! Вас заселили в дом, который вы будете застраивать мебелью, менять обои и расширять дом, увеличивая количество комнат! Выращивайте своего домашнего питомца, ухаживайте за ним, а то он может заболеть! Еду и напитки для питомца можно купить в магазине, купите своей любимой малышке что-то вкусненькое. Если ваша пони все-таки заболела, вы должны поторопиться вылечить ее, сходите в аптеку и купите нужные лекарства для своей любимой пони. Также можно водить свою пони на площадку, кататься на качелях и купаться в бассейне! Родители говорят что ты не убираешь за собой? Здесь ты приучишься убирать за своим питомцем, ведь они тоже могут мусорить! Надоела прическа твоей пони? Ты можешь ее поменять и выбрать стрижку, которая тебе по душе! Также ты можешь нарядить своего питомца в разные костюмы, одежду и аксессуары !Это все тоже находиться в отдельном магазине. Не хватает монеток на любимый аксессуар? Этому тоже есть решение! Очень быстрый способ зарабатывания денег, это ходить в алмазную шахту! Изначально дается только деревянная кирка, но можно купить кирки и по круче! Бейте камни и зарабатывайте игровую валюту! Твоей лошадке очень часто становится скучно, но у тебя нету времени чтобы с ней так часто играть и ходить на площадку? Заведите ей друзей !Вы можете купить еще несколько пони, чтобы у вашего питомца были друзья! Создавайте их разными, или сделайте близняшек. Не забудьте оставить малышам какие-то игрушки когда уходите, чтобы им было чем поиграть!Еще один хороший способ заработка, это мини-игры. Играйте со своими пони в мини-игры, получая и удовольствие, и деньги.Вашим пони очень скучно, и вам нужен способ чтобы развлечь ее, но вам надоели предыдущие? Пообщайтесь с ней, ей же тоже необходимо внимание! Делайте комплименты своим маленьким пони, повышая этим их настроение и счастье. Не оставляйте скучать своих малышей, играйте с ними и развлекайте их. Выращивайте семью милых маленьких пони.

Играйте в Карманная Пони всей семьей и получайте удовольствие!