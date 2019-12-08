Скин ченджер читы или за это не нужно банить

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это не читы но за изменение файлов игры будет бан
Скинченджер не считается читом.Но использование скинченджеро запрещено об этом сами валв заявили.Мой совет не используй скинчендер рано или позно все равно получишь вак.Я сам знаю мне как то на 3 акка бан прилетел.
скинченджер не чит но за него дадут бан
Я считаю что это просто визуалка и по идее не должны банить за это. Никогого приимущества не получишь, а вак получить
Клаустрофо́бия — психопатологический симптом, фобия замкнутых или тесных пространств. Считается, наряду с агорафобией, одним из самых распространённых патологических страхов. Как правило, у больного возникает чувство тревоги, когда он находится в каком-либо помещении, особенно если оно маленькое или в нём мало окон. Больной предпочитает оставлять двери всегда открытыми и находиться ближе к выходу
Банить за скинченджер тупо но за ето банят