Supremacy 1914

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novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
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novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
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novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
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Supremacy 1914

m1mbel avatar

m1mbel

December 2, 2019 at 07:27 PM

Supremacy 1914 — стратегия про первую мировую войну от малоизвестных разработчиков Bytro Labs.
В игре присутствуют сценарии с определённым количеством человек. Бывают даже карты на 500 людей.  В каждом сценарии выделено определённое место мира, например Европа и часть Северной Америки. В качестве гаранта баланса страны-гиганты разделены на маленькие страны. Также в игре присутствуют сценарии, основанные на исторических данных. 


Выбрав сценарий, вам предстоит выбрать страну, за которую будете отыгрывать. Хочу заметить, что хоть игра и является глобальной стратегией, разработчики не поленились и сделали 3D модельки войск. Помимо 3D моделей, у каждой страны хорошо проработаны свои пехотинцы, свои танки и вооружение. И оно отображается на карте. Так вот, сделав выбор, вам предстоит нарастить экономику и армию. Для этого вы будете определённые здания. Они будут как усиливать прирост ресурсов, так и производить войско. Мастерские, фабрики, аэродромы, пункты призыва, казармы, крепости и морские базы — всё это присутствует в игре. Ну а сейчас я расскажу о назначениях этих зданий.

Пункт призыва нужен для производства пехоты. Требует определённого количества монет в день, но при этом автоматически производит пехоту раз в несколько часов. 
Казармы нужны для увеличения количества и качества производства пехоты. 
Аэродром и морская база нужны для производства самолётов и кораблей соответственно, также повышает скорость погрузки войск на корабли.
Мастерские и фабрики нужны для производства основных типов сухопутных войск, также увеличивают количество производимых ресурсов.

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В Supremacy 1914 есть несколько возможностей связи с другими игроками. Один из самых удобных — написать игроку прям в игре через окно дипломатии. В нём вы сможете и найти игрока, и выбрать его, и поменять отношение к нему. Также в этом меню вы можете начать сотрудничество с другими игроками. Это можно сделать, путём обмена карт, обменяться правом на проход или просто поторговаться. Ещё вы можете написать что-либо в газету, но толку от этого мало. Помимо вышеперечисленных мною способов торговли и связи между игроками, присутствует ещё одна возможность — сформировать коалицию. В большинстве случаев она используется, чтобы показать врагам, что вы сможете дать отпор вместе с союзниками.
В игре есть 3 вида войск: сухопутные, корабли и аэрофлот. К сухопутным относится вся пехота, бронеавтомобиль, танк и тяжелый танк, железнодорожное орудие, кавалерия и артиллерия. К сожалению, я не нашёл систему технологий, поэтому побеждать будет тот, у кого больше войск. Самое интересное, что сразу железнодорожное орудие, к примеру, нельзя построить. Многие виды войск не доступны в самом начале. Полагаю, это сделано для баланса в игре. К аэрофлоту относится аэростат, бомбардировщик и истребитель. Похожая ситуация происходит и с морским флотом.
Ну и последнее о чём я хотел бы сказать — ресурсы. Всего 8 типов ресурсов: деньги, зерно, металл, газ, нефть, дерево, уголь и рыба. В каждой провинции свой тип ресурсов, что даёт возможность полной застройки страны. Присутствует интересная система, которая позволяет вам регулировать добычу ресурсов, путём изменения приоритетов.

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Что могу сказать в заключении? Игра будет интересна людям, увлекающимся историей. В игре, как я уже сказал, хорошо проработаны страны и их границы. Не забудем про проработанные модельки армии, которые отображаются на карте. Но всё равно, как по мне, игра не идеальная.

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