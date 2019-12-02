Supremacy 1914 — стратегия про первую мировую войну от малоизвестных разработчиков Bytro Labs.

В игре присутствуют сценарии с определённым количеством человек. Бывают даже карты на 500 людей. В каждом сценарии выделено определённое место мира, например Европа и часть Северной Америки. В качестве гаранта баланса страны-гиганты разделены на маленькие страны. Также в игре присутствуют сценарии, основанные на исторических данных.

Выбрав сценарий, вам предстоит выбрать страну, за которую будете отыгрывать. Хочу заметить, что хоть игра и является глобальной стратегией, разработчики не поленились и сделали 3D модельки войск. Помимо 3D моделей, у каждой страны хорошо проработаны свои пехотинцы, свои танки и вооружение. И оно отображается на карте. Так вот, сделав выбор, вам предстоит нарастить экономику и армию. Для этого вы будете определённые здания. Они будут как усиливать прирост ресурсов, так и производить войско. Мастерские, фабрики, аэродромы, пункты призыва, казармы, крепости и морские базы — всё это присутствует в игре. Ну а сейчас я расскажу о назначениях этих зданий.

Пункт призыва нужен для производства пехоты. Требует определённого количества монет в день, но при этом автоматически производит пехоту раз в несколько часов.Казармы нужны для увеличения количества и качества производства пехоты.Аэродром и морская база нужны для производства самолётов и кораблей соответственно, также повышает скорость погрузки войск на корабли.Мастерские и фабрики нужны для производства основных типов сухопутных войск, также увеличивают количество производимых ресурсов.В Supremacy 1914 есть несколько возможностей связи с другими игроками. Один из самых удобных — написать игроку прям в игре через окно дипломатии. В нём вы сможете и найти игрока, и выбрать его, и поменять отношение к нему. Также в этом меню вы можете начать сотрудничество с другими игроками. Это можно сделать, путём обмена карт, обменяться правом на проход или просто поторговаться. Ещё вы можете написать что-либо в газету, но толку от этого мало. Помимо вышеперечисленных мною способов торговли и связи между игроками, присутствует ещё одна возможность — сформировать коалицию. В большинстве случаев она используется, чтобы показать врагам, что вы сможете дать отпор вместе с союзниками.В игре есть 3 вида войск: сухопутные, корабли и аэрофлот. К сухопутным относится вся пехота, бронеавтомобиль, танк и тяжелый танк, железнодорожное орудие, кавалерия и артиллерия. К сожалению, я не нашёл систему технологий, поэтому побеждать будет тот, у кого больше войск. Самое интересное, что сразу железнодорожное орудие, к примеру, нельзя построить. Многие виды войск не доступны в самом начале. Полагаю, это сделано для баланса в игре. К аэрофлоту относится аэростат, бомбардировщик и истребитель. Похожая ситуация происходит и с морским флотом.Ну и последнее о чём я хотел бы сказать — ресурсы. Всего 8 типов ресурсов: деньги, зерно, металл, газ, нефть, дерево, уголь и рыба. В каждой провинции свой тип ресурсов, что даёт возможность полной застройки страны. Присутствует интересная система, которая позволяет вам регулировать добычу ресурсов, путём изменения приоритетов.Что могу сказать в заключении? Игра будет интересна людям, увлекающимся историей. В игре, как я уже сказал, хорошо проработаны страны и их границы. Не забудем про проработанные модельки армии, которые отображаются на карте. Но всё равно, как по мне, игра не идеальная.